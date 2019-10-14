Молодежь редко ходит на выборы. Возможно, ее обеспокоенность по поводу экологических проблем изменит ситуацию?

(Keystone)

Около 20% швейцарцев с правом голоса никогда не голосуют. К ним, в частности, относятся две группы – молодежь и люди с низкими доходами, сообщает газета Le Matin Dimanche.

В преддверии федеральных выборов, которые пройдут в следующие выходные, газета решила подробнее посмотреть на то, кто же предпочитает не ходить на выборы несмотря на наличие права голоса. Для этого журналисты тщательно проштудировали исследование Швейцарского экспертного центра общественных наукВнешняя ссылка (FORS), проведенного после последних выборов в 2015 году.

Среди тех, кто на последних выборах не голосовал, ученые выделили несколько групп: молодые люди в возрасте 18–24 лет (30%); швейцарцы с иностранным происхождением, живущие в Швейцарии во втором поколении (известные как «secondos») (35%); одинокие (39%) и граждане с доходом меньше 4 000 швейцарских франков в месяц (40%), - пишет газета.

Le Matin Dimanche уточняет, что эта ситуация соответствует тенденциям в других странах, за исключением одной: в Швейцарии на последних федеральных выборах проголосовало лишь 46% женщин. Глава FORS Георг Луц (Georg Lutz) объясняет это тем, что, когда у женщины в Швейцарии появляются дети, «многие перестают работать или работают неполный рабочий день и больше заботятся о частной сфере».

Он также говорит, что одного фактора недостаточно, чтобы объяснить все различия. Например, «люди с высокой зарплатой и высоким образованием имеют больше ресурсов в самом широком смысле этого слова – они интересуются политикой, информируют себя и понимают, как работает система», - цитирует газета Георга Лутца.

Газета также отмечает, что на 20% швейцарцев, которые никогда не голосуют, приходится от 20% до 25% тех, кто делает это каждый раз. Таковы данные Ненада Стояновича (Nenad Stojanovic), профессора Женевского университета.

Le Matin Dimanche отмечает несколько кампаний по привлечению большего числа молодежи к участию в голосовании, таких как программа easyvoteВнешняя ссылка, направленная на повышение явки избирателей в возрасте от 18 до 25 лет на выборах до 40%. В документе говорится, что изменение климата и обеспокоенность молодежи по поводу экологических проблем могут изменить ситуацию, но еще предстоит выяснить, окупились ли такие кампании.







Подготовила Надежда Капоне, swissinfo

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