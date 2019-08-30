Правительство Швейцарии решило «резко ускорить темпы и добиться нулевого выброса парниковых газов, то есть «климатической нейтральности», уже к 2050 году. (Keystone / Sigi Tischler)

Правительство Швейцарии предлагает уже к 2050 году добиться климатической нейтральности, то есть прийти к нулевому выбросу парниковых газов. Только так страна сможет выполнить свои обязательства в соответствии с Парижским климатическим соглашением и внести свой вклад в ограничение мирового подъема средней температуры на планете 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Критики говорят, что доля Швейцарии в мировом выбросе парниковых газов не достигает и 1% и что такими мерами страна сама погубит свою экономику.

По итогам очередного заседания правительства было объявлено, что в рамках Парижского соглашения Швейцария обязалась до 2030 года в два раза сократить свою эмиссию парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Однако в связи с «новыми выводами, к которым пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCCВнешняя ссылка), правительство решило «резко ускорить темпы и добиться нулевого выброса парниковых газов, то есть «климатической нейтральности», уже к 2050 году».

Об этом сообщает швейцарское национальное общественное (негосударственное) радио SRFВнешняя ссылка. Министр экологии Швейцарии Симонетта Соммаруга подчеркнула, что «МГЭИК показал недавно, к каким тяжелым последствиям может привести подъем средней температуры на планете всего на два градуса Цельсия. Мы не имеем права терять время. Мы должный действовать».

Нулевая нетто-эмиссия к 2050 году

По словам министра, Швейцария с ее хрупкой альпийской экологической системой должна быть первой заинтересована в ограничении глобального потепления полутора градусами. «Нынешнее лето показало, что потепление — это реальность! А еще оно показало, каким могут быть последствия потепления: аномальная жара, увеличение степени интенсивности осадков, перебои в водоснабжении, наводнения. Поэтому Федеральный совет ставит перед собой цель добиться перевода страны на режим климатической нейтральности уже к 2050 году. Иными словами, объем выброшенных газов должен быть равен объему этих газов, абсорбированному из атмосферы и заложенного на длительное хранение».

Для Швейцарии достижение этой цели особенно важно, коль скоро здесь «темпы прироста средней температуры воздуха в два раза превышают средние общемировые темпы роста средней температуры. Поэтому народ и промышленность следует прицельно мотивировать искать и находить климатически устойчивые решения существующих проблем, например, в области энергоснабжения. Переход на рельсы устойчивого экологического развития мог бы стать еще одной формой демонстрации силы Швейцарии как страны передовых научных разработок и инженерно-конструкторских решений».

Тридцать лет — срок небольшой

Как подчеркнула министр, «30 лет — это очень небольшой срок для, одновременно, обеспечения энергетической безопасности страны и для реформ в области энергетики». Каким образом можно было бы добиться этих целей? Критики говорят, что доля Швейцарии в мировом выбросе парниковых газов не достигает и 1%, что основные выбросы приходятся на такие страны, как США, Китай и Россия, и что такими мерами страна просто сама погубит свою экономику. Министр С. Соммаруга убеждена, однако, что у Швейцарии есть все возможности решить столь амбициозную задачу.

Министр экологии Швейцарии Симонетта Соммаруга: «Времени на раскачку нет». (SRF-SWI)

Она напомнила, что в стране все еще широко распространено мазутное отопление жилых домов. Уже сейчас существующие чистые энергетические решения позволяют снизить выбросы в сферах транспорта, капитального строительства и промышленности на 96%. Есть потенциал развития и в области сельхозпроизводства. Развитие и поддержание лесного хозяйства играет при этом огромную роль — леса являются естественным местом связывания и «утилизации» лишнего СО2 в атмосфере. Однако к их потенциалу можно было бы добавить и современные технические решения. Швейцарские промышленность и наука обладают всем необходимым, чтобы создать и внедрить соответствующую технику.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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