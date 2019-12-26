В Швейцарии, как и во всем мире, ЛГБТИ-сообщество по-прежнему остаётся зачастую объектом дискриминации или нападок. (Keystone / Jagadeesh Nv)

Насколько в современном обществе допустимо дискриминировать людей по признаку сексуальной ориентации? Швейцарские граждане ответят на этот вопрос на общешвейцарском референдуме 9-го февраля 2020 года. В принципе ответ на этот вопрос уже был дан парламентом: недопустимо!

Соответственно депутаты внесли поправки в УК Швейцарии, сделав гомофобию уголовно-наказуемым деликтом. Однако консервативные круги считают, что тем самым под угрозой оказалась свобода слова. Пользуясь легитимными инструментами прямой демократии они вынесли это решение парламентариев на референдум.

Правовые лакуны Конец инфобокса

В Швейцарии риску совершить самоубийство молодые лесбиянки, геи или бисексуалы подвергаются в два, а то и в пять раз чаще, нежели их гетеросексуальные сограждане. Таковы данные, опубликованные по итогам реализации национального проекта «Schwule Gesundheit» («Здоровье гомосексуалов»). Кроме того, сексуальные меньшинства в Швейцарии по-прежнему становятся объектом физического насилия или гомофобных заявлений в социальных СМИ, регулярно, поэтому, попадая на первые страницы средств массовой информации.

Равноправие Сексуальная ориентация не защищена законодательством о равенстве Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии в Лозанне по жалобе военнослужащего, уволенного из Вооруженных сил. Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Highest Swiss court says sexual orientation not protected under equality law

Большинство европейских стран приняли в связи с этим соответствующие законодательные меры. Например, во Франции, Австрии, Дании и Нидерландах действуют специальные законы, наказывающие тех, кто преследует или дискриминирует гомосексуалов. В Швейцарии, однако, специальных законов, отдельно защищающих интересы лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов не существует.

Здесь есть, правда, Статья 261 bisВнешняя ссылка Уголовного кодекса, известная еще как «антирасистская уголовная норма». Она как раз предусматривает уголовное наказание за дискриминацию лиц по признаку расы, этнического происхождения или религии. Однако признаки сексуальной ориентации или гендерной идентичности в этой статье не прописаны. Данная правовая лакуна регулярно становится объектом критики со стороны различных международных организаций, включая Совет ООН по правам человека (эта критика содержится, в частности, в его последнем универсальном периодическом обзореВнешняя ссылка) и Европейскую комиссию по борьбе с расизмом и нетерпимостью (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI).

В частности, эти структуры указывают на то, что действующее законодательство Швейцарии формально не предусматривает наказания за проявление физической агрессии в случае, если такого рода нападение было очевидным образом совершено на почве сексуальной ориентации жертвы. Такие высказывания, как, например, «Все гомики должны отправиться в лагерь», формально пока не могут преследоваться здесь по закону. Наконец, Федеральный суд в Лозанне не признает за организациями, защищающими права ЛГБТ-сообщества, права официально выступать в роли истцов.

Решение парламента Конец инфобокса

Недавно в целях более эффективной защиты сексуальных меньшинств парламент очередной раз пересмотрел «антирасистскую норму». Этот пересмотр стал ответом на парламентскую инициативу, выдвинутую в 2013 году депутатом парламента Швейцарии от фракции социалистов Матиасом Рейнардом (Mathias Reynard). В результате в действующее уголовное законодательство страны был внесен еще и запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, а сама эта дискриминация стала официально признанным уголовно-наказуемым деянием.

И все бы хорошо, но была тут одна «ложка дёгтя»: Совет кантонов (малая палата парламента) отказался распространить действие этой статьи на дискриминацию по признаку гендерной идентичности, т.е. на транссексуалов и интерсексуалов. По мнению большинства членов парламента понятие «гендерная идентичность» является «слишком расплывчатым». Тем не менее, любой, кто будет признан виновным в нарушении «антирасистской уголовной нормы», может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет с отбыванием срока в местах исполнения наказания общего режима или без такового. Такие правонарушения теперь официально «преследуются по закону», имея статус официальных правонарушений.

+ Кстати, начиная с 1 января 2018 года в Швейцарии участникам однополых гомосексуальных союзов, а также гетеросексуальным парам, живущим в гражданском браке, разрешено официально усыновлять детей партнеров.

Если данные поправки окончательно вступят в силу, то власти и правоохранительные органы обязаны будут в будущем предпринимать соответствующие меры всякий раз, как только им станет известно о совершении преступления на почве ненависти или дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Тем не менее (и это еще одна «ложка дёгтя») общественные организации, отстаивающие права ЛГБТ-сообщества, все так же не будут иметь официального статуса «стороны» в соответствующих уголовных или административных делах, а следовательно, они не будут иметь права подавать иски или апелляции.

Кто и почему выступает против? Конец инфобокса

Против такого рода перспектив выступает Федерально-демократический союз (Eidgenössisch-Demokratische Union — EDUВнешняя ссылка), небольшая ультраконсервативная христианская партия, которая рассматривает новую уголовную норму в качестве угрозы свободе слова и выражения мнений. Именно эта партия, которая в 2014 году активно противодействовала появлению в Швейцарии юридического статуса «зарегистрированное партнерство» («eingetragene Partnerschaft»), и стала организатором референдума.

Ей удалось собрать необходимые для этого 50 тыс. подписей, при этом в обществе Швейцарии активно критиковались способы, к которым эта партия прибегала для их сбора. Таким образом, 9 февраля 2020 года швейцарские избиратели получат право окончательно ответить на вопрос о том, нуждается ли Швейцария в отдельной норме, законодательно запрещающей дискриминацию лесбиянок и гомосексуалов. Понятно, что в общественном сознании на этот вопрос давно дан ответ: любая дискриминация недопустима. Поэтому на этом референдуме речь пойдет не об идеологии, но о конкретном правовом акте и о поправках к нему.

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Кампанию против новой, расширенной «антирасистской нормы», ведутВнешняя ссылка два инициативных гражданских комитета. Первый состоит в основном из членов EDU и Швейцарской народной партии (SVP / правые консерваторы), второй — из консервативных представителей ЛГБТ-сообщества, которые, согласно их собственным заявлениям, не хотят быть «экзотами», нуждающимися в специальных механизмах защиты. Вместо этого они требуют от общества Швейцарии повышения общей степени своей толерантности. С их точки зрения, кроме того, новые поправки к Ст. 261 bis Уголовного кодекса Швейцарии являются «цензурой».

Каким образом эти нормы ограничат их свободу слова? Марк Фрю (Marc Früh), глава организации EDU во франкоязычной Швейцарии, заявил франкоязычному швейцарскому общественному (негосударственному) радио и телевидению (Radio Télévision Suisse — RTS), что, например, «врач должен иметь возможность разъяснять не только положительные, но и отрицательные стороны гомосексуальности, не опасаясь возможных судебных исков». Комитет также считает, что, например, владелец гостиницы должен иметь возможность отказать гомосексуальной паре в аренде номера, или что пекарь должен иметь право отказаться испечь для такой пары свадебный торт.

Кто и почему выступает за новую норму? Конец инфобокса

За исключением Швейцарской народной партии все основные партии страны и правительство поддерживают парламентский законопроект, указывая на необходимость более эффективной защиты сексуальные меньшинств. После того, как стало известно, что референдум по «расширенной антирасистской норме» все-таки состоится, организации, выступающие за права лесбиянок, геев и бисексуалов, создали комитет «Да защитите от ненависти» («Ja zum Schutz vor HassВнешняя ссылка»).

Комитет напоминает, что в Швейцарии любое лицо, ставшее жертвой физического насилия или личного оскорбления, в том числе на почве своей сексуальной ориентации, имеет возможность подать судебный иск. Однако если клевета или шельмование касаются целой общественной группы, например, гомосексуалов как таковых, то тут «действующее законодательство бессильно». Тем самым вопрос ставится следующим образом: нуждается ли гражданин страны в коллективных (групповых) инструментах защиты в дополнение к уже действующим индивидуальным? Комитет «Да защитите от ненависти» считает, что нуждается.

«Высказывания могут вполне стать подстрекательством к насилию. Именно такая ненависть приводит к тому, что отец перерезает горло своему сыну только потому, что он гей. Именно ненависть движет теми, кто избивает женщин на улице только потому, что они держатся за руки, будучи любовной парой», — указываетВнешняя ссылка Мюриэль Вегер (Muriel Waeger), директор франкоязычной секции организации «Pink Cross» и «Ассоциации лесбиянок Швейцарии» (Lesbenorganisation Schweiz — LOSВнешняя ссылка).

Недостаток данных Конец инфобокса

Проблему гомофобии в Швейцарии трудно оценить в количественном выражении, поскольку власти в прошлом не регистрировали гомофобные преступления отдельной графой. С ноября 2016 года в Швейцарии действует телефон доверия для членов ЛГБТ-сообществаВнешняя ссылка, регистрирующий случаи гомофобии. В период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года им всего было зарегистрировано 95 таких случаев, в среднем почти два в неделю.

Внешний контент

Организации, защищающие интересы LBGTIQ-сообщества, убеждены, что эти цифры — лишь верхушка айсберга. По этой причине в уже течение последних нескольких лет в Швейцарии требуют начать сбор всеобъемлющих статистических данных по этой проблеме. В сентябре прошлого 2018 года Национальный совет (большая палата парламента Швейцарии) одобрил соответствующее предложение Розмари Квадранти (Rosemarie Quadranti), депутата парламента от Бюргерско-демократической партии (BDP). Это предложение еще предстоит обсудить в Совете кантонов.

Парламентские предложения, требующие ввести регулярный статистический учет и регистрацию всех преступлений на почве ненависти, были также оформлены в тринадцати кантонах. Город Цюрих, например, уже взял на себя добровольное обязательство регулярно собирать эти цифры, и это понятно, если учесть лесбийскую ориентацию мэра Коринны Маух (Corine Mauch).

«Антирасистская уголовная норма» Статья 261 bis Уголовного кодекса Швейцарии, известная также как «антирасистская уголовная норма», вступила в силу 1 января 1995 года. Эта статья была включена в УК после того, как парламент страны одобрил в 1993 году присоединение Швейцарии к Конвенции ООН от 21 декабря 1965 года «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» (ICERD). Правительство (Федеральный совет) заявило тогда, что оно намеренно воздержалось от включения в эту статью других критериев, таких как «пол, сексуальная ориентация, идеология», поскольку, де, это «вышло бы за рамки обычного пересмотра текста федерального закона». Впоследствии парламент принял решение дополнить её запретом отрицания, грубого принижения или оправдания геноцида и других преступлений против человечности. Конец инфобокса

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