Немецкий журналист Клаас Релоциус годами придумывал, или додумывал героев своих репортажей и писал о том, чего не было. Его тексты публиковались в немецком журнале «Шпигель», а также в СМИ Швейцарии (журнале «Вельтвохе», газете «Нойе Цюрхер Цайтунг ам Зоннтаг», журнале «Репортажен») и в России, в частности, на страницах портала Colta.ru в рамках проекта, финансируемого советом по культуре Швейцарии «Про Гельвеция».
На прошлой неделе легендарный немецкий журнал «Шпигель», один из ведущих мировых СМИ, сообщил, что его журналист, считавшийся «золотым пером» издания и бывший лауреатом множества журналистских премий, годами придумывал, частично или целиком, сюжеты своих репортажей, «дописывая» и литературно «приукрашая» слова и обстоятельства жизни их героев.
Его тексты публиковались не только в немецком журнале «Шпигель», а также в СМИ Швейцарии, например, в правоконсервативном журнале «Вельтвохе», леволиберальной газете «Нойе Цюрхер Цайтунг ам ЗоннтагВнешняя ссылка», политически в целом нейтральном журнале «Репортажен».
Основным клиентом немецкого журналиста в Швейцарии был журнал «Вельтвохе», который, как пишет леволиберальная газета SonntagsZeitung, опубликовал в период с 2012 по 2016 годы 27 интервью и один репортаж. Как быстро выяснили СМИ Швейцарии, многие пассажи в текстах Релоциуса, опубликованные на страницах «Вельтвохе» были полностью и частично выдуманы или сильно отличались от действительности.
Литературное украшательство
Но как бы там ни было, в самом деле, тексты немецкой «звезды журналистики» при ближайшем рассмотрении оказывались полными неточностей.
Например, в репортаже «Уволить Обаму» («Feuert Obama», номер «Вельтвохе» от 12 октября 2012 года) речь шла о городе Беалльсвилль (Beallsville), штат Огайо, который раньше избирал демократически, но потом перешёл на сторону республиканцев, будучи разочарованным в Обаме. В репортаже этот город называется «деревней с тысячью душ населения», тогда как это город с населением в 400 человек.
Далее автор пишет о том, что в окрестностях этого города находятся «закрытые шахты», тогда как раз здесь находится Century Mine, одна из последних действующих шахт. Стивен Виттер (Steven Witter), главный герой репортажа, тоже оказался фигурой выдуманной, никогда в этом городе не жившей, хотя и описанной с подкупающей правдивостью и живостью.
Публиковал журнал «Вельтвохе» и другие тексты, например, интервью с одним из выживших в лагере Освенцим или с актёром Кристианом Бейлом, которые, как теперь предполагается, так же были «манипулированы» в смысле домыслов и «литературного украшательства», допущенных автором Клаасом Релоциусом.
Публиковались его тексты и России. В частности, на страницах портала Colta.ru, в рамках проекта, финансируемого советом по культуре Швейцарии «Про Гельвеция», был напечатан увенчанный премиями репортаж «Der Mörder als Pfleger», опубликованный в швейцарском журнале «РепортаженВнешняя ссылка» и вышедший на русском под заголовком «Убийца как санитарВнешняя ссылка».
Газета SonntagsZeitung обвинила в это воскресенье главного редактора журнала «Вельтвохе» Роджера КёппеляВнешняя ссылка в том, что тот «затаился» и не спешит проводить проверку опубликованных текстов К. Релоциуса на предмет их соответствия действительности. Р. Кёппель отреагировал твитом в том смысле, что такого рода обвинения есть «наглость» и что журнал как раз серьёзно занимается этой проверкой в условиях Рождественских каникул.
Одновременно SonntagsZeitung напомнила читателям, что и сам журнал «Вельтвохе» «не без греха»: три года назад выяснилось, что его автор Урс Геригер (Urs Gehriger) позволил себе, якобы, плагиатВнешняя ссылка. А сам Роджер Кёппель, еще будучи автором газеты Нойе Цюрхер Цайтунг, однажды один в один переписал рецензию журнала «Ньюйоркер» на фильм «Парк Юрского периода» без указания источника и выдав текст за свой. Об этом рассказано, в частности, в вышедшей недавно биографии Роджера КёппеляВнешняя ссылка, написанной другим швейцарским журналистом Даниэлем Ризером (Daniel Ryser).
А между тем швейцарский журнал «Репортажен» уже заявил, что намерен провести фактчекинг всех опубликованных им текстом Клааса Релоциуса. Главный редактор портала Colta.ru Михаил Ратгауз заявил в ответ на наш запрос, что «мы повесим дисклеймер и будем ждать расследования Репортажен, это синдицированный материал, не наш».
Анна Арутюнова, глава российского представительства швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» заявила в ответ на запрос SWI Swissinfo, что «лично меня эта история шокировала как человека, который следит за репортажной и литературной журналистикой. В компетенции Про Гельвеции находится только качество и литературный уровень перевода, фактчекингом занимаются журналы, которые публикуют истории. Совет регулярно поддерживает труд переводчиков, благодаря которым российская аудитория может читать на русском языке швейцарские книги и репортажи. Со своей стороны, я рада, что у российских читателей благодаря Про Гельвеции и Кольте есть возможность прочитать этот текст на русском языке, и потому самостоятельно, а не с пересказов других людей, оценить ситуацию и сформировать собственное мнение».
Подготовил: Игорь Петров.