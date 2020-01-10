В понедельник 6 января 2020 года гробы Касема Сулеймани и других иранских военных, ликвидированных в Ираке в результате атаки американских беспилотников, были доставлены во время похоронной процессии на площадь Исламской революции в Тегеране. (Keystone)

Конфликт США с Ираном становится все более взрывоопасным. Швейцария представляет интересы США в Иране и, таким образом, находится в самом центре этого дипломатического урагана. Но почему нейтральная Швейцария вообще имеет какое-то отношение к конфликту? Чего она добивается? Обеспечения каких-то своекорыстных интересов? Мы разъясняем.

В воскресенье 5 января 2020 года швейцарский посол, представляющий интересы США в Тегеране, был вызван в МИД страны. Речь шла при этом об угрозах, которые президент США Дональд Трамп распространял через социальную сеть Твиттер. Американский лидер угрожал уничтожить ряд объектов культурного значения в Иране в случае, если Иран позволит себе враждебные действия в отношении американских граждан или объектов.

Накануне 3 января США, в результате целенаправленного ракетного удара, выполненного с БПЛА, ликвидировали Касема Сулеймани, высокопоставленного иранского военного. Иран пригрозил возмездием после того, как США подтвердили в пятницу, что это лично Д. Трамп приказал нанести удар по главе иранской элитной структуры «Аль-Кудс», выполняющей в Иране функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности

Федеральный департамент (Министерство) иностранных дел Швейцарии (ФДИД) подтвердил, что консультации иранской стороны с представителями Швейцарии 5 января прошли «в рамках и в соответствии с режимом выполнения Швейцарией посреднических функцийВнешняя ссылка», их содержание, однако, остается «конфиденциальным».

Швейцария представляет интересы США в Иране с 1980 года. Напомним, что в том же году Вашингтон разорвал отношения с Тегераном в результате взятия в столице Ирана в заложники 52-х американских граждан. Затем они удерживались в захваченном посольстве США в Иране в течение 444 дней.

В чём состоят швейцарские посреднические функции и полномочия?

«Когда две страны объявляют друг другу войну, то первое, что они делают, это разрывают дипломатические отношения. На самом деле, это самое глупое из всего того, что они в такой ситуации могут сделать, но именно это и происходит почти всегда», — рассказал нам еще в 2013 году Филипп Вельти (Philippe Welti), бывший посол Швейцарии в Тегеране (интервью по ссылке только на английском языкеВнешняя ссылка). «Как только две страны разрывают дипломатические отношения, они больше не могут поддерживать необходимые отношения между собой. Это значит, что эту функцию должен взять на себя кто-то третий.

(swissinfo.ch)

В 1940-х годах Швейцария не участвовала ни в каких военных действиях, а потому международное сообщество согласилось с тем, что именно швейцарцам можно было бы предоставить полномочия по взаимному представлению интересов стран, не имеющих между собой прямых каналов связи». По данным швейцарского МИД, Швейцария с тех пор и до сего дня регулярно и успешно выполняет такие посреднические функции там, где это необходимо и где существует спрос на такие услуги.

«Швейцария способна наводить мосты там, где у других стран таких возможностей нет, потому что она не принадлежит ни к одному из мировых полюсов силы и влияния и потому что она не преследует каких-то своекорыстных скрытых целей». Швейцария реализует свои связующие функции в форматах так называемых «услуг честного маклера» («Gute Dienste» / «Good OfficesВнешняя ссылка») и чисто «информационно-посреднических» услуг международного дипкурьера.

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций (ООН) понятие «услуги честного маклера» охватывает «все дипломатические и гуманитарные инициативы третьей страны или иного нейтрального учреждения, целью которых является урегулирование двустороннего или международного конфликта или „наведение мостов“ в таком конфликте». На практике это почти всегда означает всего лишь предоставление какого-то канала связи между враждующими сторонами, иными словами — Швейцария играет роль международного почтальона или дипкурьера. По словам Ф. Вельти, для успеха такой посреднической миссии необходимо обеспечить наличия трёх условий.

Такой канал связи должен работать безупречно с технической точки зрения. Все важные сообщения должны немедленно передаваться от отправителя адресату и обратно в круглосуточном режиме. Должна быть обеспечена полная конфиденциальность. Посредническая сторона должна быть на сто процентов беспристрастна, внепартийна и «равноудалена», кроме того, она должна обеспечивать абсолютную точность переданного сообщения, ведь если это, было, например, устное сообщение, то велик может быть соблазн как-то его «подправить». Ничего подобного сторона-посредник допускать не должна.

Давняя традиция

Золотая эра швейцарских посреднических услуг пришлась на время Второй мировой войны: в 1943 и 1944 годах Швейцария выполняла функции «дипкурьера» в рамках 219-ти случаев, этими услугами тогда пользовались 35 государств. Во время «холодной войны» швейцарские услуги так же пользовались заметным спросом: в 1973 г. Швейцария все еще имела 24 мандата на выполнение функций связного. Сегодня Швейцария представляет интересы Ирана в Египте, США в Иране, России в Грузии, Грузии в России, Ирана в Саудовской Аравии и Саудовской Аравии в Иране.

Швейцария имеет две возможности: она может предлагать свои услуги в качестве посредника по собственной инициативе, либо же она может выполнять эти функцию по просьбе заинтересованных сторон при условии их полного и всеобщего согласия. И еще раз: функции связного и дипкурьера нельзя путать с ролью посредника по урегулированию конфликтов. По словам Ф. Вельти, реальными посредниками в урегулировании серьезных конфликтов могут быть только «могущественные страны» с соответствующим влиянием.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!