Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 13:00

Вот как выглядит посольство США в Каракасе, Венесуэла. После разрыва дипломатических отношений между Венесуэлой и Соединенными Штатами Швейцария и США договорились, что швейцарцы будут представлять американские интересы в этой латиноамериканской стране.

(Keystone / Rayner Pena)

Швейцария выразила согласие представлять интересы США в Венесуэле. Министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис подписал в Берне соответствующее соглашение с послом США Эдвардом Макмалленом (Edward McMullen). Реализация этого соглашения сейчас зависит от одобрения Венесуэлы.

В ходе своего визита в Вашингтон в начале февраля 2019 года глава швейцарской дипломатии обсуждал этот вопрос на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео (Mike Pompeo) и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном (John Bolton). В середине марта Соединенные Штаты официально обратились к Федеральному департаменту иностранных дел (ФДИД) с просьбой принять данный мандат по представлению интересов США в Венесуэле.

Напомним, что Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США после того, как американцы признали лидера оппозиции президентом. В январе Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента, утверждая, что переизбрание Николаса Мадуро было фиктивным. С этим согласен целый ряд западных стран, однако Н. Мадуро по-прежнему пользуется поддержкой России и Китая, а также осуществляет контроль над государственными институтами.

Швейцария высказала свою позицию, заявив, что признает государства, а не правительства. А пока Венесуэла переживает экономический и гуманитарный кризис, отягощенный социальными волнениями.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис (справа) и посол США в Швейцарии Эдвард Т. Макмаллен пожимают друг другу руки после подписания соглашения.

(Keystone)

Этот мандат позволит Швейцарии способствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами и внести конструктивный вклад в установление региональной стабильности, говорится в заявлении ФДИД, опубликованном 4 апреля. «Мы вносим свой вклад в поддержание мира», – заявил Иньяцио Кассис в интервью RTS.

Установление региональной стабильности также отвечает интересам соседних с Венесуэлой стран. Теперь Каракасу предстоит рассмотреть предположение Швейцарии об этом мандате, если власти страны согласятся, то он будет реализован.

Глава министерства иностранных дел также отклонил предположение, что Швейцария склоняется на сторону Соединенных Штатов: «Это не тот случай. При выполнении мандатов такого рода мы занимаемся наведением мостов между странами, которые имеют трудности в построении отношений. Тем самым мы вносим вклад в поддержание мира, давая возможность преодолеть напряженность и осуществиться диалогу».

Швейцарская дипломатия известна своей давней посреднической традицией. В случае разрыва межправительственных отношений между странами она неоднократно принимала на себя часть консульских и даже дипломатических задач, если об этом просили заинтересованные государства.

Так, в настоящее время Швейцария исполняет шесть таких мандатов: она представляет Соединенные Штаты в Иране, Россию в Грузии, Грузию в России, Иран в Саудовской Аравии, Саудовскую Аравию в Иране и Иран в Египте.



Русскоязычная редакция Swissinfo.ch/LC

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