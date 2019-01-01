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Фотогалерея На фоне Швейцарии снимается правительство!

Die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte inkl. Bundeskanzler posieren für das Foto 2019

«Смена перспективы» («Perspektivenwechsel»), официальное фото швейцарского правительства в 2019 году: в центре федеральный президент Ули Маурер, снимающий своим смартфоном граждан.

Bundesrat 2018

Фото 2018 года, Штефане Шмутц (Stéphane Schmutz). 

Swiss Federal Council

Фото 2017-го года, фотограф: Беат Мументалер / Beat Mumenthaler.

Фото 2016 года, Эдуард Рибен (Edouard Rieben). 

Фото 2015 года, Кристиан Грунд (Christian Grund) и Морис Хаас (Maurice Haas). 

Фото 2014 года: Доминик Бюттнер (Dominic Buettener) и Беатрис Дивене (Beatrice Devenes). 

Фото 2013 года: Ульрих Лихти (Ulrich Liechti).

Фото 2012 года: Коринн Гланцман (Corinne Glanzmann). 

Фото 2011 года: Моника Флюкигер (Monika Flückiger). 


Фото 2010 года: Алекс Спичале (Alex Spichale). 


Фото 2009 года: Михаэль Шталь (Michael Stahl). 


Фото 2008 года: Беатрис Девене (Béatrice Devènes) и Доминик Бюттнер (Dominic Büttner). 


Фото 2008 года: Беатрис Девене (Béatrice Devènes) и Доминик Бюттнер (Dominic Büttner). 


Фото 2007 года: Жюли де Триболе (Julie de Tribolet). 


Фото 2006 года: проект студентов художественной школы Zurich Art College HGKZ. 


Фото 2005 года: Mарк Латцель (Мarc Latzel). 


Фото 2004 года: Тобиас Мадёрин (Tobias Madörin). 


Фото 2003 года: Самуэль Мизрачи (Samuel Mizrachi). 


Фото 2002 года: Рето Камениш (Reto Camenisch). 


Фото 2001 года: Эдуард Рибен (Edouard Rieben).


Фото 2000 года: Масато Йокоама (Masato Yokoyama). 


Фото 1999 года: Масато Йокоама (Masato Yokoyama). 


Фото 1999 года: фотограф неизвестен. 

Фото 1998 года: фотограф неизвестен.

Фото 1998 года: фотограф неизвестен. 


Фото 1997 года: фотограф неизвестен. 

Das neue Bundesratsfoto 2019 mit drei Frauen

Официальное фото швейцарского правительства в 2019 году является совершенно особенным продуктом фотографического искусства: оно было сделано камерой смартфона при участии молодых практикантов, проходящих обучение в Федеральном ведомстве Швейцарии по вопросам информатики и телекоммуникации (Bundesamt für Informatik und Telekommunikation — BIT).

Автором идеи, положенной в основу этой фотографии, равно как и предложения сделать на сей раз фото мобильником, был президент Швейцарии в 2019 году Ули Маурер. В чём состояла идея? В фокусе этой фотографии должен быть народ, а не правительство! Как ее реализовать? У. Маурер не уточнил. Единственным условием было использование для новой официальной фотографии только камеры мобильного телефона. Никакой профессиональной техники.

В итоге на заднем плане мы видим силуэты вечных «швейцарских ценностей» (Каких? Удовольствие разгадывать мы оставим нашим читателям!), при этом президент Ули Маурер, находящийся в центре всей композиции, сам делает фото тех, кто фотографирует его.  В любом случае забавно, и соответствует настроению, которое задал У. Маурер своей официальной новогодней поздравительной открыткой (ниже – подробнее).

Кстати, в прошлом официальные фото правительства выглядели иначе. Как? Смотрите подборку в нашей фотогалерее.

Открытка из Берна Швейцарские министры и их новогодние послания

У семи министров Швейцарии равные права, но разный взгляд на мир, что отражено сюжетами их официальных новогодних посланий.

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 6:00