Сотни тысяч людей (на фото: Германия) выходили на улицы в 2019 году, требуя лучшей защиты климата.

(Keystone / Georg Wendt)

По мнению правительства Швейцарии, 25-я конференция ООН по изменению климата (COP 25Внешняя ссылка) должна принять пакет эффективных мер с целью действенной реализации положений и норм Парижского климатического соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Что касается Швейцарии, то она намерена уже к 2050 году свести к нулю нетто-объём всех своих выбросов CO2. Требования швейцарских неправительственных организаций идут еще дальше. Портал SWI swissinfo.ch предлагает ответы на наиболее важные вопросы по климатическому саммиту в Мадриде — со швейцарской перспективы.

От неё ожидают многого, но если посмотреть на предысторию, то становится ясно, что предсказать результаты, с которыми мог бы завершиться Мадридский климатический саммит, будет очень трудно. На самом деле саммит должен был бы состояться в Чили, но из-за политического кризиса в этой латиноамериканской стране он был перенесен в Европу.

Город проведения конференции искали и выбирали, нашли его не сразу. На проведение саммита претендовали Германия (город Бонн), Коста-Рика, США (город Нью-Йорк) и Швейцария (город Женева). Но в конце концов, всего за месяц до начала конференции, была достигнута договоренность о проведении Конференции все-таки в Мадриде.

Почему Конференция COP25 столь важна?

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Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата является ежегодным мероприятием, в рамках которого обсуждаются пути урегулирования климатического кризиса и вырабатываются, в результате сложных переговоров, способы, пути и форматы достижения глобальных климатический целей. Цель конкретно 25-й сессии Конференции сторон заключается в формулировании и утверждении детальных правил реализации положений Парижской конвенции об изменении климата.

Это соглашение, подписанное в 2015 году, обязывает все страны-участники сократить свои выбросы парниковых газов начиная с 2020 года, с тем чтобы ограничить глобальное потепление на уровне значительно ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. Собственно, основной, базовый свод этих правил уже был принят в 2018 году в Катовицах (Польша), но ряд важных вопросов все еще остаются открытыми.

Какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Мадриде?

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Одной из приоритетных задач Мадридской конференции является создание условий для сокращения выбросов парниковых газов, причем это сокращение должно достигаться странами-эмитентами за счет компенсации их выбросов за рубежом. На обсуждение будет также поставлен механизм «Потери и ущерб» («Loss and Damage»), в соответствии с которым богатые страны должны компенсировать экономические потери бедных и развивающихся стран, вызванные негативными последствиями изменения климата.

Наконец, речь пойдет, в долгосрочной перспективе, также о еще более амбициозных задачах: в следующем 2020 году страны, подписавшие Парижское соглашение, в число которых больше не входят США, должны будут взять на себя новые конкретные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на период до 2030 года.

Каковы цели и приоритеты Швейцарии? Конец инфобокса

Швейцария требует введения жестких правил реализации норм и целей Парижского соглашения. В частности, швейцарская делегация в Мадриде будет стремиться к тому, чтобы сокращение выбросов за рубежом не могло засчитываться одновременно развитым странам и странам развивающимся, поскольку такая практика ставит под угрозу и подрывает как смысл требований Парижского соглашения, так и эффективность существующих инструментов их реализации.

С точки зрения Швейцарии необходимо также сделать так, чтобы национальные экономические проекты за рубежом не оказывали, фактически тем самым противореча их изначальной цели, негативного воздействия на окружающую среду или на ситуацию в области прав человека.

Политика и климат Швейцария намерена к 2050 году стать климатически нейтральной К политическому нейтралитету к 2050 году Швейцария должна добавить в свой актив статус «страны нейтральной климатически». Реально? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF

В рамках Мадридской конференции Швейцария, по информации швейцарского Федерального ведомства защиты окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — BAFU), организует общественное мероприятие на тему возможных инструментов и методик обеспечения устойчивого и климатически благоприятного характера иностранных инвестиций.

В состав швейцарской делегации, возглавляемой главой Отдела международных проектов BAFU и официальным послом правительства Швейцарии по экологическим вопросам Францем Перресом (Franz PerrezВнешняя ссылка), входят также представители гражданского общества. Впервые в состав делегации войдет и молодая швейцарская климатическая активистка Мари-Клер Граф (Marie-Claire Graf).

Швейцарская климатическая активистка Мари-Клер Граф (Marie-Claire Graf).

(swissinfo.ch)

Чего требуют швейцарские НКО?

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Швейцарские неправительственные левые экологические ассоциации, включая ассоциацию Alliance Sud и WWF Schweiz, объединившиеся в «Сеть Климатических Действий» (Climate Action Network), требуют, чтобы участники Конференции смогли все-таки, при всех разногласиях, выработать и принять к осуществлению такие руководящие принципы реализации норма и целей Парижского соглашения, которые гарантировали бы «реальное, измеримое, проверяемое и устойчивое» сокращение объемов выбросов.

Многие неправительственные организации (НПО) считают необходимым ежегодно привлекать и выделять развивающимся странам на цели формирования и проведения ими адекватной и качественной климатической политики до 100 млрд. долларов. Однако, по данным Climate Action Network, эта цель уже сейчас выглядит нереалистичной и труднодостижимой. Эта организация критикует также Швейцарию за то, что вносимый ею вклад к глобальную борьбу с потеплением едва ли отражает ее реальные возможности. Уточним, Берн планирует ежегодно выделять на цели защиты климата от 450 до 600 млн долларов.

Что делается в мире для защиты климата?

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Если коротко: мало или почти ничего. Хотя большинство стран все-таки начинает осознавать всю меру, степень и глубину проблемы климата, концентрация в атмосфере CO2 и других парниковых газов, таких как метан, продолжает расти. По данным ООН в 2018 году был установлен новый рекорд концентрации парниковых газов в атмосфере, кроме того, сейчас нет «никаких признаков замедления темпов этого процесса».

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По данным Программы ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme), процесс глобального потепления уже приведет к увеличению средней температуры атмосферы на 3,2 градуса Целься даже при условии, что все нормы и планы по сокращению выбросов парниковых газов будут выполнены и реализованы в намеченные сроки. Эта структура убеждена, что мировому сообществу следует утроить свои усилия по защите климата во избежание действительно необратимых последствий.

А что Швейцария?

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Как и многие другие страны, Швейцария намерена уже к 2050 году добиться своей полной климатической нейтральностиВнешняя ссылка. В соответствии с этой целью федеральное правительство сформировало пакет мер по сокращению выбросов парниковых газов в транспортном, строительном и промышленном секторах. В качестве компенсации все еще имеющих место выбросов Швейцария намерена, в дополнение к естественным хранилищам CO2 (таким как леса и почвы) в будущем активнее использовать технологии, фильтрующие парниковые газы из атмосферы, связывающие их и помещающие на вечное хранение. Подробнее об этих технологиях в материале ниже.

Эта цель должна быть достигнута в рамках будущего процесса пересмотра Федерального закона Швейцарии «О выбросах CO2». В настоящий момент Швейцария исходит из того, что в период до 2030 года страна создаст правовые условия для взимания дополнительных сборов с минерального топлива и авиабилетов. В настоящее время это досье «зависает» в федеральном парламенте. Укрепление «экологической фракции» в парламенте в результате выборов 20 октября 2019 года теоретически могло бы придать этой дискуссии новый и решительный импульс.

Во всяком случае, на это надеются швейцарские неправительственные левые климатические Ассоциации, которые громко критикуют и осуждают отсутствие в стране политической воли ускорить решение вопросов защиты климата. Они также считаютВнешняя ссылка, что ответственность за ущерб, причиняемый глобальным потеплением, несут и Пенсионные фонды страны вкупе со Швейцарским национальным (центральным) банком (SNB). Они должны «перенаправить свои финансовые потоки и прекратить миллиардные инвестиции в ископаемое топливо». В ответ SNB подчеркивает, что роль ЦБ – не вести «зелёную» политику, а обеспечивать монетарно-бюджетную и тарифную стабильность (подробнее по ссылке).

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