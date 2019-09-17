Мега-спектакль, поставленный выдающимся швейцарским режиссером Даниэле Финци Паска, вызывал восторг у каждого, кому довелось увидеть его в реальности.

(Keystone)

Подведены почти уже окончательные итоги уникального, проходящего только раз в поколение, праздника швейцарских виноделов Fête des Vignerons. Скорее всего, сообщает радио SRFВнешняя ссылка, он прошел с убытком из-за незапланированных расходов в размере 16 млн франков. Сейчас организаторы праздника пытаются каким-то образом компенсировать эти расходы за счет поддержки партнёров и спонсоров.

Мега-спектакль, поставленный выдающимся швейцарским режиссером Даниэле Финци Паска, вызывал восторг у каждого, кому довелось увидеть его в реальности на праздничной арене, специально возведённой на рыночной площади небольшого швейцарского городка Веве на берегу Женевского озера. Однако сейчас, после первого предварительного и почти окончательного подсчета стало ясно, что на праздник пришло не столько зрителей, сколько нужно было бы для того, чтобы хотя бы свести проект «в ноль».

«На каждом спектакле мы теряли примерно 1,6 млн франков», — заявил на этих выходных в интервью швейцарской газете «24 heures» Франсуа Марго (François Margot), президент Братства виноделов Веве, организующего эту «винодельческую олимпиаду» примерно каждые 20 лет. С учетом того, что обычно 80% доходов дают именно продажи билетов, можно сказать, что «с посещаемостью у нас была серьёзная проблема».

Окончательный подсчет ещё только предстоит

Об убытках или «дефиците» он пока говорить не хочет, потому что для окончательного подведения итогов еще нет окончательных данных. Арена сейчас находится на стадии разборки и пока не все еще счета оплачены и не все деньги переведены. Ясно только, что расходы уже сейчас превзошли запланированный бюджет в 100 млн франков на 5-10%.

Франсуа Марго не стал подробно уточнять, кто «виноват» в этих дополнительных расходах. По его словам, он стали, скорее всего, «результатом суммирования множества факторов». Праздник швейцарских виноделов Fête des Vignerons проходил с 11 июля по 11 августа 2019 года в городе Веве, его посетили примерно 375 тыс. зрителей.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!