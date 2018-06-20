Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 11:00 20.06.2018 - 11:00

Папа Римский обращается к верующим в Ватикане, 2 июня 2018 года. (Keystone)

Завтра в Женеву с визитом прибывает Папа Римский Франциск. В чём состоит цель его визита и что он конкретно будет делать в протестантской твердыне?

Зачем Папа Франциск приезжает в Женеву?

Папа Франциск приедет в этот швейцарский город 21 июня 2018 года отчасти для того, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея Всемирного совета церквейВнешняя ссылка (ВСЦ), штаб-квартира которого находится в Женеве. Ожидается, что он прибудет в аэропорт Женевы завтра 10 часов 10 минут утра, где его встретит делегация правительства Швейцарии, в составе президента страны Алена Берсе, министра экологии и транспорта Дорис Лойтхард и главы МИД Конфедерации Игнацио Кассиса.

После официальных консультаций со швейцарскими министрами понтифик совершит краткую поездку в штаб-квартиру ВСЦ для проведения экуменического молебна с представителями местных церквей. После обеда в Экуменическом институте Боссэ (Ecumenical Institute at the Château BosseyВнешняя ссылка) в соседнем кантоне Во он вернётся в ВСЦ для продолжения встреч и бесед, запланированных в программе визита.

А почему Папа решил посетить ВСЦ? Римско-католическая церковь не является ведь членом этой международной организации?

И это на самом деле так. Основанный в 1948 году Всемирный совет церквей объединяет ряд православных церквей, англиканскую, методистские, баптистские, лютеранские и реформатские церкви мира, но не включает в свой состав католическую церковь, с которой у него сложились довольно непростые отношения. Визит Папы Римского проходит под девизом «Идти, молиться и работать вместе» («Walking, praying and working together») и является результатом пятилетних усилий руководства ВСЦ, пытавшихся убедить Папу приехать в Женеву с самого момента избрания Франциска в 2013 году.

Несмотря на то, что Римско-католическая церковь не является членом этой организации, в работе комитетов ВСЦ, занимающихся такими вопросами, как способствование мирному урегулированию, религиозная доктрина и просвещение, принимают участие примерно полсотни наблюдателей из Ватикана. Поездка понтифика в Швейцарию, таким образом, рассматривается как очень важный рабочий визит и попытка укрепить христианское единство.

Напомним, что в 2017 году, в связи с 500-летием Реформации и по случаю начала углублённого диалога между Римско-католической церковью и Всемирной лютеранской федерацией (Lutheran World Federation) Папа Римский посещал Швецию, и, в частности, город Лунд. Женева станет вторым европейским городом, который Понтифик посетит с визитом, имеющим ярко выраженный экуменический акцент. Штаб-квартира ВЛФ, кстати, также расположена в Женеве.

Отслужит ли Папа мессу?

Да. Папа должен будет провести торжественную службу, которая начнётся в 17 часов 30 минут по местному времени на территории выставочно-делового комплекса PalexpoВнешняя ссылка рядом с аэропортом Женевы. Присутствовать на мессе сможет 41 тыс. счастливых обладателей билетов, но при этом она будет транслироваться швейцарскими общественными (негосударственными) телевизионными каналами на трех официальных языках страны: немецком (SRF), французском (RTS), итальянском (канал RSI).

Бюджет мероприятия составит 2 млн швейцарских франков, половина этих средств уйдёт на обеспечение безопасности. Не исключено, что визит приведет к убыткам в размере до 1 млн франков. К швейцарским католикам по этому поводу обратились с просьбой пожертвовать личные средства на финансирование церемонии.

Правоохранительные органы Швейцарии предупреждаютВнешняя ссылка, что в день пребывания Папы Римского в Женеве все лучше не появляться в районе аэропорта Женевы и окрестностей, так как ожидается, что туда направятся тысячи других людей, с тем, чтобы попытаться хотя бы одним глазком увидеть главу католической церкви. По протоколу он должен улететь обратно в Рим ровно в 20.00.

Когда в последний раз Папа Римский приезжал в Швейцарию?

Самый последний папский визит в Швейцарию состоялся в 2004 году, когда Папа Иоанн Павел II посетил в Берн и Женеву в ходе шестидневного тура за год до своей смерти. Тогда почти 70 000 человек приняли участие в мессе, которую Понтифик отслужил на немецком языке. В 1984 году Иоанн Павел II также приезжал в Конфедерацию на пять дней, а двумя годами ранее он посетил несколько международных организаций в Женеве, включая ВСЦ. Первый же папский визит в Швейцарию состоялся в 1969 году, когда Папа Римский Павел VI посетил штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве.

Много ли в Швейцарии католиков?

Большинство жителей Швейцарии — христиане, но интерес к христианству падает, а процент неверующих растёт. По данным Федерального Ведомства статистики (BfS), католики остаются пока самой крупной конфессией в стране, составляя по состоянию на 2016 год 37% от общей численности постоянного населения. По сравнению с 1970 годом их численность сократилась на 47%.

Более четверти всех швейцарских католиков посещают религиозные службы от шести до двенадцати раз в год. Процент швейцарских протестантов также за последние десятилетия заметно снизился (с 49% в 1970 году до 25% в 2015 году). Женева, город Жана Кальвина, иногда называют протестантским Римом. Однако времена меняются. В 2016 году уже около 35% жителей города утверждали, что они католики, и лишь 24% сказали, что они протестанты.

Опрос, проведённый в 2014 году по поручению Постоянного совещания швейцарских католических епископов (Schweizer Bischofskonferenz | Conférence des évêques suisses) показал, что швейцарцы весьма либерально относятся к вопросам секса и брака.

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Будут ли понтифика в Женеве охранять швейцарские гвардейцы?

Меры безопасности в Женеве будут очень жёсткими, и отвечать за них будет государственная швейцарская полиция и офицеры Корпуса жандармерии города-государства Ватикан в штатском. Однако поклонники швейцарской гвардии не останутся разочарованными. Бывшие швейцарские гвардейцы, одетые в традиционную сине-красно-жёлтую полосатую форму в ренессансном стиле и, возможно, даже в новых пластиковых шлемах, распечатанных на 3D-принтере, будут присутствовать на всех церемониальных мероприятиях.

В Риме папской швейцарской гвардии поручено охранять Папу и его официальный дворец в государстве Ватикан. Эта самая маленькая армия Европы, а то и мира, несёт свою службу по защите Ватикана с 1506 года, когда первые швейцарские военные наёмники по просьбе тогдашнего папы Юлия II впервые прибыли в Рим. Все солдаты швейцарской гвардии являются неженатыми швейцарцами-католиками в возрасте от 19 до 30 лет. Срок их службы составляет минимум два года, все команды в корпусе швейцарской гвардии отдаются на немецком языке.

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