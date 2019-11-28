Новая реформа AVS 21 по-прежнему предлагает повысить пенсионный возраст женщин с 64 до 65 лет.

(© Keystone / Ennio Leanza)

Система пенсионного страхования и обеспечения в Швейцарии опирается на все более шаткое финансовое основание. Причина проста: число пенсионеров растет и живут они дольше, число работников в долевом отношении сокращается. Реформы назрели, однако первый предложенный правительством вариант такой реформы был отклонен народом на референдуме.

Сейчас правительство доработало реформу и представило новую ее версию под названием «Госпенсия по старости-2021» (AHVВнешняя ссылка / AVSВнешняя ссылка 21). Цель реформы: сохранить нынешний уровень пенсионных выплат и стабилизировать финансовый фундамент всей системы в условиях сокращения количества тех, кто платит страховые пенсионные отчисления. Сделать это можно было бы, в частности, повышением пенсионного возраста для женщин.

О чем идет речь? Конец инфобокса

Порядок и условия начисления государственной пенсии по старости и нетрудоспособности (Alters- und Hinterlassenenversicherung, финансируется работодателем и государством, носит также название «первая опора», какие есть еще «опоры» — см. ниже) нуждается в срочном реформировании. Эта пенсия призвана гарантировать там, кто работал и живет в Швейцарии прожиточный минимум. Однако взносов работодателей и отчислений из общественных бюджетов (кантоны, федеральный центр) уже для решения это задачи не хватает.

Первая попытка качественно реформировать систему провалилась по результатам всенародного голосования на референдуме в 2017 году. Федеральный совет (правительство Швейцарии) в настоящее время разработал новый проект этой реформы, касающийся только страхования по старости: он получил название «Госпенсия по старости-2021» (AHV / AVS 21). Он еще должен получить согласие парламента и народа. На графике внизу: что будет с финансированием пенсий без реформы и при условии проведения реформы.

AVS Graphique

Этапы большого пути Конец инфобокса

24 сентября 2017 года: на федеральном референдуме швейцарцы большинством в 52,7% голосов отклонили проект всесторонней реформы пенсионной системы «Пенсия по старости-2020» (Altersvorsorge 2020 / Prévoyance vieillesse 2020).

19 мая 2019 года: на референдуме 66% швейцарцев проголосовали за реформу корпоративного налогообложения компаний холдингового типа (Reform der Unternehmenssteuer), которая тесно увязана с ежегодным перечислением дополнительных 2 млрд швейцарских франков из бюджетных средств федерального центра в доход фондов базового пенсионного страхования («первая опора») AHV/AVS.



28 августа 2019 года: Федеральный совет (правительство) направил парламенту «ПосланиеВнешняя ссылка» по новому проекту пенсионной реформы AHV/AVS-21 со своими оценками и рекомендациями.



Как работает нынешняя пенсионная система в Швейцарии? Конец инфобокса

Она держится на трех «опорах»: государственная базовая пенсия по старости AHV / AVS, трудовая накопительная часть пенсии и частное добровольное пенсионное страхование.

Практически каждое лицо, вышедшее в Швейцарии на пенсию, получает выплаты по линии базового пенсионного страхования (AHV / AVS), поскольку каждый, кто живёт и работает в этой стране, в обязательном порядке перечисляет взносы в доход бюджета «первой опоры». Базовая пенсия в теории должна по достижению данным лицом возраста выхода на пенсию обеспечивать ему прожиточный минимум.

Размер пенсии варьируется в зависимости как от величины зарплаты, так и от времени, на протяжении которого производились отчисления в доход бюджета AHV / AVS. В основе этой системы лежит принцип солидарности поколений: работающие финансируют вышедших на заслуженный отдых. Взносы поступают на 50% от государства и на 50% от работодателей.

(swissinfo.ch)

Большая часть пенсионеров также получает выплаты и по линии «второй опоры», то есть трудовую накопительную пенсию, которая формировалась на протяжении совокупного рабочего стажа данного лица за счет его взносов и выплат работодателя. Выплаты во «вторую опору» обязательны для всех, кто зарабатывает более 21 330 франков в год. Цель, с учетом выплат по линии AHV / AVS, состоит в «поддержании привычного уровня жизни застрахованного после его выхода на пенсию».

«Третья опора» состоит в частном добровольном накопительном пенсионном страховании. Формируется только из личных сбережений, вносимых на специальный счет добровольного пенсионного страхования в одном из финансовых институтов страны. Эта страховка не является обязательной, но весьма желательной.

В ее рамках можно не только накапливать на старость, но еще и заниматься инвестированием, с учетом того, что проценты по простым депозитам в банках Швейцарии сейчас практически равны нулю, тогда как инвестиционные планы, связанные, конечно же, с некоторым риском, могут дать до 3% прибыли на вложенный капитал. Кроме того, если пенсии все равно будет критически не хватать, можно обратиться за дополнительным вспомоществованием (EL). И вот это уже все вместе может быть действительно неплохой «прибавкой к пенсии». В теории!

Почему первый проект реформы был отклонен при голосовании?

Сегодня законодательно закрепленный пенсионный возраст в Швейцарии составляет 64 года для женщин и 65 лет — для мужчин. В проекте «Пенсия по старости-2020» предлагалось повысить пенсионный возраст женщин до 65 лет, что категорически не устроило профсоюзы, левые партии и значительную часть населения. Все они заявляли, что женщины в Швейцарии и без того уже в достаточной степени «наказаны» на рынке труда неравной оплатой труда, необходимостью чаще мужчин занимать низкооплачиваемые должности и больше работать на неполную ставку, что автоматически ведет к уменьшению пенсионных отчислений и к более низкой пенсии по старости.

Против этого проекта выступили также и некоторые правые партии, по мнению которых реформа несправедливо обходится с нынешними пенсионерами, которым пришлось бы смириться с урезанием пенсий. Несправедлива была реформа, якобы, и по отношению к молодежи, которой пришлось бы платить большие пенсионные отчисления.

Что предусматривает новая реформа AHV / AVS 21? Конец инфобокса

Провал предыдущего проекта реформы на всенародном референдуме был связан именно с предложением повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 65 лет. Тем не менее, в новом проекте реформы AHV / AVS 21 опять содержится именно это предложение. Очевидно, что увеличение пенсионного возраста для женщин, которое должно осуществляться поэтапно, в течение четырех лет, является объективно необходимой мерой.

Кроме того, сам порядок выхода на пенсию становится более гибким: досрочно выйти на пенсию можно будет уже с 62 лет и мужчинам и женщинам, то есть мужчины теперь смогут начать получать раннюю пенсию на год раньше, чем это предусматривается в ныне действующем законодательстве (сейчас только с 63 лет при пенсионном возрасте в 65 лет).

Реформа также направлена на то, чтобы мотивировать население работать и сверх пенсионного возраста «после 65-ти», предлагая, тем самым, возможность восполнить пробелы в взносах тех, кому не хватает стажа, или же в целом повысить уровень дохода, отталкиваясь от которого и рассчитывается, при помощи так называемого «перерасчетного коэффициента», размер начисленной пенсии. Еще одна мера — увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) на 0,7% до 8,4%.

Каковы шансы проекта «Пенсия по старости-2021»? Конец инфобокса

В адрес реформы сейчас звучит уже знакомая критика. Левые партии и профсоюзы осуждают увеличение пенсионного возраста женщин, не предлагая при этом ничего конкретного в плане качественного улучшения ситуации на рынке в плане равенства оплаты труда мужчин и женщин и в части, касающейся более справедливого распределения нагрузок в рамках домашних обязанностей.

Правые партии и деловые круги считают, что предложенный новый тариф НДС слишком велик, что он негативно скажется на экономике и на частном потреблении, требуя принятия дополнительных мер в плане сокращения бюджетных расходов и стимулирования работы в период после 65-ти лет.

Большинство партий также сожалеют о том, что правительство хочет проводить реформу «первой» и «второй» опор раздельно. Они считают, что эти две системы тесно связаны между собой и что их необходимо срочно пересмотреть в рамках скоординированного проекта всеобъемлющей реформы. Реформа должна вступить в силу 1 января 2022 года, но она наверняка будет вынесена на референдум.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!