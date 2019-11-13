Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Климат

Фотогалерея Как в Швейцарии начиналась солнечная энергетика

энергетика

Торжественное основание общества «гигантских солнечных электропанелей» Gesellschaft Mont-Soleil 6-го июня 1990 года.

энергетика

Регион Юрских гор в Швейцарии идеально подходит для развития солнечной и ветряной энергетики. 

энергетика

Член правительства кантона Берн Ули Аугсбургер (Ueli Augsburger, слева) и министр федерального кабинета Швейцарии Адольф Оги (Adolf Ogi) на торжественном открытии солнечной электростанции Мон-Солей (28 апреля 1992 года). 

энергетика

Количество энергии, производимой в Швейцарии экологическими методами (солнце, ветер) выросло с 1 млн кВт⋅ч в 1990 году (причем половина от этого миллиона была тогда выработана станцией на Мон-Солей) до 1 миллиарда кВт⋅ч в 2015 году. 

энергетика

Одна из целей станции на горе Mont-Soleil: информировать всех, кто желает получить больше информации на предмет перспектив развития в стране экологических методов выработки электроэнергии.

энергетика

Дождь в день открытия солнечной электростанции: ироничная усмешка природы? 

энергетика

За почти 30 лет, прошедших с момента её ввода в строй, солнечную электростанцию в Сан-Имье посетили более 750 тыс. человек, среди которых было и много знаменитых имён. Среди них – Генсек ООН Кофи Аннан (2009 год).

энергетика

Самый на данный момент масштабный частный исследовательский проект «Kraftwerk Mont-Soleil» внес огромный вклад в развитие швейцарских чистых энергетических технологий. 

энергетика

Традиционная летняя поездка членов швейцарского федерального правительства по стране. В июне 2005 года маршрут этого путешествия привел министров на гору Мон-Солей (Mont-Soleil). На переднем плане Кристоф Блохер (Bundesrat Christoph Blocher) с самокатом в руках.

энергетика

На площади, равной трём футбольным полям, смонтировано 10 560 солнечных панелей. 

энергетика

Солнечная электростанция на горе Сан-Имье (Saint-Imier) во франкофонной части кантона Берн была построена с прицелом на «зелёное» и «солнечное» будущее швейцарской энергетической отрасли. Пока это будущее все еще не наступило, но зато сама по себе эта станция неожиданно стала очень популярным туристическим аттракционном.

За почти 30 лет с момента ее ввода к строй солнечную электростанцию в Сан-Имье посетили более 750 тыс. человек, среди которых было и много знаменитых и громких имён. Кстати, тот, кто решит приехать в этот уголок кантона Берн, не сможет миновать и парка ветряных электрогенераторов, расположенного в непосредственной близости в регионах Мон-Солей (Mont-Soleil) и Мон-Крозен (Mont-Crosin).

Всего там сейчас смонтировано 16 электрических турбин, приводимых в движение силой ветра. Это самый большой в Швейцарии конгломерат ветряных электростанций на сегодняшний день. Благодаря солнечной станции в Сан-Имье и парку ветряных электрогенераторов кантон Берн занимает в Швейцарии ведущие позиции в качестве перспективной лаборатории по выработке экологически-устойчивых форматов реорганизации энергетической отрасли.

(Все фото: Keystone & BKW)

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта