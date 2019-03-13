Интернет, социальные сети, селфи, покемоны и прочие давно привычные для нас сетевые сервисы и развлечения с технической точки зрения суть не что иное, как огромное количество битов и байтов информации. Их надо где-то хранить, причем, желательно, там, где им будет гарантирована полная безопасность. Швейцарские Альпы и старые армейские бункеры годятся для этого как нельзя лучше (Карло Пизани / Carlo Pisani, swissinfo.ch).

Самый, наверное, большой швейцарский военный бункер был в свое время построен примерно в 80-ти километрах к юго-востоку от Цюриха. В 2011 году это уникальное архитектурное сооружение было реконструировано и превращено в самый современный и практически неприступный дата-центр «DeltalisВнешняя ссылка», гарантирующий размещенной на его серверах информации стопроцентную сохранность. Очень скоро этот бункер стал, кроме того, крупнейшим в Европе «интернет-хабом» или «сетевым коммутатором».

Помогло ему в этом очень удобное расположение, ведь здесь пересекаются магистральные информационные артерии, проложенные, в частности, под международной автомобильной магистралью, соединяющей Цюрих и Милан. Другим плюсом этого коммуникационного и информационного узла является его нахождение под защитой швейцарской юрисдикции, для которой характерны очень строгие правовые нормы, касающиеся защиты информации и частных (персональных) данных.

В частности, в Швейцарии данные выдаются только на основании представления или ходатайства суда, причем лицо (физическое или юридическое), данные которого должны быть переданы в распоряжение третьих лиц, заранее оповещается об этом шаге и получает в свое распоряжение всю необходимую и определенную законодательством Конфедерации информацию. Каждый год международная риэлтерская компания «Cushman & Wakefield, Inc.» выпускает «Data Centre Risk Index»Внешняя ссылка, рейтинг надежности и привлекательности ведущих дата-центров мира.



В рейтинге 2016-го года Швейцария по безопасности, надежности и качеству услуг своих национальных дата-центров заняла почетное третье место. Не удивительно, что услугами швейцарских дата-центров, таких, как «Deltalis», пользуются компании, особенно заинтересованные в надежном и безопасном хранении своих цифровых данных: хостинговые компании, фирмы, предоставляющие услуги «облачного» хранения данных, финансовые компании, фармацевтические концерны и т.д. Франк Харцхайм (Frank Harzheim), генеральный директор швейцарского дата-центра, говорит, что иностранные компании составляют половину его клиентского портфолио, и что число таких пользователей будет расти в будущем опережающими темпами.

А теперь не забудьте посмотреть ВИДЕО-СЮЖЕТ.

Если вы говорите на немецком, итальянском или английском языке, то можете связаться с автором этого сюжета в сети Twitter @carlopisaniВнешняя ссылка

А как Вы храните ваши цифровые данные? Поделитесь с нами своими комментариями.

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