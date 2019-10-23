Женева, Швейцария, 1969 год: демонстрация против бесплатно распространявшегося правительством Швейцарии «Руководства по гражданской обороне» (Zivilverteidigungsbuch).

(Keystone)

«Руководство по гражданской обороне» было, вообще-то, предназначено в первую очередь для населения Швейцарии. С его помощью оно должно было готовиться как к природным и техногенным катастрофам, так и к часу Икс, то есть к вторжению в страну войск Варшавского пакта. В Швейцарии против этой брошюрки люди выходили с протестами на улицы, зато в Японии она стала настоящим хитом продаж.

Год 1969-й был годом тревожным, только что произошло вторжение советских войск в Чехословакию, и вот такой ситуации швейцарское правительство и начало рассылать совершенно бесплатно, то есть даром, по всем домашним хозяйствам страны так называемое «Руководство по гражданской обороне» (Zivilverteidigungsbuch).



История и современность Как швейцарцы готовились к советской оккупации Швейцария всерьез готовилась к советской оккупации, готовя и армию, и население к возможной необходимости перейти к партизанской борьбе. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство новостей SDA-ATS

С его помощью граждане должны были готовиться как к природным и техногенным катастрофам, так и к «Часу Икс», то есть к вторжению в страну войск Варшавского пакта. Кроме того, эта книжка должна была напомнить швейцарцам о необходимости «сохранять бдительность» в ситуации, когда «враг не дремлет». В народе же Швейцарии эта брошюра была воспринята неоднозначно. В глазах многих кульминация «холодной войны» уже осталась в прошлом, а значит никакой непосредственной опасности Швейцария уже не подвергалась.

Более того, в левых политических кругах считалось, что эта книжка является символом попыток государства осуществить цензуру и давление на гражданское общество, тем более, что в ней недвусмысленно делался намёк на то, что пацифисты, например, – это «враги народа», только и ждущие советского вторжения. В итоге на улицах городов начали проходить демонстрации против этой брошюры, которую даже кое-где прилюдно и массово сжигали на кострах.

Те же, кого эта книжка особенно не задевала, просто использовали ее в качестве повода для, как бы сейчас сказали, «стёба», тем более что советы на предмет того, как уберечься от воздействия подрыва ядерного боеприпаса, выглядели с нынешней перспективы и в самом деле довольно наивно и даже «просто инфантильно». Сегодня в Швейцарии эта книжка считается курьёзом времен холодной войны. А вот в Стране восходящего солнца она сделала, что называется, довольно «стремительную карьеру».

Перевод на японский язык

Информация о том, что «подвергнутая в Швейцарии всеобщему осмеянию «Руководство» было внимательно прочитано на другом краю света», была опубликована в отраслевом специализированном журнале «Zivilschutz» («Гражданская оборона»), выпускавшемся соответствующим федеральным ведомством. Во многом этот материал был вдохновлен уязвленным самолюбием чиновников, которые «хотели как лучше».

Японский перевод швейцарского «Руководства по гражданской обороне».

(swissinfo.ch)

Информация, содержавшаяся в этой публикации, действительно была абсолютной правдой: в 1970 году швейцарское «Руководство по гражданской обороне» было не только в Японии прочитано, но и переведено на японский язык, а потом вышло в издательстве Hara ShoboВнешняя ссылка. Сегодня им руководит Масато Нарусэ (Masato Naruse). С ним нам удалось поговорить и задать несколько вопросов об этой «нужной и своевременной» книжке.

По его словам, инициатива перевести «Руководство» на японский исходило от группы молодых госчиновников. Организовав самый настоящий «кружок чтения», они в свободное от работы время не только прочитали книжку от корки до корки, но и изготовили первый вариант перевода, внимательно следя за тем, чтобы структура книги, иллюстрации и макет в переводном варианте остались идентичными оригиналу.

Переведено было даже предисловие, которое написал специально для «Руководства» тогдашний член правительства Швейцарии Людвиг фон Моос (Ludwig von Moos, 1910-1990). Япония тогда переживала сложное время: страна готовилась продлить Договор с США о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, в результате чего на улицах японских городов регулярно проходили студенческие демонстрации протеста. Не стоит сбрасывать со счетов и общую ядерную угрозу.

Эта брошюра обогатила японский язык ранее таким неведомым понятием «Notvorrat» («Запас продуктов, медикаментов и прочих предметов обихода и оснащения на случай наступления кризисной ситуации»).

(swissinfo.ch)

Так что это издание казалось тогда действительно «своевременным» проектом, одновременно оно еще и обогатило японский язык ранее таким неведомым понятием «Notvorrat» («Запас продуктов, медикаментов и прочих предметов обихода и оснащения на случай наступления кризисной ситуации»). Найти правда в Японии издательство для такой брошюры оказалось не так-то и просто. В итоге лишь издательство из Токио «Hara Shobo» согласилось выпустить «Руководство» ограниченным тиражом в 3 000 экземпляров.

В публикации журнала «Zivilschutz» указывалось, что «книжка была с большим интересом воспринята самыми разными слоями японского общества». Однако Масато Нарусэ предлагает не «перегибать палку», потому что поначалу «продажа книжки шла довольно медленно, хотя, безусловно, были люди, которые прочитали ее с огромным вниманием».

В итоге решающую роль для судьбы данного проекта сыграла сама Швейцария, точнее, ее репутация нейтральной страны, обладающей, тем не менее, довольно сильной и хорошо подготовленной и не такой уж и маленькой армией. Концепция швейцарского «вооруженного нейтралитета» и «всеобщей воинской обязанности» были упала в стране, которая официально вообще не имела право иметь «армию», обладая только «силами самообороны», на благодатную почву.

Город Кобе (Kobe) значительно пострадал в результате землетрясения 1995 года. (Keystone / Koji Sasahara)

С точки зрения консервативных промышленных кругов Швейцария была «идеальным образцом государства, обладающего всеобъемлющей оборонной концепцией, будучи этаким «ежом», иглы которого были направлены во все стороны». Были в Японии другие голоса. Историк и специалист-гельветист Морита Ясукацу (Morita Yasukazu) был просто «шокирован» этим «Руководством», опасаясь, что пример Швейцарии может подтолкнуть процесс «ре-милитаризации» Японии.

Новое издание после землетрясения в Кобе 1995-го года

Вместе с тем, швейцарское «Руководство по гражданской обороне» имело и свои объективно позитивные стороны, ведь в нём содержалась еще и весьма полезная информация о том, как следует вести себя во время природных катастроф, таких, как, например, землетрясение. После того, как 17 января 1995 года Япония стала жертвой крупнейшего сейсмического катаклизма со времен окончания второй мировой войны, швейцарская брошюра пережила повторный всплеск общественного интереса. И это понятно: землетрясением в городе Кобе были разрушены 250 000 домов, кроме того, его жертвами стали 6 434 человека.

Брошюра «Disaster Prepardness Tokyo». (©Tokyo Metropolitan Government)

Свою роль сыграл и знаменитый японский журналист Таро Кимура (Taro KimuraВнешняя ссылка), который после катастрофы в Кобе выступил по телевидению, буквально ткнул «Руководство» в камеру и рекомендовал всем тем, кто отвечает в стране за гражданскую оборону, внимательно с ней ознакомиться. Выступление не прошло даром, спрос на книжку немедленно вырос в разы, буквально за несколько дней было продано несколько тысяч экземпляров «Руководства», так что даже пришлось печатать дополнительный тираж. Затем последовали новые и новые издания, последний раз его переиздавали в 2003 году в связи с войной в Ираке.

«Токийскую версию» получили 7,2 млн домохозяйств

В качестве реакции на произошедшее 11 марта 2011 года землетрясение у восточного побережья острова Хонсю, на территории которого находился, в частности, комплекс АЭС Фукусима, в Токио была позже распространена инструкция «Disaster Prepardness TokyoВнешняя ссылка», её получили 7,2 млн городских домохозяйств. В этой инструкции указывалось, в частности, как следует обращаться с ранеными в результате катастрофического землетрясения и как, например, можно соорудить простой мобильный туалет.

Кроме того, инструкция содержала информацию на предмет того, как следует готовиться к возможным природным катастрофам и как надо готовить припасы на случай наступления форс-мажорных обстоятельств, включая теракт и вторжение иностранной армии. Тем самым характерная для швейцарского варианта «Руководства» фиксация на внутреннем враге оказалась размыта до фактического исчезновения.

А вы готовы к наступлению апокалипсиса? О том, что нужно иметь в Токио на самый «крайний случай», можно узнать из этого флайера. (©Tokyo Metropolitan Government)

Начиная с 2015 года жители Японии за пределами Токио имеют возможность приобрести эту книгу по цене (в пересчете) в 1,40 шв. франка (90 рублей или 40 гривен). Наряду с бесплатной мобильной программой-приложением «Tokyo Metropolitan Disaster Prevention AppВнешняя ссылка» и электронной версией сейчас существуют также английскийВнешняя ссылка, китайский и корейский варианты «Руководства». На данный момент все они в совокупности были проданы 620 000 раз. Что касается собственно оригинального, самого первого японского перевода «Руководства», то оно было на данный момент продано 150 000 раз.

Как говорит издатель Масато Нарусэ, даже после окончания холодной войны эта брошюра «остается полезной, прежде всего, в части, касающейся борьбы с последствиями природных и техногенных катаклизмов. Версия 1970-го года до сих пор сохраняется в первозданном виде в плане макета и содержания. Я думаю, это происходит потому, что задача организации гражданской обороны, то есть защиты населения от внешних угроз, не зависит от времени и места, сохраняя свое универсальное значение во все времена».

Холодная война История швейцарского «Руководства по гражданской обороне» Швейцарскому «Руководству по гражданской обороне» исполняется 50 лет. Родившись в эпоху холодной войны, оно является ценным историческим источником. Автор: Андреа Тонина (Andrea Tognina, текст) , Томас Керн (Thomas Kern, фото), русскоязычная версия: Игорь Петров Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Zivilverteidigung – ein Buch zur falschen Zeit

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