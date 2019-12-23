Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 11:00

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Рождественский рынок в древнем городе АйнзидельнВнешняя ссылка в Центральной Швейцарии проходит на фоне впечатляющей громады знаменитого монастыря и он считается в Швейцарии одним из самых живописных. Каждый год его посещают не менее 70 тыс. человек.

И если в этом году рынок состоится как всегда, то только благодаря хитрой идее, придуманной инженерами-строителями. Что происходит? Очень знакомая ситуация: здесь спорят, какой должна быть новая дорожная плитка!

Улицы и переулки монастырского города погружены в густой туман. Но если очень постараться, то все-таки можно различить и очертания башен монастыря и размытые контуры примерно полутора сотен торговых ларьков и киосков, протянувшихся вдоль главной улицы.

Отовсюду доносится Рождественская музыка, запах свежей выпечки и глинтвейна наполняет воздух. В центре города Айнзидельн находится монастырская площадь с большой празднично украшенной и освещенной Рождественской елкой. И только грохот отбойного молотка нарушает идиллию и при всем желании никак не вписывается в торжественную праздничную обстановку.

Дело в том, что пришло время наконец заново замостить старую монастырскую площадь, что оказалось не так-то просто. В городе возник спор по поводу того, каким должно быть новое покрытие. В итоге пришлось вмешаться кантональным властям. Дорожно-строительные работы были приостановлены.

Проблема только в том, что традиционный Рождественский рынок, который привлекает в город большое количество туристов и гостей, должен проходить именно на замощенной площади. А если вся она перерыта?

И тогда принято умное промежуточное решение: монастырь и административный округ Айнзидельн договорились с кантональным Ведомством по охране исторических памятников «заасфальтировать» площадь на время проведения рынка специальной смесью на основе гравия. Затем, после проведения рынка, это временное покрытие будет снято.

Место религиозного паломничества

Башни монастыря в Айнзидельне впечатляют и никого не оставляют равнодушным. История здешнего монастыря насчитывает уже почти тысячу лет. В Швейцарии он является самым известным и важным местом религиозного паломничества.

Дорога к нему является этапом знаменитого Пути святого Иакова (El Camino de Santiago), европейского паломнического маршрута к предполагаемой могиле Апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, входящей в число памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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