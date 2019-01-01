Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 7:00

Официальное фото швейцарского правительства в 2019 году является совершенно особенным продуктом фотографического искусства: оно было сделано камерой смартфона при участии молодых практикантов, проходящих обучение в Федеральном ведомстве Швейцарии по вопросам информатики и телекоммуникации (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation — BIT).

Автором идеи, положенной в основу этой фотографии, равно как и предложения сделать на сей раз фото мобильником, был президент Швейцарии в 2019 году Ули Маурер. В чём состояла идея? В фокусе этой фотографии должен быть народ, а не правительство! Как ее реализовать? У. Маурер не уточнил. Единственным условием было использование для новой официальной фотографии только камеры мобильного телефона. Никакой профессиональной техники.

В итоге на заднем плане мы видим силуэты вечных «швейцарских ценностей» (Каких? Удовольствие разгадывать мы оставим нашим читателям!), при этом президент Ули Маурер, находящийся в центре всей композиции, сам делает фото тех, кто фотографирует его. В любом случае забавно, и соответствует настроению, которое задал У. Маурер своей официальной новогодней поздравительной открыткой (ниже – подробнее).

Кстати, в прошлом официальные фото правительства выглядели иначе. Как? Смотрите подборку в нашей фотогалерее.