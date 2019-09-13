«К заседаниям надо тщательно готовиться», — говорит Ольга Баранова, самый молодой член городского совета Женевы (проработала в нём с 2011 по 2017 гг.). (Из архива Ольги Барановой)

В Швейцарии живет немало успешных выходцев из России. Они достигают вершин в науке, в бизнесе, в искусстве, занимают ответственные посты или делают международную карьеру. Однако существует одна сфера, где люди с миграционным бэкграундом представлены мало, — это швейцарская политика.

Тем интереснее найти их и узнать, каковы их политические убеждения и цели. Что они делают? Мы встретились с социалисткой Ольгой БарановойВнешняя ссылка, которой предрекают в Швейцарии карьеру как минимум федерального депутата. В свои 28 лет она уже десять лет в политике, была самым молодым членом муниципального совета города Женева, а сегодня возглавляет Социалистическую партиюВнешняя ссылка кантона Во.

Swissinfo: Ольга, Вы человек с русским именем и фамилией в швейцарской политике. Расскажите, что, откуда и почему.

Ольга Баранова: Шестилетним ребенком меня увезли в Европу из подмосковной Дубны, где мой отец-физик работал в Объединенном институте ядерных исследований. Он получил работу в Германии, и я росла в Мюнхене, а затем во Фрайбурге, на юге Германии, недалеко от швейцарской границы. Уже в школе я заинтересовалась основами политики, в чем немалую роль сыграл орган Bundeszentrale für Politische Bildung (Федеральное ведомство ФРГ по вопросам политического образования, — прим. ред.), чьи написанные легкодоступным языком брошюры и книги оказались увлекательным чтением для подростка.

Портрет с мамой Еленой Анатольевной. (Из семейного архива)

Затем грянул гром: папа будет работать в ЦЕРН, мы едем жить в Женеву! Новая эмиграция и первый курс гимназии, или колледжа, интенсивное изучение французского. Я смогла подтянуть язык и закончить колледж, как и все женевские гимназисты, в 19 лет. Мне всегда было легко учиться.

Окрыленная и очень уверенная в себе, я пошла на первый курс Женевского университета по направлению «Международные отношения», одновременно став членом Молодежного движения Социалистической партии (Jeunesse Socialiste GenevoiseВнешняя ссылка).

«Молодые социалисты» настолько меня увлекли, что я не смогла сдать годовые экзамены. В итоге я поменяла направление учебы на «Политологию», потому что локальная политика интересовала меня больше международной. С 19 лет я также работала графическим дизайнером для моей партии, отвечала за наглядную агитацию.

Swissinfo: Какая интересная сфера. Она дает большой простор для скандалов, которым многие партии пользуются.

Ольга Баранова: Да-да, припоминаю один: в Женеве тогда принимали новую Конституцию кантона взамен несколько запылившейся, которой уже исполнилось 200 лет. В проекте нового закона решили опустить тему равноправия полов, так как оно якобы в Конфедерации уже утверждено и реализовано. Мы вышли с плакатом, стилизованным под красно-желтый герб Женевы, где с одной стороны изображен орел, а с другой - ключ. Только вертикальный рисунок ключа заменяло изображение мужского члена. В ходе такой дерзкой кампании мы попали во все СМИ и соцсети, а в Конституцию Женевы в итоге все-таки вошло положение о гендерном равноправии.



Swissinfo: В Женеве Вы также стали самым молодым членом городского совета.

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Ольга Баранова: В 2011 году меня, 20-летнюю студентку, выбрали по списку Социалистической партии в муниципальный совет Женевы. Я стала одной из 16 социалистов среди 80 депутатов. В те годы мы утратили левое большинство, и при «красно-зеленом» правительстве в парламенте большинство подобралось «бюргерским». Я занималась вопросами безопасности, вывоза мусора. Это означало участие в огромном количестве заседаний, к которым нужно качественно готовиться.

Swissinfo: Какие конкретные городские проблемы, требующие политического участия, есть в Женеве?

Ольга Баранова: В Женеве мало жилья, а доступного — в особенности. Это наиболее густонаселенный город в Швейцарии, который окружают фермерские угодья. Поэтому решаться вопрос строительства нового жилья должен, по моему глубокому убеждению, за пределами города, в кантоне.

При этом строить нужно разумно. Большая проблема Швейцарии — это типичная местная застройка, когда уютный домик на две семьи воздвигается в окружении огромного зеленого массива, а в результате жители час едут на машине или на поезде на работу. Такой комфорт несет большой вред для климата и окружающей среды. Благодаря новому федеральному закону о территориальном планировании ситуация должна будет улучшиться.

В 2015 году меня переизбрали в муниципальный совет Женевы, я проработала в нем еще два года и досрочно ушла.

Swissinfo: Разве это хорошо и в порядке вещей — добровольно покидать такой пост?

Ольга Баранова: На деле в 45 муниципальных единицах кантона Женева досрочно уходят со своих постов более 50% избранников. Эта работа подразумевает сумасшедший ритм жизни и нередко представляет собой финансовую дилемму: в Швейцарии, напомню, политическая система действует на основе «милиционного» (непрофессионального, прим. ред.) принципа, то есть избранные политики получают какую-то оплату, но у них непременно должна быть основная профессия, работа.

Особенность работы в парламенте — в том, что ты постоянно бегаешь с места на место. В 24-25 лет я «докатилась» до того, что одновременно работала в центральном штабе партии в Берне на 80%, в муниципальном совете Женевы - на 25%, а еще училась в магистратуре. Так я прожила два года, до того, как в 2017 году меня приняли на должность генерального секретаря Социалистической партии кантона Во.

Swissinfo: Приняли или избрали? Как в Швейцарии стать генсеком?

Ольга Баранова: Все посты в партии являются рабочими должностями. Соответственно, желающие отправляют резюме и проходят конкурсный отбор. В центральном секретариате у нас трудятся 35 человек, кроме того, есть 27 кантональных секций с генеральными секретарями. В маленьких кантонах секретарей нет или они работают на 20-30%. Все секции независимы, хотя связаны между собой. В кантоне Во в секретариате занято четыре человека.

Swissinfo: Какое место в Швейцарии занимает Социалистическая партия?

Ольга Баранова: Это одна из двух старейших партий страны. Социалисты и радикалы (либералы) — на этих двух антиподах и была построена современная Швейцария. Родившись в 1888 году, партия сразу называлась социалистической и имени не меняла. В ее истории случалось разное: так, 1930-е годы были отмечены сильными конфликтами между социал-демократами и коммунистами, и коммунистические секции попали под запрет, а убежденные коммунисты вышли из партии.

Очень способствовала успеху Социалистической партии Всеобщая забастовка 1918 года: после нее началась борьба за пропорциональные выборы в парламент; эта цель была достигнута, благодаря чему социалисты вошли в парламент, заметно увеличив своё в нём представительство в 1930-1950-е годы. Первый социалист был избран в Федеральное правительство в 1943 году, а в 1959 году их было уже двое.

Сегодня у нас в партии 32 тысячи членов и два кресла министров из семи в правительстве страны. Социалисты занимают сильные позиции в городах, а вот в сельских регионах у нас маловато сторонников. Мы — очень урбанная, городская партия. Главная сфера наших интересов — это экономика. Сегодня в Швейцарии и во многих других странах общество существует для обслуживания экономической машины государства и тех немногих, кому она приносит прибыль.

Но для чего экономика вообще существует, как не для людей? Какое место занимает человек на своей работе, что он решает? А главное — и тут Маркс остается актуален — кто в конце концов получает добавочную стоимость нашего собственного труда? И именно тут социал-демократические силы должны предложить альтернативу капитализму в виде схем, связанных с социальным предпринимательством, кооперативами, экономической демократией.

Swissinfo: За что социалистов в Швейцарии критикуют?

Ольга Баранова: Есть два — будем честными, справедливых — повода для критики. Первый — Социал-демократическая партия создавалась для защиты прав пролетариата, как партия рабочих. Сегодня она во многом состоит из людей с высшим образованием, то есть приобрела некую элитарность. В каком-то смысле это можно объяснить усложнением самих требований к труду и рабочей квалификации...

Второй повод для упреков — нам порой сложно выработать единую позицию по ряду важных вопросов. Это связано с комплексностью новой политической повестки — в ней появились вопросы, на которые непросто ответить однозначно. Например, Рамочное соглашение с ЕС: сторонники сближения с Европой его полностью поддерживают. В то же самое время профсоюзы, чей голос очень важен в Социалистической партии, говорят, что надо защищать права швейцарских работников.

Женевские социалисты вышли на Первомайскую демонстрацию, 2018 г. (Из архива Ольги Барановой)

Недавно в Швейцарии прошла кампания относительно реформы пенсионного законодательства, предлагавшей поднять пенсионный возраст для женщин с 64 до 65 лет, уравняв его с возрастом выхода на пенсию для мужчин. Социалисты были за реформу, но против такого поднятия возраста, хотя мы всемерно поддерживаем идею равноправия. Когда я слышу высказывания, что если у нас равноправие, то и пенсионный возраст должен быть одинаков, это вранье меня просто возмущает! Объясню почему.

В швейцарском обществе женщины все-таки безвластны, увы. Они составляют половину населения, но у них даже близко нет 50% власти! Вопросы зарплатного неравенства далеко не решены: несмотря на все провозглашенные цели и принятые меры, остается 7-10% ничем не обусловленной разницы в зарплате. Традиционная структура семьи такова, что женщины ухаживают за маленькими детьми, затем выходят на работу на неполную ставку, а в итоге у них не только зарплата ниже, но и пенсионные накопления малы. И, если просто поднять женщинам пенсионный возраст, это будет для них очередным наказанием.

Необходимы глобальные структурные меры против экономической дискриминации женщин. Социалисты борются за то, чтобы ввести отпуск для отцов, но Федеральный совет, правительство, не поддерживает его: этот вопрос будет вынесен на народный референдум в 2020 году.

Swissinfo: Трудно быть женщиной в политике или, наоборот, это дает некую фору?

Ольга Баранова: Мы, женщины-политики, боремся в два раза больше. В представлении людей власть и политика по-прежнему остаются теми сферами, где всем распоряжается белый мужчина средних лет в галстуке. Меня до сих пор видят как «молодую женщину в политике», хотя я уже 10 лет делом доказываю, что я чего-то стою, а не украшаю офис как декоративное растение.

Хотя в Швейцарии почти половина правительства — женщины и есть яркие примеры женщин во главе государства – это и социалистки Симонетта Соммаруга (министр транспорта), и экс-министр иностранных дел Мишлин Кальми-Ре, и представительница партии либералов Карин Келлер-Суттер, нынешний министр юстиции и полиции, и другие. Тем не менее, когда до нас дошло движение meetoo, все мои коллеги женского пола рассказывали о сексуальных домогательствах, о некрасивых комментариях в свой адрес. Молодых матерей в федеральном парламенте первым делом спрашивают: «А когда ты уйдешь с работы, чтобы заниматься ребенком?». Ни один мужчина-политик, став отцом, с таким вопросом не сталкивается.

Swissinfo: Могут ли в Социалистическую партию вступить иностранцы? И как относятся к Вашему иностранному происхождению?

Ольга Баранова: Любой, кто проживает на территории Швейцарии, может быть «нашим человеком». В моей партии множество людей, которые гордятся своим миграционным бэкграундом. Мне самой в момент прихода к социалистам сложно было даже фразу на французском связать, и на локальном уровне политика это мощный двигатель интеграции. Внутри партии существует подразделение «SP MigrantInnenВнешняя ссылка», адресованное мигрантам.

Правда, мне не очень просто делать политику с именем Ольга и русской фамилией. Сколько раз приходилось объяснять, что да, я родом из России, нет, я местная, выросла здесь, занимаюсь швейцарской политикой. Эти бесчисленные часы дискуссий, конечно, закаляют.

Swissinfo: Следует дать право голоса иностранцам?

Ольга Баранова: Тем, кто постоянно живет в стране уже несколько лет и платит налоги, — конечно, да! В Швейцарии с ее высокой долей мигрантов 25% взрослого населения не имеют права голоса. Я долгое время состояла в женевской ассоциации, которая именно за это и боролась. Кроме того, вовлечь людей в политику очень важно и для демократии. В Невшателе иностранцы уже голосуют по кантональным вопросам, в Цюрихе планируется ввести такую практику.

В других странах (как в Израиле) партии активно апеллируют к диаспорам, например русскоязычной. В Швейцарии русскоязычные — не такая уж политическая сила, но выходцы из ЕС, например, представляют собой большую группу влияния. На локальном уровне у нас есть контакты с рядом хорошо организованных диаспор, мы можем прийти к ним на встречу, устроить дебаты и дискуссии. По некоторым вопросам, например, связанным с ЕС или с натурализацией, мы выпускаем флаеры на разных языках. Впрочем, существует в политике и универсалистская школа, которая исходит из того, что представитель любой диаспоры, участвуя в политической жизни Швейцарии, ничем не отличается от швейцарца. Эти два подхода гармонично сосуществуют среди социалистов.

Swissinfo: Какие политические деятели и партии из России Вам интересны? Можно предположить, что это левый спектр, оппозиция, команда Навального?

Ольга Баранова: У меня не хватает энергии на российскую политику. Я считаю, что Алексей Навальный делает хорошую работу: хотя он и не левый политик, на Западе его программа находилась бы в либеральном секторе. У него есть прогрессивные и не очень прогрессивные идеи, но он не националист и не левак. Истинные левые в России абсолютно маргинальны.

В России, к сожалению, нет независимой от власти политики, и тех, кто пытается ее делать и что-то менять, сажают. Мою симпатию вызывает независимое профсоюзное движение и те политические силы, которые борются за свободу слова и чистые выборы, расследуют коррупцию. Сам контекст их существования несравним с нашим, от них требуется большая внутренняя смелость.

Ольга Баранова в гостях у Swissinfo в Берне. (swissinfo.ch)

Swissinfo: Близки ли Вам политические взгляды и убеждения представителей русскоязычной диаспоры в Швейцарии?

Ольга Баранова: В Швейцарии нет русскоязычной диаспоры как таковой, есть подгруппы по интересам. Как показывает статистика, на президентских и парламентских выборах в России большинство россиян на избирательном участке в Женеве голосуют либерально. Однако меня не перестает удивлять, как много среди живущих в Швейцарии выходцев из стран СНГ тех, кто тяготеет к «сильной руке» — с учетом того, откуда они, собственно, приехали.

Порой, читая отзывы русскоговорящих под статьями, в том числе и Swissinfo, я поражаюсь отсутствию политической культуры дебатов. Читатели, независимо от своих политических взглядов, выкладывают свое категоричное мнение, с ними невозможно дебатировать.

Но в Швейцарии вся страна построена на культуре политических дебатов. Поэтому появление людей или партий, желающих обходиться без дебатов, без обмена мнениями, для европейских стран представляет огромную опасность. Либеральная демократия существует, только если постоянно обдумывать ее шаги и ставить под вопрос.



+ А как смотрит на политическую деятельность представитель правой Швейцарской народной парии (SVP / UDC) и тоже с российскими корнями?

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