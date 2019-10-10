Министр культуры Ален Берсе выступает на праздновании Нобелевской годовщины Карла Шпиттелера 4 апреля 2019 года в городе Листаль (Liestal), где родился писатель. (© Keystone / Patrick Straub)

Сегодня были объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе: польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. Знаете ли вы, что однажды один швейцарец также получил Нобелевскую премию по литературе? Правда, больше прецедентов этому не было. Сто лет назад престижная награда досталась писателю Карлу Шпиттелеру, который на родине на много лет оказался в забвении до того момента, пока в 2017 году о нем не напомнил президент Китайской Народной Республики.

Жизненный путь Карла Шпиттелера (Carl Spitteler, 1845-1924) был вовсе не тривиален. Начать с того, что он изучал богословие, но затем отказался от церковного служения и на десять лет отправился работать частным преподавателем в Санкт-Петербург.

Вернувшись в Швейцарию, он начал преподавать немецкий язык, латынь и греческий в кантоне Берн, а затем нашел новое призвание – журналистику. Кстати, одну из его статей в газете Bund прочел и отметил Ницше.

Еще один важный поворотный момент в его жизни наступил в 1892 году. Женившись на состоятельной женщине, Карл Шпиттелер больше не нуждался в работе и смог полностью посвятить себя литературной деятельности. Это принесло свои плоды: уже через несколько лет он сделался известным автором в германском языковом пространстве, где особенно высоко отмечались его поэмы, источником вдохновения для которых послужила греческая мифология. Привлек Карл Шпиттелер и внимание Зигмунда Фрейда, который даже назвал первый выпущенный им Вене журнал по применению психоанализа в области гуманитарного знания «Imago», по аналогии с названием книги швейцарского писателя.

Знаменитая речь

Немного парадоксально то, что настоящая слава пришла к Карлу Шпиттелеру благодаря не письменной речи, но устной. В начале Первой мировой войны, 14 декабря 1914 года, он выступил с речью под названием «Наша швейцарская точка зрения» по просьбе Нового гельветического общества (Neue Helvetische Gesellschaft, NHGВнешняя ссылка), влиятельного объединения интеллектуалов, политиков и военных, которые ставили своей целью укрепление единства Швейцарии.

История Швейцарские педагоги при дворе Екатерины II Как учителя с берегов Женевского озера обучали Великих князей и княжон французскому языку и хорошим манерам. Автор: Людмила Клот

В то самое время, когда воздух сотрясали призывы к насилию, его гимн миру обратил на себя особое внимание. Шпиттелер осудил разрушения Реймского собора немцами, что привлекло к нему симпатии союзников в войне и нейтральных государств. Известность этой речи, безусловно, способствовала тому, что Карл Шпиттелер стал единственным швейцарцем, получившим Нобелевскую премию по литературе (если не принимать во внимание Германа Гессе, немца, получившего швейцарский паспорт).

Карл Шпиттелер бросает призыв к нейтралитету. По его мнению, это необходимо для выживания страны, чьи различные языковые сообщества оказались глубоко разделены из-за войны.

Возвращение писателя

Хотя эту речь порой осуждали, со временем она сделалась одним из оправданий столь дорогих для Швейцарии ценностей: федерализма и нейтралитета. Некоторые даже видели в ней начало концепции активного нейтралитета. Но имеет ли она на самом деле такое глубокое значение?

«Трудно уверенно это утверждать, – говорит литературовед Стефани Лойенбергер (Stefanie Leuenberger). – Конечно, призыв этот был важен, потому что в тот момент Швейцария была разрознена до такой степени, что сегодня нам этого себе даже не представить. Но значение его речи было завышено еще в 1930-х годах в рамках стратегии Духовной защиты ШвейцарииВнешняя ссылка, движения, утверждавшего приоритет национальных ценностей перед лицом тоталитаризма».

«Мы создали искусственную фигуру Карла Шпиттелера, которая вовсе не соответствует его личности и творчеству – ему установили памятники, в его честь были названы улицы. Мы превратили его в консервативного классика, тогда как все было наоборот», – прокомментировала Стефани Лойенбергер.

Известность докатилась до самого Китая

Постепенно гуманистические позиции Карла Шпиттелера и тем более его литературные труды оказались в забвении. Поэтому столетняя годовщина присуждения ему Нобелевской премии – это идеальная возможность вновь открыть для себя автора. Ассоциация «Карл Шпиттелер – 100 лет Нобелевскому лауреату по литературе, 1919–2019 годыВнешняя ссылка», начала с этой целью кампанию, в которую входит ряд публичных чтений и других мероприятий в нескольких городах Швейцарии.

Член комитета ассоциации Стефани Лойенбергер считает, что этот писатель забыт незаслуженно, и было бы замечательно вернуть его читателям. «Те, кто читает его тексты, отмечают, что он был не консерватором, но яростным критиком недостатков общества. Он осуждал, например, расизм и ксенофобию, что актуально и по сей день».

Но не прошло и ста лет, как Карл Шпиттелер вернулся, и в полном блеске славы: к нему неожиданно проявил интерес в ходе своего государственного визита в Швейцарию в 2017 году президент Китая. Самое большое счастье «найти друзей, с которыми мы разделяем дыхание и судьбу», процитировал его слова Си Цзиньпин.











Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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