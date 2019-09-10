Воскресенье 8 сентября: участники 72-го «Праздника юрассийского народа» в городе Дельсберг / Делемон. Настроение у гостей праздника было подавленным и гневным.

(Keystone / Danile Ludwig)

Воскресенье 8 сентября в городе Дельсберг / Делемон, столице кантона Юра, прошел 72-й «Праздник юрассийского народа» («Fête du peuple jurassien»). Настроение у гостей праздника было скорее подавленным и гневным. Причина ясна: десять дней назад Административный суд кантона Берн отменил итоги референдума о территориальной принадлежности города Мутье (Moutier).

Победителями голосования оказались сторонники перехода города из немецкоязычного и протестантского кантона Берн под юрисдикцию католического и франкоязычного кантона Юра. Однако обнаруженные нарушения оказались для суда достаточным основанием, чтобы аннулировать итоги народного волеизъявления.

История у сепаратистского «Праздника юрассийского народа» весьма длинная и драматичная. Однако этот год войдет в его летопись в качестве совершенно особенного события, потому что состоялся он буквально меньше чем через две недели после исторического решения бернского Административного суда (Verwaltungsgericht), на основании которого были аннулированы итоги референдума по вопросу о территориальной принадлежности города Мутье в регионе Бернской Юры.

Карта и территория Швейцарский суд: сепаратисты из города Мутье останутся в Берне Город Мутье (Moutier) останется в кантоне Берн: суд оставил в силе решение об аннулировании результатов референдума от июня 2017-го года. Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 11:30

Голосование это проходило уже два года назад, в июле 2017 года и первоначальная радость от победы тех, кто выступал за переход города под юрисдикцию кантона Юра, испарилась почти полностью. Гнев и глубокое разочарование — таковы были доминирующие эмоции на очередном «Fête du peuple jurassien», гнев прежде всего в отношении кантона Берн. Отсюда и песни, которые исполняла знаменитая сепаратистская группировка Béliers: «Никогда, никогда не бывать Мутье в кантоне Берн».

Эти самые «Тараны» всегда там, где проходит какое-то массовое мероприятие с сепаратистским уклоном. Они, как говорится, являются стандартным элементом любой «культурной программы», обрамляющей такого рода мероприятия. Сюжет с городом Мутье был позавчера на празднике у всех на устах, в том числе и на традиционной пресс-конференции, проведенной национально-освободительным «Автономистским движением кантона Юра» («Mouvement Autonomiste Jurassien»).

Выступающие на таких пресс-конференциях всегда придерживаются жестких позиций и не стесняются в выражениях, критикуя Берн, однако на сей раз они превзошли вообще все ожидания. Критика теперь была направлена уже не просто в адрес кантона Берн, но и на имя федеральных властей, которые довольно плотно сопровождали и «мониторили» референдум 2017 года. Как заявил Пьер-Андре Комте (Pierre-André Comte), генеральный секретарь «Автономистского движения», «федералы направляют наблюдателей на выборы в Африку и Азию, а вот в самой Швейцарии у них, как на зло, что-то „пошло не так“, и это неприемлемо».

Новый референдум или поход в суд?

Однако песни песнями, а как быть дальше? Апелляция на адрес Федерального суда в Лозанне, высшей судебной инстанции страны, или новое голосование? Этот вопрос обсуждался на входных правлением Mouvement Autonomiste Jurassien, которое решило в итоге — ничего никому не сообщать. Решение следует передать в руки жителей самого города Мутье. На вечер четверга там назначен на этой неделе народный сход, на котором жители этого населенного пункта должны сказать, чего они хотят.

Тем самым сепаратисты начинают играть в подковерные игры, в то время как группировка Béliers, но не только она одна в городе Делемон, предупреждает федеральные власти о возможных «нехороших последствиях. Если не будет проведен новый референдум, то возможно возвращение к старым временам политических волнений. Потому что если невозможно организовать решение вопроса демократическими способами, значит следует выходить на улицы. Люди по-настоящему разозлены», — говорит представитель группировки Béliers Джонатан Гостели (Jonathan Gosteli).

На празднике на этих выходных в Делемоне многие действительно были озлоблены и подавлены. Многие предпочли бы провести новое голосование, а не обращаться в суд. Вопрос юрассийского самоопределения снова грозить перейти в «горячую фазу», борцы за независимость Юры стоят перед лицом сложных решений, потерпев пока поражение и пытаясь надавить прежде всего на федеральные власти в Берне.

КАНТОН ЮРА Референдум — оружие швейцарских сепаратистов Подробно о том, как в Швейцарии решался и до сих пор решается вопрос территориальной принадлежности кантона Юра, в нашем материале. Автор: Армандо Момбелли (Armando Mombelli)



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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