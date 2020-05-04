Швейцарские военнослужащие и велосипедист на швейцарско-французской границе в общине Тоне (Thonex), кантон Женева. Граница была закрыта из-за пандемии коронавируса (21 апреля 2020 г). (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Позитивная динамика развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Швейцарии на прошлой неделе стала поводом и основанием для правительства перейти к режиму поэтапного выхода из режима карантина, включая отмену ряда ограничений в рамках погранично-пропускного и миграционного режима. Тем не менее, власти по-прежнему осуществляют плотный мониторинг ситуации в области трансграничной миграции.

В среду 29 апреля 2020 года Федеральный совет (федеральное правительство Швейцарии) объявил, что с 11 мая он начнет обрабатывать поданные до 25 марта 2020 года ходатайства иностранных граждан на получение ТОЛЬКО рабочей визы или визы с целью воссоединения семьи на территории Швейцарии. Второй этап ослабления пограничных ограничений возможен начиная с 8 июня 2020 года, но на сегодня меры жесткого пограничного контроля остаются в силе.

Ситуация на границе

Жесткий пропускной режим на границах Швейцарии был установлен с 13 марта, когда правительство ограничило пересечение сухопутной границы с Италией, чтобы ограничить распространение коронавируса. Позже ограничительные меры в отношении воздушного и сухопутного сообщения были распространены на все страны как Шенгенской зоны, так и за ее пределами. Так что, я могу поехать в Швейцарию? А если я не на долго? А у меня паспорт страны ЕС?

Увы, ответ на все эти вопросы, которые постоянно ставят нам и наши читатели в социальных сетях, пока отрицателен. В настоящий момент въехать в страну могут только:

— граждане Швейцарии;

— лица, имеющие вид на жительство в Швейцарии;

— лица, прибывающие в страну в связи с профессиональной деятельностью (например, те, кто здесь работает и имеет подтверждающие документы: ранее выданные визы и трудовые соглашения);

— врачи и медработники;

— транзитные пассажиры;

— лица, въезжающие «в связи по-настоящему с крайней необходимостью» (туризм и посещение родственников, друзей и знакомых к таким «необходимостям» не относятся).

Эти меры действуют с 25 марта 2020 года и по настоящее время. А когда их смягчат? Пока не известно, но следите за нашими публикациями, у нас вы узнаете обо всем первыми. Как мы уже говорили, второй этап ослабления погранично-миграционного режима возможен (но только возможен!) начиная с 8 июня 2020 года. Лицам, планирующим поехать в Швейцарию, имеет смысл также обратиться за информацией в консульские учреждения Швейцарии в их стране (примечание: редакция SWI Swissinfo не несет ответственности за данную информацию, она может измениться в любой момент).

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

По данным Федерального таможенного комитета Швейцарии (EZV) интенсивность трансграничного трафика сократилась на 70% по сравнению с докризисным периодом. Начиная с 27 апреля, когда вступили в силу некоторые меры послабления, рост этого показателя по всей стране составил 10%. Движение транспортных средств по-прежнему осуществляется только через самые крупные КПП и посты таможенного контроля, при этом примерно 130 других пограничных контрольно-пропускных пунктов Швейцарии остаются пока закрыты.

В связи с ослаблением пограничных ограничений запланировано открытие ряда КПП в ближайшее время. В кантоне Женева, где работают около 100 000 граждан из соседней Франции, трансграничное движение фактически не прекращалась. В настоящее для въезда лиц, работающих в Швейцарии полностью или частично открыты девять пограничных пунктов. «Ситуация остается напряженной из-за значительного сокращения числа пограничных пунктов», — заявил Ролан Годель (Roland Godel), официальный представитель Министерства транспорта кантона Женева.

Аэропорты

Работа основных швейцарских аэропортов в Цюрихе и Женеве почти полностью остановлена. В здании главного терминала международного аэропорта Женевы горит свет, но там буквально ни души. На взлетном поле простаивают около 30-ти самолетов авиакомпаний SWISS и Easyjet. В апреле интенсивность воздушного сообщения не превышала восьми рейсов в день (вылеты и прилеты), совершаемых в основном самолетами компаний Air France, SWISS, Lufthansa и Alitalia в аэропорт Франкфурта-на-Майне, в лондонский «Хитроу», в римский «Фьюмичино» и аэропорт «Париж-Шарль-де-Голль».

Из-за вируса также значительно сократилась загрузка аэропорта Цюриха, составив в этом месяце не более 25 рейсов в день. (Keystone / Ennio Leanza)

«По нашим данным число пассажиров в сутки сейчас составляет от 50 до 300 человек по сравнению с обычными показателями пассажиропотока от 40 тыс. до 60 тыс. человек», — заявил франкоязычной региональной газете Le Temps директор Женевского международного аэропорта Андре Шнайдер (André Schneider). А вот ситуация на рынке грузовых авиаперевозок остается стабильной. Службы доставки как DHL, TNT/FedEX и UPS работают нормально.

Из-за вируса также значительно сократилась загрузка главных авиационных ворот страны, аэропорта Цюрих/Клотен, составив в этом месяце в среднем не более 25 рейсов в день. «В первые две недели апреля интенсивность воздушного движения и пассажиропотока сократилась более чем на 95% по сравнению с предыдущим годом», — заявила порталу SWI swissinfo.ch пресс-секретарь аэропорта Рафаэла Штельцер (Raffaela Stelzer).

Несколько авиакомпаний по-прежнему осуществляют рейсы в такие города, как Франкфурт-на-Майне, Амстердам, Порту, Лондон, Берлин, Абу-Даби, Доха и Ньюарк в США. Например, авиакомпания SWISS объявила в среду на прошлой неделе, что продолжает выполнять 28 еженедельных рейсов из Швейцарии, что составляет 3% от её обычного объема перевозок.

Летний отдых за границей?

«Всякий раз, когда речь заходит об ослаблении ограничений, все сразу думают о летнем отдыхе за границей. Но вопрос в том, как вы попадете в другую страну?», — напомнила недавно министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер. Поскольку другие страны также ужесточили меры контроля на границе и на данный момент они не рассматривают возможность их открытия, ограничения на туристические поездки в обоих направлениях сохраняются.

Карин Келлер-Суттер заявила, что европейские страны весьма осмотрительны, поскольку сейчас рост трансграничной мобильности не отвечает ничьим интересам, включая Швейцарию, которая не хочет стать единственной страной, открытой для приёма иностранных гостей. На прошлой неделе министры юстиции и внутренних дел государств Шенгенской зоны пришли к единодушному соглашению о согласованном поэтапном снятии ограничений на поездки, подтвердив при этом необходимость уделять первоочередное внимание защите граждан от вируса.

«В первую очередь должно осуществляться постепенное открытие внутренних границ европейских государств. Только после этого станет возможным поэтапное открытие внешних границ Шенгенской зоны для въезда граждан из третьих стран», — говорится в заявлении Департамента / федерального Министерства юстиции и полиции Швейцарии. По оценкам руководителя «Экспертного авиационного Центра» («Center for Aviation Competence») при университете Санкт-Галлена Андреаса Виттмера (Andreas Wittmer), интенсивность движения в европейском воздушном пространстве будет медленно расти во второй половине 2020 года.

Восстановление обычной интенсивности перелетов на дальние расстояния, вероятно, произойдет не ранее 2021 года, а затем потребуется несколько месяцев или лет, прежде чем вся система заработает на полную мощность «в зависимости от восстановления спроса и уровня его роста», — заявил Андреас Виттмер в интервью швейцарской газете «Tages-Anzeiger». На данный момент министр К. Келлер-Суттер настоятельно рекомендует гражданам Швейцарии «не выезжать из страны на каникулы. Кроме того, таким образом, мы сможем помочь восстановлению национальной туристической индустрии».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!