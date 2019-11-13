Солнечная электростанция на горе Сан-Имье (Saint-Imier) во франкофонной части кантона Берн была построена с прицелом на «зелёное» и «солнечное» будущее швейцарской энергетической отрасли. Пока это будущее все еще не наступило, но зато сама по себе эта станция неожиданно стала очень популярным туристическим аттракционном.

За почти 30 лет с момента ее ввода к строй солнечную электростанцию в Сан-Имье посетили более 750 тыс. человек, среди которых было и много знаменитых и громких имён. Кстати, тот, кто решит приехать в этот уголок кантона Берн, не сможет миновать и парка ветряных электрогенераторов, расположенного в непосредственной близости в регионах Мон-Солей (Mont-Soleil) и Мон-Крозен (Mont-Crosin).

Всего там сейчас смонтировано 16 электрических турбин, приводимых в движение силой ветра. Это самый большой в Швейцарии конгломерат ветряных электростанций на сегодняшний день. Благодаря солнечной станции в Сан-Имье и парку ветряных электрогенераторов кантон Берн занимает в Швейцарии ведущие позиции в качестве перспективной лаборатории по выработке экологически-устойчивых форматов реорганизации энергетической отрасли.

(Все фото: Keystone & BKW)



Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!