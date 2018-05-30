Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:00 30.05.2018 - 11:00

Восточная Украина, 2015 год: швейцарский конвой в составе 31 грузовика доставил медикаменты и химические препараты для очистки питьевой воды в зону боевых действий.

(SKH/Michael Fichter)

Специалисты по водным ресурсам, эксперты в области капитального строительства, дипломаты и переговорщики: в Швейцарии насчитывается около 700 профессионалов, которых страна может в любой момент направить в любую точку земного шара для оказания помощи, случись там природная катастрофа или некая кризисная ситуация. Давайте посмотрим поближе на то, как работает Швейцарский корпус гуманитарной помощи (SKH).

В случае стихийных бедствий они организуют экстренную медицинскую помощь или своевременное развёртывание палаточных лагерей именно там, где они и должны быть размещены, обеспечивают бесперебойное функционирование, документируя их заодно, сложных технических процессов, лежащих в основе международной гуманитарной помощи, разрабатывают и реализуют проекты по очистке сточных вод или помогают возводить сейсмоустойчивые здания. Одним словом, деятельность Швейцарского корпуса гуманитарной помощи (Schweizerisches Korps für humanitäre Hilfe, SKHВнешняя ссылка) весьма разнообразна.

«Гуманитарная помощь» Это понятие включает в себя краткосрочные, организованные государственным или частным образом, чрезвычайные меры, призванные спасти как можно большее количество людей в ситуации наступления кризиса, у себя в стране или за рубежом, и облегчить их страдания, вызванные последствием вооруженных конфликтов, внутренних беспорядков, стихийных бедствий или экологических катастроф. Источник: Исторический лексикон Швейцарии

Конец инфобокса

Название этой структуры («Корпус») скорее напоминает нечто военное, а вовсе не гуманитарное или благотворительное, и тут есть, на самом деле, доля истины. Дело в том, что SКН, как и вооружённые силы страны в целом, в прямом и переносном смысле, являет собой нерушимое единство с народом, отражая все разнообразие современного швейцарского социума.

В любой момент могут поднять по тревоге

В списках личного состава корпуса насчитывается семи сотен специально обученных и подготовленных экспертов и профессионалов. Все они — специалисты быстрого реагирования, их задача организовать первую помощь и направить ее в зоны, пострадавшие от кризисов, катастроф, войн. Все эти люди, будучи гражданскими лицами, фактически действительно являются постоянной армией. У них нет четкого графика, их рабочий день не нормирован, в любой момент их могут поднять по тревоге и послать туда, куда «велит родина».

Именно поэтому большинство из сотрудников Корпуса принадлежат к категории «самозанятых граждан». В офисе с 9 до 5 им работать не надо, а это значит, что их действительно можно в любой момент откомандировать в любую «горячую точку». Не нужно их и обучать дополнительно, потому что, как правило, большинство экспертов SKH изначально имеют технические специальности в таких востребованных областях, как логистика, водоснабжение и капитальное строительство.

В зависимости от того, в каком регионе мира требуется их помощь и от того, насколько серьёзен кризис, миссии Корпуса гуманитарной помощи по своей продолжительности могут сильно отличаться друг от друга. В случае серьёзных стихийных бедствий или внезапно разразившихся конфликтов они могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Если же речь идёт о реализации долгосрочных проектов, то тогда командировки сотрудников SKH могут продолжаться от полугода до двух лет, причём такой формат подразумевает тесную кооперацию с партнёрами на местах.

Ирак, 2013 год: сотрудники SKH показывают, как установить палатку швейцарского производства. (SKH/Michael Fichter)

Существует два типа миссий: либо члены Корпуса отправляются на свое задание непосредственно из Швейцарии, либо они находятся «в командировке» («SecondmentВнешняя ссылка») и как бы сдаются официальной Швейцарией «в аренду», например, Организации Объединённых нацийВнешняя ссылка на весь срок реализации проекта, в котором принимают участие швейцарские специалисты. Такой формат работы подразумевает наличие плотного и постоянного трансфера знаний и ноу-хау из Швейцарии в распоряжение международного экспертного сообщества.

Жизнь, полная риска

Если гражданин захочет стать сотрудником Корпуса, он может принять участие в процедуре конкурсного отбора, которая выстроена довольно жёстким образом. При отборе кандидатов строго следят за тем, чтобы в экспертный пул SKH зачислялись только люди, готовые участвовать в миссиях Корпуса постоянно, а не один-два раза. Кандидат должен иметь гражданство Швейцарии и обладать, с одной стороны, многолетним опытом работы по своей специальности, а с другой — реальным опытом реализации международных проектов.

Он должен говорить хотя бы на двух иностранных и быть в возрасте от 25 до максимально 55-ти лет. Будучи сотрудником Корпуса, эксперт, тем не менее, не является принятым работником. Он, скорее, зарегистрирован в SKH в качестве человека, которого в любой момент можно «сдёрнуть» с места и послать туда, где требуются его услуги. В этом случае уже с ним заключается трудовое соглашение и ему назначается заработная плата. Любой, кто хочет принимать участие в миссиях SKH, должен понимать, что, скорее всего, жизнь его ожидает непредсказуемая, нестабильная, полная рисков, в том числе и финансовых.

Швейцарский Корпус гуманитарной помощи является (SКН) является структурным подразделением Дирекции по развитию и сотрудничеству (DezaВнешняя ссылка), могущественного отдела Федерального Департамента/Министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД/МИД). Тем самым, то, что делает Корпус, будучи гибким оперативным инструментом ФДИД, в значительной степени отражает официальный внешнеполитический курс Швейцарии.

Сомали, 1980 год: совместные гуманитарные действия SKH и ООН с целью помощи эфиопским беженцам.

(Keystone)

Одновременно Корпус является участником «Швейцарской Коалиции структур со специализацией на гуманитарной помощи в кризисных ситуациях» («Schweizer RettungsketteВнешняя ссылка»), в которую входит целый ряд гражданских, государственных и военных организаций.

К организациям-партнёрам Корпуса относятся также «Швейцарская сейсмологическая служба» (Schweizerischer Erdbebendienst – SEDВнешняя ссылка), Международный Комитет Красного креста (МККК), авиакомпания Swiss и Международный аэропорт Цюрих/Клотен. Все вместе они, например, в случае катастрофических землетрясений, способны оперативно организовать эвакуационные, поисково-спасательные и восстановительные работы при поддержке соответствующих специалистов – строителей, медиков и даже поисковиков с собаками.

Нейтральность, закреплённая в законе

Договорно-правовой базой работы SKH является швейцарский Федеральный Закон «О международном сотрудничестве в области развития и гуманитарной помощи» (Bundesgesetz über internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre HilfeВнешняя ссылка») от 1976 года. В Статье 7 это закона говорится, что гуманитарная помощь должна «способствовать сохранению жизней находящихся в опасности людей» и «облегчению их страданий». Эти цели достигаются как с помощью профилактических мер, так и в формате экстренной помощи.

Основополагающие принципы работы SKH, его, если можно так сказать, философия, остаются неизменными с момента основания Корпуса и по сей день. Помощь он оказывает в соответствии с идеалами нейтралитета и беспристрастности на основе прагматичной кооперации со всеми релевантными местными актёрами и партнёрами, действуя также в профилактическом ключе, вне зависимости от страны, этнической принадлежности или религии людей, затронутых катастрофой, кризисом или конфликтом.

Все изменила война в Биафре

Так было не всегда. Ещё в 19 веке, когда впервые возникла и начала оформляться сама идея гуманитарной помощи, поддержка пострадавшим за рубежом оказывалась в основном за счёт частной благотворительности, тогда как в Европе вплоть до Второй мировой войны гуманитарная помощь осуществлялась в соответствии с идеологическими и конфессиональными предпочтениями. После Второй мировой войны гуманитарная помощь стала неотъемлемой составной частью концепции внешней политики Швейцарии.

Насколько важна нейтральная гуманитарная помощь миру и самой Швейцарии стало ясно в ходе продолжавшейся с июля 1967 года по январь 1970 года гражданской войны в Нигерии, известной также под названием «Война за отделение БиафрыВнешняя ссылка», и последовавшего за ней продовольственного кризиса. Данная война была первым вооружённым конфликтом эпохи средств действительно массовой информации. Люди по всему миру, в том числе и в Швейцарии, могли наблюдать за войной едва ли не в прямом эфире.

Это вызвало в обществе Конфедерации желание помочь, в том числе и материально, жертвам конфликта. Результатом этого желания стала волна пожертвований, к которой существовавшие структуры гуманитарного направления, просто не были готовы. Средства использовались часто нецелевым образом, огромные партии продовольствия месяцами ожидали на складах своей очереди на отправку в кризисный регион, закупленная техника, например, автотранспорт, не годилась для африканских условий.

«Война за отделение Биафры», сентябрь 1968 года. Солдат правительственной армии Нигерии с фауст-патроном в руках.

(Keystone)

МККК был готов оказывать помощь на войне двух государств, но что делать в рамках гражданского конфликта, этого нового для Красного креста вида конфликтов, никто не знал. Если воюющие государства были заинтересованы в том, чтобы помощь МККК поступала к ним бесперебойно, то участники гражданской войны в Биафре поступали наоборот, блокируя эту помощь в надежде досадить своим противникам. Наконец, к этому всему добавился и скандалВнешняя ссылка с поставками в регион военного конфликта тяжёлых вооружений от компании «Орликон-Бюрле», из которых, и это было документально доказано, огонь вёлся и по швейцарской помощи.

Стало ясно, что так дальше продолжаться не можетВнешняя ссылка. В 1973 году швейцарское правительство создало профессиональный Швейцарский корпус помощи в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (Schweizer Katastrophenhilfekorps), который в 2001 году получил свое нынешнее название. Одновременно Швейцария пересмотрела и ужесточила свое законодательство, регулирующее поставки военных материалов и товаров двойного назначения. С тех пор Конфедерация тщательно следит за тем, чтобы вооружения из Швейцарии не попадали в зоны военных конфликтов, хотя добиться этого в современных условиях не так-то легко, о чем можно прочитать в этом материале.

Neuer Inhalt Horizontal Line