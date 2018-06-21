Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:00 21.06.2018 - 11:00

Сама по себе технология уже существует, однако теоретически возможный переход с традиционной валюты на виртуальную остается предприятием, связанным со значительным риском, степень которого пока еще не так-то просто оценить. (swissinfo.ch)

Бурное развитие стартап-предприятий, делающих ставку на криптовалюты и технологию блокчейн, вызывают в Швейцарии, традиционном мировом финансовом центре, энтузиазм, но вместе с тем и тревогу. Революционная технология децентрализованных электронных валют потенциально имеет огромный потенциал, она открывает колоссальные возможности, но в то же время блокчейн чреват рисками, оценить которые пока довольно-таки сложно.

«Что такое криптовалюта? Это все, чего вы не понимаете в деньгах в комбинации со всем тем, чего вы не понимаете в компьютерах». Английский комик Джон Оливер (John Oliver), конечно, остается артистом лёгкого эстрадного жанра, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. Биткойн, эфириум, блокчейн, токен, уоллет и так далее — все эти понятия все чаще встречаются в прессе, оставаясь для большинства «простых смертных» полной загадкой.

Даже среди экспертов-экономистов и финансистов, похоже, царит полный разброд и шатание, с учётом того, что мнения они порой высказывают совершенно полярные. Для одних биткойн и прочие изобретения суть платежные средства будущего, для других — предвестники полной катастрофы. Если использовать слова инвестора и миллиардера Уоррена Баффета (Warren Buffet), то биткойны и другая виртуальная валюта — это «крысиный яд в квадрате», сравнимый с «финансовыми пирамидами» по примеру «проектов» Сергея Мавроди или Бернарда Мэдоффа.

Такого же мнения придерживается и Билл Гейтс (Bill Gates). С его точки зрения биткойн — это «одна из самых безумных и спекулятивных вещей, не создающих никакой прибавленной стоимости». А лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц (Joseph Stiglitz) говорит, что криптовалюта «не выполняет никакой общественно-полезной функции и ее (...) надо было бы запретить».

Рождение нации блокчейна?

Такого рода высказывания вовсе не безобидны. Каждое из них способно оказать более чем негативное влияние на и без того крайне неустойчивую рыночную капитализацию криптовалют, обрушив их рынок. С другой стороны, так называемые «майнеры» (люди, занимающиеся майнингом, от англ. mining — добыча полезных ископаемых, то есть деятельностью по созданию новых блоков в блокчейне, за что им полагается вознаграждение за счёт вновь эмитированных единиц криптовалюты), IT-специалисты, инвесторы и спекулянты, работающих на этом новом рынке, особого внимания на все эти пророчества не обращают.

День ото дня растёт и количество видов криптовалюты. В настоящее время в криптовалютной отрасли зарегистрировано более 1 600 видов виртуальной валюты общей капитализацией в 340 млрд франков. Но пусть даже на собственно криптовалюту многие сейчас посматривают с недоверием, главное заключено даже не в ней самой, а в компьютерной технологии блокчейн, на которой и базируются все эти многочисленные виртуальные валюты.

Wichtigste internationale Kryptowährungen Grafik: 10 wichtigste internationale Kryptowährungen

И в самом деле, похоже, что эта технология, появление которой многие сравнивают с компьютерной революцией или даже с появлением интернета, в состоянии произвести в финансовом секторе мировой экономики самый настоящий переворот: управление трансакциями будут осуществляться на основе принципа сетевой горизонтальной децентрализации, посредники — спекулянты упраздняются, накладные издержки производства существенно снижаются, не говоря уже о том, что эта технология вполне применима и в других отраслях экономики.

Не случайно, что сейчас инвестиции в компании-стартапы, занимающиеся блокчейном, переживают небывалый взлёт: по данным банка данных CrunchbaseВнешняя ссылка суммарный объём этих инвестиций всего за пять месяцев текущего года уже превысил показатель 2017 года. Швейцария являет собой самой что ни на есть плодородную почву для роста и расцвета таких инновационных предприятий.

Всего за несколько последних лет, в особенности в регионе кантонов Цюрих и Цуг, но также и в других районах страны, было зарегистрировано более 400 таких фирм. Министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) и министр экономики Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) весьма этим довольны. «Швейцария должна стать нацией блокчейна», — заявил недавно И. Шнайдер-Амманн. Интересный сдвиг: ведь еще год назад он говорил о Швейцарии именно как о «крипто-нации». Не иначе как что-то произошло в его сознании. Но что?

Осторожные банки

В то время как политики не скрывают своего энтузиазма, банковский сектор страны ведет себя куда более сдержанно. На данный момент пока ни один традиционный швейцарский банк не изъявил готовности открыть расчётный счёт фирме, работающей с криптовалютой и блокчейном. Некоторые из этих стартапов ушли даже по этой причине в лихтенштейнские банки. «Блокчейн — это технология с большим будущим, которая могла бы упростить банковские операции, ускорить их, сделать надёжнее». Такого мнения придерживается Аксель Вебер (Axel Weber), председатель совета директоров крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS.

«При этом, конечно, эта медаль имеет и свою оборотную сторону. К таким криптовалютам, как биткойн и к прочим валютам из этого же семейства мы пока относимся скептически. Эти средства платежа непредсказуемы, их легко использовать в преступных целях. В лучшем случае это очень рискованные инвестиционные продукты, а в худшем — это формат финансирования терроризма, способ отмывания денег и совершения других махинаций преступного характера», — говорит А. Вебер. Такого же мнения придерживается и Швейцарская банкирская Ассоциация (Schweizerische BankiervereinigungВнешняя ссылка).

Центры развития бизнеса в области криптовалют и технологии блокчейн в Швейцарии.

(swissinfo.ch)

«Для Швейцарии технология блокчейн может открыть очень многообещающие возможности», — говорит пресс-секретарь этой Ассоциации Михаэла Рейманн (Michaela Reimann). «Банки заинтересованы в деловых связях в этой области. Но учитывая риски, связанные, например, с мошенничеством или отмыванием денег, в настоящий момент они проявляют осторожность в плане открытия расчётных счетов для фирм, работающих с блокчейном и криптовалютами». Недавно Ассоциация создала закрытую рабочую группуВнешняя ссылка, с тем, чтобы сформулировать все-таки условия для открытия счетов фирмам из этой отрасли, при этом «нашей наивысшей целью была и остается безупречная репутация Швейцарии как мирового финансового центра», — подчёркивает М. Рейманн.



Концы в воду

Эта осторожность вполне объяснима, говорит адвокат Паоло Бернаскони (Paolo BernasconiВнешняя ссылка), с учётом того, что Швейцария пока еще не полностью оправилась от перемен, произошедших под международным давлением в области ее знаменитой банковской тайны. По словам П. Бернаскони, специалиста в области банковского дела и бывшего советника швейцарского правительства по международным финансовым вопросам, «международное сообщество десятки лет боролось с преступлениями, связанными с наличными деньгами. А сейчас оно столкнулось с совершенно новым явлением, заменяющим наличные деньги и позволяющим „прятать концы в воду“ куда быстрее и легче, чем раньше».

С другой стороны, пока многие страны придумывают для себя сложные правовые конструкты, регулирующие оборот криптовалют, или даже подумывают о частичном их запрете, «Швейцарское Федеральное ведомство по надзору за финансовыми рынками» (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht — FinmaВнешняя ссылка) подходит к делу прагматично. «Несколько месяцев назад Finma издала „практическое пособие“ для финансовых „игроков“, в котором разъясняется актуальное правовое положение в области рынка криптовалюты. Тем самым это ведомство взяло на себя роль мирового первопроходца в плане регулирования этого сектора и придала его развитию новый импульс», — говорит П. Бернаскони.

Что такое криптовалюта? Это все, чего вы не понимаете в деньгах в комбинации со всем тем, чего вы не понимаете в компьютерах. Джон Оливер.

Конец цитаты

Означает ли это, что действующего сейчас в Швейцарии законодательства вполне достаточно для того, чтобы удержать под контролем новый рынок? «Нет, швейцарское гражданское право учитывает только материальные ценности, например, автомобили или наличные деньги, а также нематериальные ценности, такие как авторское право. С появлением блокчейна и криптовалюты возник „правовой вакуум“. Вероятно, необходимо реформировать и модернизировать действующее законодательство и привести его в соответствие с актуальными новшествами, также, как это было сделано после появления Интернета», — говорит П. Бернаскони.

«Белый доклад»



По мнению этого эксперта, самые серьёзные проблемы, связанные с криптовалютами, касаются надзора за новым рынком, включая проблему модернизации теории и практики управления важными общественными процессами. «Как, к примеру, прокурор сможет конфисковать криптоактивы, расследуя дело о мошенничестве? Тот же самый вопрос возникает и у ведомства по вопросам банкротств. Что делать, если фирма, все активы которой номинированы в биткойнах, объявит о своей неплатёжеспособности?», — размышляет П. Бернаскони. Есть у него и другие примеры возможных сложностей и проблем.

«В кантоне Цуг было объявлено, что теперь там существует возможность уплачивать налоги в криптовалюте. Но в какой именно валюте, если учесть, что существуют сотни её видов»? О необходимости разработки ясных правовых и организационных рамок говорят и представители швейцарских бизнес-кругов. Рабочая группа Blockchain Taskforce, которая состоит из полусотни представителей сфер науки, экономики и политики, в конце апреля 2018 года передала министру экономики страны И. Шнайдер-Амманну «Белый доклад» («WeisspapierВнешняя ссылка») с рекомендациями по созданию либеральных и ответственных законодательных инструментов регулирования сферы блокчейна и криптовалют.

Авторы доклада сформулировали также ряд предложений по созданию благоприятных рамочных условий и устранению правовой нестабильности, наносящей ущерб развитию криптовалютной отрасли. Но даже и это не исключает еще всех рисков, предостерегает П. Бернаскони. «На этом сложном рынке только крупные инвесторы могут адекватно защищать себя от риска колоссальных убытков. Биткойновая же эйфория мелких и средних вкладчиков очень легко может привести к тому, что одни сильно разбогатеют, а другие потеряют если не всё, то многое», — резюмирует П. Бернаскони.



Перевод на русский и адаптация: Юлия Немченко

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