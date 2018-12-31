«Политика должна приносить радость и удовольствие». В этом Ули Маурер убеждён. (Keystone / Peter Schneider)

Ровно в ноль часов ноль минут 1-го января 2019 года министр финансов Швейцарии Ули Маурер станет новым Федеральным президентом. На этой должности 68-летний гражданин Цюриха пробудет, правда, всего лишь один год.

Президенты Швейцарии обычно выбираются без какой-либо шумихи, так сказать, в рабочем порядке. Ули Маурер был избран парламентом 5-го декабря 2018 года с по-настоящему блестящим результатом: за него свои голоса отдали 201 депутат из 209 парламентариев, членов Национального совета и Совета кантонов (большой и малой палат парламента). Последним президентом, кто был выбран со столь очевидным результатом, был Жан-Паскаль Деламюра (Jean-Pascal Delamuraz, 1936-1998) — и это было в 1989 году.

«Радость и удовольствие»

Особого значения эти показатели не имеют, и все равно, в Швейцарии внимательно следят за ними, сравнивают и делают выводы насчет того, насколько данный политик «любим» и «популярен» в депутатском корпусе. Так что на этот раз у Ули Маурера были все основания для радости и гордости. «Ну а что? Политика должна приносить радость и удовольствие», — подчеркнул он в своей ответной речи перед депутатами парламента после своего избрания.

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Представитель консервативной Швейцарской народной партии (SVP), Ули Маурер уже был президентом в 2013 году, и мы даже делали с ним большое интервью, которое можно прочитать ниже. И нужно отметить, что тогда он выглядел не столь оптимистично. В частности, он жаловался на слишком большое количество представительских мероприятий и на бесконечные рабочие поездки за границу.

В Швейцарии Федеральный президент не обладает каким-то особыми «административными ресурсами», его политические полномочия не превышают полномочий коллег по кабинету. Но при этом президент обязан вести заседания правительства, Федерального совета, проходящие, как правило, по средам, и если по какому-то вопросу министры никак не смогут найти консенсус, то его голос будет решающим.

В тени Кристофа Блохера

Должность федерального президента является уже второй кульминацией классической для Швейцарии политической карьеры Ули Маурера. Началась она в 1978 году с должности члена муниципального совета городе Хинвиль что в кантоне Цюрих. В 1983 году он избрался в депутаты кантонального парламента Цюриха, откуда в 1991 году он уже попал в парламент национальный.

Любой политик начинает с малого, касается это и Ули Маурера. Свой первый опыт политической деятельности, не надо только смеяться, он приобрёл, будучи президентом Ассоциации швейцарских производителей овощей (Verband der Schweizer Gemüseproduzenten). Это только потом он добрался до руководящих постов в правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP), включая должность её председателя. Кстати, именно при нём партия, в период с 1996 по 2008 год, стала самой влиятельной политической силой в Швейцарии, имеющей за собой без малого 30% голосов избирателей.

Однако, несмотря на все свои успехи, Ули Мауреру долго не удавалось выйти из тени политического титана, «крёстного отца» SVP Кристофа Блохера, который доминирует в партии и по сей день — как главный стратег, покровитель и спонсор.

Не убоявшись блокчейна

Ситуация начала несколько меняться в 2009 году, когда У. Маурер был избран в Федеральный совет, а настоящий перелом произошёл в 2016 году, когда он буквально нашёл себя на должности шефа министерства финансов, избавившись от необходимости руководить министерством обороны, защиты населения и спорта. Став главным хранителем швейцарской федеральной казны, Ули Маурер, будучи дипломированным бухгалтером, до сих пор продолжает впечатлять всех своими твёрдыми познаниями в каждой из областей компетенции министерства, в том числе и в подходах к таким не всем понятным вещам, как как блокчейн и биткойн.

От министров в Швейцарии, на самом деле, совсем уж глубоких познаний на уровне кандидата наук и не требуются. От них требуется политическое чутьё. И вот как раз тут он весьма рано понял, что цифровая революция охватит скоро все области жизни, включая и финансово-фискальную сферу. И не случайно, что его поздравительная новогодняя открытка, безусловно, является в этом году самой инновационной из всех поздравлений членов правительства.

Беспокойство необоснованно

«Правый популист Маурер — новый федеральный президент Швейцарии». Так немецкая газета «Tagesspiegel» озаглавила свой текст о выборах в Конфедерации нового федерального президента. Тем самым она проявила полнейшее непонимание швейцарских реалий. Да, Ули Маурер до сих пор является членом Швейцарской народной партии (SVP), он продолжает придерживаться правоконсервативного курса по таким социально-значимым политическим вопросам, как миграция.

А почему бы и в картишки не перекинуться? Ули Маурер принимает участие в народном турнире по игре в ясс (популярная в Швейцарии карточная игра), февраль 2018 года, город Станс (Stans), кантон Ниндвальден. (Keystone)

Тем не менее, тот, кто действительно знает Швейцарию, знает также, что министры в кабинете работают не на свои партии, а на благо всего народа, и что решения в правительстве принимаются строго коллегиально, а это значит, что от министров требуется не столько быть партийным трибуном, сколько политиком, способным на компромисс, более того, осознающим политический компромисс в качестве безусловной политической ценности, вещи в себе и для себя. В конце концов, в правительстве нужны люди, способные производить эффективные решения в интересах всей такой сложной и многоязычной страны, как Швейцария. Партийные свары никого здесь не интересуют.

Уйдет — не уйдет?

До сих пор неясно, покинет ли У. Маурер политическую сцену в конце 2019 года. Аналитики и наблюдатели уже в течение довольно длительного времени отмечают у него его признаки определённой усталости от повседневной политической деятельности. Но так ли это на самом деле? На работу в Федеральный дворец он ездит на велосипеде — так что удовольствие он получает не только от работы, но от самой дороги в офис.

В июне 2018 года, правда, удовольствие превратилось в свою противоположность: во время поездки на велосипеде из Кандерштега в Берн он попал под дождь, поскользнулся на мокром асфальте и, потеряв равновесие, серьёзно упалВнешняя ссылка. На пресс-конференции, посвящённой отношениям с ЕС, он появился с ссадинами и синяками на лице. И все равно, он до сих пор не отказывает себе в удовольствии оставить с носом разного рода политических всезнаек. Так что и сама политика, по-видимому, несмотря на усталость, всё еще доставляет ему зримое удовольствие.



Русскоязычная версия материала подготовлена Надеждой Капоне.

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