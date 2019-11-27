Совет ООН по правам человека, Женева, Швейцария. 2017 год. (© Keystone / Laurent Gillieron)

На прошлой неделе Берн еще раз напомнил о своей позиции по израильским поселениям. Пресса страны задается вопросом, насколько нейтрален и взвешен курс, проводимый Швейцарией по отношению к Израилю? Осудить в рамках резолюции ООН Израиль Швейцария всегда готова, зато по отношению к таким странам, как Саудовская Аравия, Берн более чем «толерантен». Так ли это? Швейцарская газета «Зоннтагсцайтунг» в своем материале «Швейцария, ООН и «Клуб деспотовВнешняя ссылка» позволяет заглянуть на швейцарскую внешнеполитическую кухню.

Недавно в рамках ГА ООН на повестку дня выносились восемь резолюций с осуждением политики Израиля. Швейцария, официально нейтральная страна, поддерживает семь из них, только по одной резолюции официальный Берн воздержался. Об этом, в частности, напоминает газета «Зоннтагсцайтунг» в материале, который наделал в Конфедерации довольно много шума. Почему, задается вопросом это издание, Берн готов осудить Израиль, зато по отношению к таким странам, как Саудовская Аравия, Берн более чем «толерантен»?

Интересно, что все антиизраильские резолюции выносятся на ГА ООН с подачи таких стран, как Северная Корея, Венесуэла, та же Саудовская Аравия. Всего до конца 2019 года ГА ООН примет около 20 антиизраильских постановлений (из них 15 при поддержке Швейцарии), причем в адрес всех остальных стран будет высказано в совокупности только шесть порицаний.

Теперь возвращаемся в Женеву, Совет по правам человека. Как напоминает «Зоннтагсцайтунг», в начале марта 2019 года Совет «впервые преодолел себя и принял резолюцию с осуждением Саудовской Аравии. До этого момента данная страна, практикующая публичные казни, убивающая критических журналистов и ни в грош не ставящая права женщин, ни разу не получала в свой адрес официальных порицаний. При этом если посмотреть на Израиль, то за этот же период времени в его адрес было официально высказано несколько дюжин порицаний, больше, чем в адрес всех остальных государств мира вместе взятых».

Рамочные условия

Что касается саудовцев, то убийство журналиста Джамаля Кашогги видимо и стало последней каплей, заставившей даже страны ЕС, Лихтенштейн и Норвегию осудить Риад, не опасаясь ответных мер нефтяного королевства. Швейцария, однако, к этой резолюции не присоединилась. Очевидно, анализируют СМИ страны, Берн не хочет ухудшать рамочные условия экономической кооперации с этой страной.

Что же касается Израиля, то, по мнению «Зоннтагсцайтунг», поведение Берна по отношению к Тель-Авиву выглядит тем более странным, если учесть, что нынешний глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис является членом парламентской Группы дружбы Израиль-Швейцария и что он едва ли не первым среди министров иностранных дел страны раскритиковал БАПОР, что сделало его объектом критики со стороны многих политиков и депутатов левой политической ориентации.

Поэтому газеты задаются вопросом, почему при этом Швейцария голосует против Израиля? Разве не И. Кассис определяет курс Швейцарии по израильскому досье? И если не он, тогда кто? Или он поддается давлению «левого уклона» в МИД Швейцарии? В связи с этим газета «Зоннтагсцайтунг» цитирует словам депутата от партии либералов (FDP) Корины Айхенбергер-Вальтер (Corina Eichenberger-WaltherВнешняя ссылка), председателя упомянутой группы дружбы Израиль-Швейцария, которая считает, что «дипломаты ведут собственную жизнь, а Кассис не в состоянии проконтролировать буквально всё и всех». Поэтому пресса задает вопрос, так кто же тогда принимает в рамках швейцарской дипломатии фундаментальные, стратегические решения?

На запрос газеты МИД Швейцарии ответил следующее: «Швейцарский курс при голосовании по резолюциям ООН определяется МИД в Берне. Швейцария занимает ту или иную позицию в данном конкретном случае после консультаций со служебными инстанциями в рамках федеральных органов власти, также имеющих интерес к данному вопросу». Затем последовало уточнение: «Рекомендации относительно того, как следует голосовать Швейцарии (по резолюциям ООН) докладываются на рассмотрение министра иностранных дел И. Кассиса». Сам министр ответить на запросы газеты не пожелал.

Маршрут в тумане

Тем самым точный процедурный маршрут остаётся в тумане, об этом говорят даже ведущие швейцарские парламентарии, занимающиеся вопросами внешней политики. Например депутат Совета кантонов от партии социалистов Даниэль Йосич (Daniel JositschВнешняя ссылка), один из немногих швейцарских левых, в целом поддерживающих Израиль, так и говорит (цитата по газете «Зоннтагсцайтунг»): «Я понятия не имею, почему порой Швейцария порой голосует так, а потом иначе». В новом парламенте, говорит он, я постараюсь навести порядок и обеспечить большую степень прозрачности. Газета напоминает, что в прошлом такого рода обещания уже делались.

Например, в 2017 году депутат Национального совета от партии «народников» (SVP) Альфред Хеер (Alfred HeerВнешняя ссылка) уже требовал от правительства отчитаться на предмет о том, «осведомлено ли оно о позорном поведении делегации Швейцарии в ООН». Ответ из МИД Швейцарии и здесь был «уклончивым», мол, «антиизраильские резолюции были поддержаны абсолютным большинством участников ГА ООН, в том числе и странами, которые в рамках ближневосточного конфликта придерживаются позиций, близких к швейцарским или даже с ними совпадающих». В самом деле, традиционно Швейцария голосует также, как и большинство стран ЕС.

В этой связи газета подчеркивает, что дипломатия – это всегда торговля и искусство возможного. В ООН страны с «сомнительной репутацией» в области прав человека, образуют своего рода «клуб деспотов», и его интересы, этого клуба, в ООН игнорировать не получается. Понятие «Клуб деспотов» придумал Касим аль-Газали (Kacem El GhazzaliВнешняя ссылка), швейцарско-марокканский публицист, выступающий в Совете ООН по правам человека за свободу прессы и совести. Интересный разворот получает эта история, если учесть, что Швейцария хотела бы получить в ближайшем будущем одно из непостоянных мест в СБ ООН. Решить эту задачу без согласия стран, входящих в этот «Клуб деспотов», не получится. Особенно хорошо заметно это на примере Совета ООН по правам человека в Женеве.

Хрупкий компромисс

Газета «Зоннтагсцайтунг» напоминает, что влияние антиизраильских государств привело к тому, что буквально на каждой сессии совета одним из пунктов повестки дня должен быть вопрос «ситуация с правами человека в Палестине и на других оккупированных Израилем территориях». Ни одна другая территория похожего статуса в Совете и постоянного пункта повестки дня не получила. В 2018 году Ханс-Ульрих Биглер (Hans-Ulrich BiglerВнешняя ссылка), депутат парламента от партии либералов (FDP) выступил с депутатской инициативой, предлагающей покончить с таким дисбалансом. Швейцарское израэлитское общество (SIGВнешняя ссылка) поддержало это требование.

Министр иностранных дел Швейцарии И. Кассис выступил против, указав, что отдельный пункт по «ситуации на оккупированных Израилем территориях» является частью «хрупкого компромисса, который с самого начала лежит в основе… Совета ООН по правам человека и не дает ему развалиться на части». Понимая мотивы, которые находились у истоков инициативы Биглера, министр, тем не менее, подчеркнул, что «стремление снять этот пункт с постоянной повестки дня Совета ООН по правам человека приведет к изоляции Швейцарии, а потому это не в интересах швейцарской внешней политики».

В итоге инициатива Биглера была парламентом отвергнута (106 голосов против 77), прежде всего голосами депутатов левых партий. Тем самым, как пишет газета, Швейцария «поддержала Совет ООН по правам человека, в который входят такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Сомали, Куба, Эритрея и Китай, и к которым в новом году добавятся Венесуэла, Судан и Ливия».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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