фотогалерея о путешествии Аннемари Шварценбах на Ближний Восток

Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 11:00 22.09.2018 - 11:00

Швейцарская писательница и фотограф Аннемари Шварценбах была одной из тех, кто стоял у истоков современной формы такого жанра, как «фото-травелог».

Жанр «дорожного репортажа» как нельзя лучше соответствовал образу жизни этой необычной творческой натуры. Сама себя она называла «неизлечимой путешественницей», что было недалеко от истины. Осенью 1933 года Аннемари Шварценбах отправилась в свое первое большое путешествие по Ближнему Востоку, во время которого она побывала в Турции, Сирии и Ираке.

В октябре 1933 года знаменитый «Восточный Экспресс» увез Аннемари Шварценбах на восток, в таинственный и манящий Стамбул. Первые свои дорожные фотографии она сделала именно в Турции, просто снимая местных жителей. Через два месяца она, уже на автомобиле, продолжила свой путь в Сирию, направившись потом через Ливан, Палестину и Ирак в Персию, современный Иран.

Многомесячное турне на четырёх колёсах через зимнюю пустыню требовало немалой выдержки, мотивации и физических сил. Пользуясь опасными горными маршрутами, она побывала в таких местах, которые сегодня европейским путешественникам, увы, уже недоступны, включая Багдад и Алеппо. На этой карте можно увидеть, сколь долог и сложен был путь, который она проделала.

(swissinfo.ch)

​​​​​​​Завершился маршрут в апреле 1934 года в легендарном Персеполе, расположенном в 50 км к северо-востоку от Шираза и примерно в 900 км к югу от Тегерана. Этот «город персов», бывшая столица Империи Ахменидов, и сегодня является выдающимся памятником истории античности. Позже Аннемари Шварценбах трижды возвращалась на Ближний Восток, собрав все пережитое и увиденное за это время на страницах своего путевого дневника. Вот одна только выдержка из него:

«За моим окном текут желтые воды широкого древнего Тигра. На дальнем берегу высятся пальмы, большие гребные лодки скользят к берегу генерала Моде; там, на той стороне, стоят на страже солдаты, и время от времени тройные вспышки их сигнальных ракет рассыпаются на утреннем небе. Время вновь пришлось перевести на час вперёд: как далеко забралась я уже на Восток. Пустыня помогает ощутить безбрежность расстояний».

По случаю 75-летнего юбилея со дня трагической смерти Аннемари Шварценбах Швейцарский национальный литературный Архив оцифровал и сделал доступным для широкой публики более 3 000 фотографий из ее художественного наследия. С ними можно познакомиться онлайн на сайте Архива, а также на сайте Wikimedia Commons.

Под тегом #swisshistorypics мы собираем и систематизируем черно-белые фотоснимки прежних эпох.

Все фотографии предоставлены Швейцарским литературным архивом (Schweizerisches Literaturarchiv).

Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот. Конец инфобокса

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