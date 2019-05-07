Ракета, запущенная со стороны сектора Газа, была перехвачена тактической системой ПРО «Железный купол», предназначенной для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Снимок сделан со стороны города Сдерот, Израиль, 5 мая 2019 года.

(Keystone / Abir Sultan)

В прошедшие выходные боевики в секторе Газа и израильские вооружённые силы снова оказались вовлечены в жёсткое противостояние. Сначала палестинские группировки атаковали сотнями ракет города в Израиле, нанеся более 250 ударов с воздуха, в итоге 5-го мая, на пике столкновений, ракеты, запущенные со стороны сектора Газа, стали причиной гибели четырех израильтян. Жертвами ответных израильских ударов стали 19 палестинцев.

Эта самая серьезная начиная с ноября 2018 года эскалация напряжённости прекратилась только утром в понедельник 6 мая. В заявлении, опубликованном в понедельник, Министерство иностранных дел Швейцарии приветствовало перемирие, но выразило «глубокую обеспокоенность» в связи с новой вспышкой насилия на Ближнем Востоке. «Швейцария самым решительным образом осуждает сотни беспорядочных ракетных ударов из сектора Газа по жилым районам Израиля», — заявилоВнешняя ссылка швейцарское внешнеполитическое ведомство, призывая как к прекращению палестинских обстрелов, жертвами которых оказывается гражданское население, так и к «максимальной сдержанности в ответных действиях».

По образцу прошлого года

Новая вспышка противостояния началась три дня назад, достигнув своего пика в воскресенье, когда запушенные из Газы ракеты привели к гибели четырех гражданских лиц в Израиле — это самое большое число гражданских жертв на израильской стороне за период с окончания операции «Нерушимая скала», проведенной Израилем в секторе Газа с 7 июля по 26 августа 2014 года с целью уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе исламистского движения ХАМАС и предотвращение новых ракетных обстрелов территории Израиля.

Как сообщалось на этот раз, действиями Израиля ликвидированы восемь рядовых боевиков и командир ХАМАС. Нынешняя вокруг Израиля и Сектора Газа развивается по образцу прошлого года, когда краткие обмены ракетными ударами происходили почти ежемесячно, обычно угасая при посредничестве Египта и ООН. В своем заявлении Швейцария напомнила сторонам об их обязательстве строго соблюдать международное право вообще и гуманитарное в частности.

В заявлении официального Берна также было указано, что «Швейцария призывает стороны к немедленной деэскалации ситуации и к восстановлению спокойствия. С этой целью Швейцария полностью поддерживает продолжающиеся посреднические усилия Египта и Организации Объединенных Наций. Швейцария по-прежнему убеждена, что палестино-израильский конфликт не может быть решен военным путем. Наша страна придерживается мнения, что справедливый и прочный мир может быть достигнут только на базе согласованного решения о создании двух государств».



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!