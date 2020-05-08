Из-за пандемии сады, ясли и продлёнки были вынуждены закрыть свои двери или резко сократить свою деятельность, как здесь, в Цюрихе. (Keystone / Christian Beutler)

Парламент завершил свою внеочередную сессию, проявив себя в высшей степени щедрым благотворителем: одобрив выделение правительством Швейцарии 57 млрд швейцарских франков на чрезвычайную помощь тем, кто пострадал от пандемии, он не стал оппонировать исполнительной власти. Не забыл парламент также и ясли, туризм и СМИ, которые чем дальше, тем в большей степени лишаются средств к существованию из-за оттока рекламы в социальные сети.

Долгое время в Швейцарии парламент так же находился на карантине, но на этой недели он снова взял бразды правления в свои руки, проведя свою специальную сессию, но не в историческом Федеральном дворце в Берне, а на территории городского выставочного комплекса Bernexpo. Использовать привычное здание парламента было невозможно, поскольку нормы «социального дистанцирования» в здании, построенном в начале 20-го века, были невыполнимы.

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В таком необычном формате парламентарии рассмотрели, в первую очередь, вопрос выделенных правительством экстренных средств на поддержку, прежде всего, малого и среднего бизнеса, составляющего на 99,6% основу всей швейцарской экономики. Депутаты были обязаны официально одобрить выделение этих кредитов и в этой ситуации законодательная власть не стала оппонировать исполнительной, одобрив выделение кредитов на сумму в 57 млрд франков.

Хотя законодательная власть (парламент) в исключительных обстоятельствах обладает большей властью, чем исполнительная власть (национальное правительство), она, как правило, ограничивается утверждением решений Федерального совета. Имея на это все полномочия, парламент, тем не менее, не стал разрабатывать свои собственные чрезвычайные постановления и не счел возможным не вносить серьезные изменения в политику правительстве в сфере антикризисного реагирования.

Тон открытию этой внеочередной сессии задали спикер Национального совета (большой палаты парламента) Изабель Море (Isabelle Moret) и президент Швейцарии в 2020 году Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga). Они призвали к «конструктивному диалогу между законодательной и исполнительной ветвями власти, с тем чтобы надёжно вывести Швейцарию из кризиса и укрепить ее позиции.

Поэтому дебаты носили умеренный и примирительный характер, даже несмотря на то, что некоторыми депутатами, в частности, представителем правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP) Роджером Кёппелем, министрам было задано большое количество порой весьма критических количество вопросов на предмет тех или иных решений, принятых правительством в сфере борьбы с пандемией.



На 170 миллионов больше

В итоге парламент в целом одобрил все представленные ему на утверждение экстренные кредиты правительства на сумму в 57 млрд швейцарских франков. Наиболее остро проходили дебаты по вопросу о финансовой поддержке, на сумму почти в 2 миллиарда швейцарских франков, сектора гражданской авиации. «Зелёные» и социалисты попытались подвергнуть авиакомпании откровенному шантажу и заставить их взять на себя, в обмен на финансовую помощь, обязательства по достижению климатических целей. Однако большинство парламентариев высказались за предоставление помощи без каких-либо политических условий, ограничившись «экологическими рекомендациями» необязательного характера.

Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden Grafik: Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden

Депутаты решили даже увеличить бюджетный пакет финансовой помощи на 170 млн франков для поддержки секторов экономики, «забытых» правительством, и это несмотря на то, что кризис по ним ударил весьма сильно: так, депутаты выделили 65 млн франков на поддержку детских садов и яслей, 65 млн франков на поддержку средств массовой информации и 40 млн франков на развитие туризма. Парламент также решил, вопреки советам правительства, разработать законодательную основу для использования мобильной программы-приложения по отслеживанию цепочек заражения коронавирусом.

Но этими решениями парламент отнюдь не ограничился. Напомним, что председатели (спикеры) обеих палат, а также основные парламентские профильные комитеты и комиссии возобновили свою работу уже несколько недель назад. Таким образом, они из-за кулис уже смогли повлиять на многие решения правительства еще до начала специальной сессии парламента. Например, правительство решило распространить компенсацию потери заработка на всех самозанятых лиц, независимо от того, были ли они затронуты прямо или косвенно ограничительными карантинными мерами.

Парламент также обязал правительство выделить дополнительные средства на международную гуманитарную помощь, с тем чтобы помочь беднейшим странам перед лицом пандемии и принять участие в глобальных усилиях по борьбе с вирусом. В итоге на прошлой неделе правительство Швейцарии сообщило, что на гуманитарную помощь иностранным государствам будет выделено 400 млн швейцарских франков. Часть средств будет направлена в Международный комитет Красного Креста и в Целевой фонд Международного валютного фонда для оказания помощи в случае бедствий и на цели посткризисного восстановления.

Парламентские комиссии продолжат свою работу и после завершения специальной сессии парламента, чтобы иметь возможность, при необходимости, оперативно реагировать на решения Федерального совета, а также чтобы готовиться к июньской летней сессии, которая также пройдет пока еще на территории бернской ВДНХ. Депутатам еще предстоит рассмотреть самые разные вопросы, так или иначе связанные с коронавирусным кризисом, при это они попытаются вернуться к обычной своей программе, которую пришлось заморозить в ситуации пандемии и отложить «до лучших времен».

Так, решения парламента все еще ожидает новая редакция «Закона о выбросах СО2», законодательная инициатива о корпоративной социальной ответственности международного бизнеса и вопрос предоставления права однополым парам заключать полноценные браки.



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