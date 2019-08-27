Здесь исправно функционирует социум в симбиозе с тщательно охраняемой и возделываемой природной средой.

(Фейсбук / Община Труб)

В прошлом 2018 году титул самой красивой деревни Швейцарии завоевала бернская деревня Оберхофен (Oberhofen am Thunersee), в этом году этот кантон снова на высоте, потому что по результатам общешвейцарского голосования титул самой красивой деревни получил поселок Труб в регионе Верхний ЭмментальВнешняя ссылка.

Голосование проходило в несколько этапов: сначала были по всей стране отобраны 50 самых живописных деревень, затем из них на финишную прямую по итогам рейтингового голосования вышли 12 деревень. Всего номинированы были по три деревни из каждого из четырёх языковых регионов Швейцарии (немецкого, французского, итальянского, ретороманского). Победителем стала деревня Труб (Trub), за которую было отдано 37 700 голосов читателей журналов «Schweizer Illustrierte», «L'illustré» и «Il Caffè».

Идиллический ландшафт

Почему же община ТрубВнешняя ссылка, общей площадью 6 201 гектар (самая большая община кантона Берн) у подножия горы Напф (Napf) и в окружении действительно очень живописных ландшафтов, стала победителем?

«Сначала голоса читателей разделились поровну между деревней Витцнау (Vitznau LU) из соседнего кантона Люцерн», — говорит Штефан Регец (Stefan Regez), ведущий редактор «Schweizer Illustrierte» и руководитель отдела популярных журналов в издательстве Ringier Axel Springer Schweiz. «Однако Труб в итоге победил и совершенно заслуженно, будучи не спальным районом, но „живым“ муниципалитетом в живописном Эмментале, то есть общиной, где все еще исправно функционирует социум в симбиозе с тщательно охраняемой и возделываемой природной средой».

Регион Верхнего Эмменталя славится своими природными красотами. (Keystone / Sigi Tischler)

Всего сейчас здесь проживают 1 350 человек, однако община Труб записана в качестве «исторической родины» в паспортах более 50 тыс. швейцарцев. Кроме того, тут снимались такие хиты швейцарского кинопроката последних лет, как фильмы «Die HerbstzeitlosenВнешняя ссылка» («Неувядающие») и «В людях» («Der VerdingbubВнешняя ссылка»). В самой деревне царит неподдельная радость.

«Для деревни Труб и для всего региона Верхнего Эмменталя (Oberemmental) победа в этом конкурсе является признанием и бесплатной, а скорее бесценной, рекламой. Это поможет нашей деревне на годы вперед», — говорит Петер Эшлиман (Peter Aeschlimann), председатель правления общины Труб (Trub). А в четверг 19-го сентября в деревне пройдет общинный праздник, на котором победу в конкурсе жители деревни уже отметят все вместе и в присутствии, как ожидается, многочисленных гостей.

Фотогалерея Труб в Эмментале, самая живописная деревня Швейцарии По результатам общешвейцарского голосования титул самой красивой деревни получил поселок Труб в регионе Верхний Эмменталь. Автор: Игорь Петров



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!