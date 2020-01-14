Посол М. Ляйтнер осматривает художественную инсталляцию на улице в Тегеране, иранской столице.

(https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

На прошлой неделе, когда Иран и США почти вплотную подошли к состоянию войны, Вашингтон и Тегеран обменивались сообщениями через посольство Швейцарии в иранской столице. Отвечал за бесперебойную работу этой более чем горячей линии посол Конфедерации в Иране Маркус Ляйтнер. Кто этот человек? Читайте в нашем материале.

О том, как конкретно работает линия связи Ирана и США, этих двух «заклятых друзей», широкой публике известно мало. В какой-то степени это логично: такая работа требует тишины. Тем не менее, роль Швейцарии в качестве почтальона, передающего послания из Вашингтона в Тегеран и обратно, уже получила высокую оценку администрации Трампа. И узнать, как работает механизм швейцарского посредничества, было бы интересно.

В такие взрывоопасные времена, как наши, кто-то должен все-таки сохранять холодную голову и обеспечивать дипломатическое благоразумие. Нынешний посол Швейцарии в Иране Маркус Ляйтнер (Markus Leitner) как раз и является таким человеком. Свою должность он занимает уже больше двух лет, и на его памяти это не первая серьезная эскалация напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

Некоторые подробности сообщил сентябре 2019 года сам посол М. Ляйтнер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка. По его словам, с момента выхода США в 2018 году из ядерной сделки по Ирану роль Швейцарии в качестве поставщика «дипломатических добрых услуг» стала еще более хлопотной и что только один этот вопрос «занимает до 50% моего рабочего времени». А непосредственно сейчас — наверное, и того больше.

Раскованный и динамичный

В социальной сети ТвиттерВнешняя ссылка Маркус Ляйтнер зачастую появляется в соответствующей «динамичной» раскованной, хотя и неофициальной форме одежды: в джинсах, без галстука, в рубашке с расстегнутым воротом. По словам одного бывшего дипломата, посол Швейцарии в Тегеране пользуется в кругах швейцарской дипломатии «очень хорошей репутацией».

Маркусу Ляйтнеру 53 года, он отец двоих взрослых детей, дипломированный экономист из Цюриха. На дипломатическую службу перешел в 1996 году, уже имея опыт работы в промышленности, торговле и в финансовом секторе. Причина? «Возможность работать на международном уровне стала решающим фактором», — говорит он. Его первые должности в МИД были тоже связаны с экономикой и финансами. Так, помимо всего прочего, ему довелось поработать над вопросом избавления Швейцарии от репутации мировой площадки для торговли связи «кровавыми алмазами».

Затем последовали первые загранкомандировки — в Южную Африку и Чили. Вернувшись в Берн М. Ляйтнер прошел путь до руководителя Отдела МИД / ФДИД по вопросам сотрудничества в области международной безопасности и миротворчества (Sektion Friedenspolitik). Занимал должность начальника Управления МИД Швейцарии по вопросам гуманитарной безопасности (Menschliche Sicherheit).

Маркус Ляйтнер осматривает производство фисташек в Иране.

(https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

Назначение на первую должность посла состоялось в 2013 году — направление в Каир совпало с разгаром там полноформатного государственного кризиса. «После недели пребывания в должности я передал свои верительные грамоты тогдашнему президенту Мурси. А через две недели его уже свергли», — рассказал он позже журналу «Schweizer Illustrierte». На время крупных демонстраций он не покидал посольства, а ночь проводил в спальном мешке в своем офисе, потому что велик был риск, что однажды его пусть из дома в офис будет просто заблокирован митингующими.

Спокойствие и крепкие нервы

От работы в Каире М. Ляйтнера в буквальном смысле бросало то в жар, то в холод. И недаром на должность посла в Иране МИД Швейцарии отбирает, как правило, людей с высоким уровнем физической подготовки и психологически более чем устойчивых. В Египте Маркус Ляйтнер как раз более чем убедительно и доказал, что он обладает хладнокровием и работоспособностью, в котором как раз и нуждается такая «точка», как Тегеран. А во времена кризиса, подобного нынешнему, посол в Иране должен быть готов к работе и днем, и ночью.

Маркус Лейтнер с семьей в 2007 г., во время работы на должности первого секретаря швейцарского посольства в Чили. На этом же снимке запечатлен и будущий лауреат Нобелевской премии Швейцарии Мишель Майор (он стоит за спиной у детей).

(https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

Удивительно, но швейцарское посольство во многом является для населения Тегерана, измученного кризисом, важными индикатором развития ситуации в целом. Поэтому-то посол Ляйтнер должен быть изо-всех сил сохранять «спокойствие, только спокойствие». Народ в городе уверен: функционирующее швейцарское посольство означает, что «апокалипсиса» пока не будет. Эвакуация же швейцарского посольства или просто посол Конфедерации «с изменившимся лицом» вполне могли бы стать признаком надвигающейся фатальной атаки американцев. И тогда весь огромный Тегеран могла бы охватить самая настоящая паника.

Именно поэтому посол всегда должен сохранять выдержку и спокойствие, и это в ситуации, когда перед самим швейцарским посольством постоянно проходят антиамериканские демонстрации. Крепость нервов посла также подверглась немалым испытаниям в ходе жестких переговоров в конце прошлого 2019 года, которые в итоге привели к обмену пленными между Ираном и США. Маркус Ляйтнер «трудился для освобождения гражданина США не покладая рук», что потом, по сообщению газеты Sonntagszeitung, получило самую высокую оценку со стороны одного из представителей вашингтонской администрации.

Восемь переездов

Сам М. Ляйтнер в настоящее время на просьбы прессы об интервью не реагирует. Поэтому нам остается полагаться на то, что уже знают другие СМИ. Так, рассказывая в прошлом 2019 году швейцарской радиостанции Radio ZüriseeВнешняя ссылка о своей работе в качестве посла, швейцарский дипломат отметил ее разнообразие: «Ни один день не похож на другой». Иногда в центре повестки дня стоят вопросы политики, иногда на первый план выходит культура, иногда экономика.

Покупки в окрестностях Тегерана: Маркус Ляйтнер объясняет торговцу фруктами, почему ему не нужно давать к ним еще и пластиковый пакет. Швейцарский дипломат немного говорит на фарси.

( https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

Дел множество, нужно далеко и много ездить, постоянно забирать детей из школы, сюда же добавляются постоянные переезды, на данный момент ему и его семье пришлось уже восемь раз поменять место жительства, и все же «то, что ты получаешь в ответ, гораздо важнее». Свою жизнь в Иране он обрисовал в качестве «куда более нормальной, нежели её можно было бы представить со стороны. Вечером вы идете в ресторан, пьете кофе в кафе и перемещаетесь свободно, даже очень свободно, особенно в Тегеране».

Однако в ближайшие недели у него вряд ли найдется лишняя минутка на чашку ароматного кофе. Ситуация остается напряженной, а уже через неделю в Давосе начнется Всемирный экономический форум. Ожидается, что в Швейцарию приедут и президент США, и по меньшей мере глава МИД Ирана. Не исключено, что американцы и иранцы будут стараться лишний раз не пересекаться на улицах и в кулуарах Форума, с другой стороны, встреча на нейтральной швейцарской земле вполне может оказаться началом нормализации. Если, конечно, этому не будут противиться обе стороны.

Трагический инцидент Аспирант вуза Швейцарии погиб в сбитом самолёте «Украинских авиалиний» Аспирант швейцарской Высшей технической школы Цюриха и его жена были в числе 176 пассажиров, погибших в сбитом самолете «Украинских авиалиний». Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 12:25 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Doctoral student among those killed in plane shot down in Iran



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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