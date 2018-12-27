Репортаж с мексиканской границы, который стал последним в карьере Клааса Релоциуса. (Keystone)

Немецкий журналист Клаас Релоциус годами придумывал, или додумывал героев своих репортажей и писал о том, чего не было. Его тексты публиковались в немецком журнале «Шпигель», а также в СМИ Швейцарии (журнале «Вельтвохе», газете «Нойе Цюрхер Цайтунг ам Зоннтаг», журнале «Репортажен») и в России, в частности, на страницах портала Colta.ru в рамках проекта, финансируемого советом по культуре Швейцарии «Про Гельвеция».

На прошлой неделе легендарный немецкий журнал «Шпигель», один из ведущих мировых СМИ, сообщил, что его журналист, считавшийся «золотым пером» издания и бывший лауреатом множества журналистских премий, годами придумывал, частично или целиком, сюжеты своих репортажей, «дописывая» и литературно «приукрашая» слова и обстоятельства жизни их героев.

Его тексты публиковались не только в немецком журнале «Шпигель», а также в СМИ Швейцарии, например, в правоконсервативном журнале «Вельтвохе», леволиберальной газете «Нойе Цюрхер Цайтунг ам ЗоннтагВнешняя ссылка», политически в целом нейтральном журнале «Репортажен».

twit3 twit Er hat Fakten verdreht, Begegnungen erfunden und die Dinge schöner geschrieben, als sie sind – auch bei uns in der «NZZ am Sonntag». Unsere ersten Erkenntnisse über die ehemalige Zusammenarbeit mit Claas #Relotius.https://t.co/Yqjia8XzPU — NZZ am Sonntag (@NZZaS) 23. Dezember 2018

Основным клиентом немецкого журналиста в Швейцарии был журнал «Вельтвохе», который, как пишет леволиберальная газета SonntagsZeitung, опубликовал в период с 2012 по 2016 годы 27 интервью и один репортаж. Как быстро выяснили СМИ Швейцарии, многие пассажи в текстах Релоциуса, опубликованные на страницах «Вельтвохе» были полностью и частично выдуманы или сильно отличались от действительности.

Литературное украшательство

Но как бы там ни было, в самом деле, тексты немецкой «звезды журналистики» при ближайшем рассмотрении оказывались полными неточностей.

Будущее СМИ Швейцарские эксперты: «Газеты очень скоро вымрут» Демократическое общество нуждается в надежных ориентирах, а рынок не всегда способен предложить их. Таково мнение швейцарских экспертов. Автор: Роджер Никль (Roger Nickl) и Томас Гулль (Thomas Gull) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Zeitungen werden nicht überleben"

Например, в репортаже «Уволить Обаму» («Feuert Obama», номер «Вельтвохе» от 12 октября 2012 года) речь шла о городе Беалльсвилль (Beallsville), штат Огайо, который раньше избирал демократически, но потом перешёл на сторону республиканцев, будучи разочарованным в Обаме. В репортаже этот город называется «деревней с тысячью душ населения», тогда как это город с населением в 400 человек.

Далее автор пишет о том, что в окрестностях этого города находятся «закрытые шахты», тогда как раз здесь находится Century Mine, одна из последних действующих шахт. Стивен Виттер (Steven Witter), главный герой репортажа, тоже оказался фигурой выдуманной, никогда в этом городе не жившей, хотя и описанной с подкупающей правдивостью и живостью.

Публиковал журнал «Вельтвохе» и другие тексты, например, интервью с одним из выживших в лагере Освенцим или с актёром Кристианом Бейлом, которые, как теперь предполагается, так же были «манипулированы» в смысле домыслов и «литературного украшательства», допущенных автором Клаасом Релоциусом.

Публиковались его тексты и России. В частности, на страницах портала Colta.ru, в рамках проекта, финансируемого советом по культуре Швейцарии «Про Гельвеция», был напечатан увенчанный премиями репортаж «Der Mörder als Pfleger», опубликованный в швейцарском журнале «РепортаженВнешняя ссылка» и вышедший на русском под заголовком «Убийца как санитарВнешняя ссылка».

Газета SonntagsZeitung обвинила в это воскресенье главного редактора журнала «Вельтвохе» Роджера КёппеляВнешняя ссылка в том, что тот «затаился» и не спешит проводить проверку опубликованных текстов К. Релоциуса на предмет их соответствия действительности. Р. Кёппель отреагировал твитом в том смысле, что такого рода обвинения есть «наглость» и что журнал как раз серьёзно занимается этой проверкой в условиях Рождественских каникул.

твит2 твит „SonntagsZeitung“ behauptet, ich sei im Fall Relotius „abgetaucht“. Frechheit. Seit Dienstag sind Redaktionsferien, weil 2018 keine Weltwoche mehr erscheint. Zudem hatte ich Stellung genommen in anderen Medien. Wir nehmen Fall ernst und prüfen. — Roger Köppel (@KoeppelRoger) 23. Dezember 2018

Одновременно SonntagsZeitung напомнила читателям, что и сам журнал «Вельтвохе» «не без греха»: три года назад выяснилось, что его автор Урс Геригер (Urs Gehriger) позволил себе, якобы, плагиатВнешняя ссылка. А сам Роджер Кёппель, еще будучи автором газеты Нойе Цюрхер Цайтунг, однажды один в один переписал рецензию журнала «Ньюйоркер» на фильм «Парк Юрского периода» без указания источника и выдав текст за свой. Об этом рассказано, в частности, в вышедшей недавно биографии Роджера КёппеляВнешняя ссылка, написанной другим швейцарским журналистом Даниэлем Ризером (Daniel Ryser).

А между тем швейцарский журнал «Репортажен» уже заявил, что намерен провести фактчекинг всех опубликованных им текстом Клааса Релоциуса. Главный редактор портала Colta.ru Михаил Ратгауз заявил в ответ на наш запрос, что «мы повесим дисклеймер и будем ждать расследования Репортажен, это синдицированный материал, не наш».



Анна Арутюнова, глава российского представительства швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» заявила в ответ на запрос SWI Swissinfo, что «лично меня эта история шокировала как человека, который следит за репортажной и литературной журналистикой. В компетенции Про Гельвеции находится только качество и литературный уровень перевода, фактчекингом занимаются журналы, которые публикуют истории. Совет регулярно поддерживает труд переводчиков, благодаря которым российская аудитория может читать на русском языке швейцарские книги и репортажи. Со своей стороны, я рада, что у российских читателей благодаря Про Гельвеции и Кольте есть возможность прочитать этот текст на русском языке, и потому самостоятельно, а не с пересказов других людей, оценить ситуацию и сформировать собственное мнение».

твит твит Der Spiegel-Redaktor Claas Relotius, der seine Texte systematisch mit Fiktion anreicherte, hat zwischen 2013 und 2016 auch für unser Magazin fünf Reportagen verfasst. Wir werden diese Geschichten noch einmal einem umfangreichen Faktencheck unterziehen und darüber informieren. — Reportagen (@ReportagenCH) 20. Dezember 2018



Подготовил: Игорь Петров.

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