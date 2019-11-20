Примерно 20% инвестиций Швейцарского национального Центрального банка (на фото: штаб-квартира ЦБ в Берне) приходятся на вложения в акции компаний реального промышленного сектора.

(Keystone / Peter Schneider)

Руководство швейцарского Центробанка (SNB) заявило на прошлой неделе, что ЦБ страны не обязан вести «зеленую политику». В его задачи входит, прежде всего, обеспечение финансовой стабильности, а потому банк не собирается отказываться от инвестиций в акции компаний нефтегазового сектора, прежде всего в американские компании такого профиля.

Напомним, что на данный момент примерно 20% инвестиций Швейцарского национального (центрального) банка приходятся на вложения в акции компаний реального промышленного сектора. При этом банк обязан обеспечивать необходимую степень инвестиционной диверсификации, а это значит, что инвестирует он свои деньги во все ведущие отрасли, включая и нефтегазовую.

Руководство швейцарского Центробанка в лице его директора Томаса Мозера (Thomas Moser) заявило на прошлой неделе в Женеве, что на ближайшую перспективу банк сохранит именно такой курс в рамках своей инвестиционной деятельности. Иными словами, ЦБ Швейцарии и дальше будет инвестировать в бумаги таких компаний, как Exxon Mobil или Chevron. Томас Мозер уточнил, что начиная с 2013 года банк не инвестирует больше в акции компаний, которые грубо нарушают права человека, наносят значительный ущерб окружающей среде и не соблюдают базовые социальные нормы.

Многие Центробанки стран мира, а также некоторые ведущие страховые компании и крупнейшие пенсионные инвестиционные формы рассматривают сейчас возможность и целесообразность принятия решения об изъятии из их инвестиционных портфолио бумаг компаний нефтяного и газового сектора. Швейцарский ЦБ, однако, не собирается поступать также, поскольку «задачей банка не является проведение «зелёной политики». На это указала еще один директор SNB Андреа Мэхлер (Andréa Maechler).

Обеспечивать ценовую стабильность

По ее словам, ЦБ Швейцарии не имеет право, меняя приоритеты своей инвестиционной политики, влиять на процессы ценообразования на мировых рынках. И как раз это и может произойти в случае, если банк, к примеру, начнет вкладываться в бумаги «экологичных» компаний, а потом вдруг примет решение, исходя их резонов своей монетарной политики, быстро продать эти акции.

Задача швейцарского ЦБ – обеспечивать ценовую стабильность в стране и формировать основы денежно-монетарной политики. Как говорит его руководство, банк не занимается «отбором» акций, достойных, чтобы в них инвестировать, на основе каких-то иных критериев и он не ведет «черного списка экологических грешников».

Напомним, что недавно шведский ЦБ решил отказаться от инвестиций в гособлигации Канады и Австралии поскольку эти страны «недостаточно экологичны». ЦБ Швейцарии исходит из иного посыла: инвестируя в нефтегазовые компании, вы сохраняете влияние на них и способны, таким образом, вести, если надо, «зеленую политику изнутри». Кроме того, чтобы там ни говорили активисты, мир еще долго будет зависеть от ископаемого топлива.

Напомним, что по итогам парламентских выборов октября 2019 года в швейцарском федеральном парламенте значительно укрепились позиции партий экологического профиля. На рассмотрении депутатов еще с 2018 года находится предложение парламентария от социалистов Цюриха Жаклин Бадран (Jacqueline Badran) обязать швейцарский ЦБ вести инвестиционную политику в соответствии с базовыми положениями Парижского климатического соглашения.

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