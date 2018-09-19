Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 13:36 19.09.2018 - 13:36

«Когда в марте этого года несколько западных государств выслали в ответ на дело Скрипалей российских дипломатов, Швейцария не стала предпринимать такие же шаги»: министр финансов Швейцарии Ули Маурер, слева, и Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин на приёме в Берне по случаю открытия ЧМ по футболу в России. (Keystone)

Как мы уже сообщали, по данным воскресной прессы Швейцарии, каждый четвёртый дипломат России, официально аккредитованный в Швейцарии — представитель спецслужб, а попросту говоря шпион. Федеральное правительство Швейцарии официально потребовало от посла России в Берне прекратить шпионскую активность. За последние полгода, начиная с марта 2018 года, посол России в Швейцарии С. Гармонин уже трижды вызывался «на ковёр» в МИД Швейцарии.

Теперь темой интересуются швейцарские депутаты, главы сразу трёх парламентских комиссий, которые хотят получить информацию о ситуации вокруг разведывательной активности России в альпийской республике во всей ее полноте. Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис призвал к ведению с Россией открытого и критического диалога, указав на недопустимость возникновения полноценного дипломатического кризиса в отношениях Берна и Москвы.

Внешняя политика Швейцария требует от России прекратить шпионаж Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung Воскресная пресса Швейцарии: каждый четвёртый дипломат России в Швейцарии — представитель спецслужб. Посла России уже вызывали «на ковёр» в МИД. Другие языки 1 английский (en) Swiss probe Russians over alleged World Anti-Doping Agency hack

«Все эти активности разведывательных служб являются ежедневной рутиной, не только в связи с Россией, но и с другими странами», — сказал министр в интервью швейцарскому общественному негосударственному телевидению SRF. «С Россией же получилась определённая эскалация. С ней мы в этом году уже имели на разных уровнях двусторонние контакты с целью чётко заявить, что мы не потерпим такого рода деятельности в Швейцарии. На следующей неделе я встречусь со своим российским коллегой. И я ему скажу это еще раз прямо и откровенно. Но мы должны найти баланс между высказываниями, сделанными без обиняков, и необходимостью в любом случае продолжать поддерживать и развивать контакты с этой страной».

«Неутомимые швейцарские журналисты»

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил еще в воскресенье на официальном аккаунте в сети ФейсбукВнешняя ссылка, что «...из-под пера неутомимых швейцарских журналистов из „Тагес Анцайгер“ продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России» и что материал «о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал. Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встаёт вопрос: cui prodest? („кому выгодно?“, лат., — прим. ред.) Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве».

Позже посол добавил в интервью агентству «РИА новости / Россия сегодня»:Внешняя ссылка «Что до нынешнего нагнетания здесь риторики в адрес нашей страны, как и ранее, бездоказательных русофобских обвинений со стороны так называемых „независимых журналистов“, к сожалению, приходится констатировать явное наличие политического заказа. Думаю, что за этими „разоблачениями“ стоят определенные хорошо известные круги, всеми силами стремящиеся вынудить Швейцарию изменить традиционному для ее дипломатии независимому, нейтральному и прагматичному подходу к международным делам и занять более конфронтационную позицию в отношении России».

Сегодня на сайтах газет Der Bund и Tages Anzeiger, которые, как и воскресная SonntagsZeitung, раскрутившая «шпионскую тему», выпускаются швейцарским частным издательским холдингом Tamedia, был опубликован ответ за подписью ведущего редактора Бернхарда Оденаля (Bernhard Odehnal) и под заголовком «Недипломатичные упрёки посла России в адрес швейцарской прессыВнешняя ссылка».

Интервью SRF Глава МИД Швейцарии о российском шпионаже Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и теле- и радиоканал SRF Глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис: мы не потерпим этого, но до дипломатического кризиса дело доводить нельзя.

«Бездоказательные русофобские обвинения со стороны так называемых „независимых журналистов“, — вот как называет посол России в Берне Сергей Гармонин информацию, опубликованную газетой Tages-Anzeiger и другими СМИ о шпионской деятельности России в Швейцарии, а также возникший из-за этого дипломатический кризис», — пишет Б. Оденаль. «Он нападает не на швейцарскую дипломатию или политическое руководство. Но он умалчивает о том, что разведывательная служба Швейцарии Nachrichtendienst des Bundes (NDB) подтвердила факт российской шпионской активности и что по этому делу сейчас федеральной прокуратурой страны открыто следствие».

«Извинений не будет»

«Посол считает, что за сообщениями прессы стоит некий политический заказ хорошо, де, известных кругов, „всеми силами стремящиеся вынудить Швейцарию изменить традиционному для ее дипломатии независимому, нейтральному и прагматичному подходу к международным делам и занять более конфронтационную позицию в отношении России“. Но кто автор этого заказа? Ответа на этот вопрос посол не даёт», — подчеркивает Б. Оденаль.

«В качестве еще одного примера якобы несерьёзной работы газеты Tages-Anzeiger посол называет наши публикации от 2016 года на тему хакерских атак на швейцарский военно-промышленный государственный концерн RUAG. Федеральная прокуратура, де, два года вела следствие и не нашла ни единого, якобы, следа, ведущего в сторону России. Посол говорит далее, что такого же рода судьба постигнет, мол, и все последние публикации».

«Сергей Гармонин опытный дипломат, судя по его биографии, опубликованной на посольском сайтеВнешняя ссылка, за плечами у него командировки в Бирму, Новую Зеландию, Нью-Йорк. В Берне он работает с начала 2017 года. Тем самым западные демократии ему вовсе не чужды. Однако его последнее интервью агентству РИА говорит о том, что посол либо не понимает, либо не хочет понимать сущность независимой прессы. Хакерские атаки на RUAG не были придумкой журналистов.

Тогдашний председатель парламентской Контрольно-ревизионной комиссии (Geschäftsprüfungskommission, осуществляет парламентский надзор за деятельностью спецслужб, — прим. ред.), депутат Совета кантонов, малой палаты федерального парламента, от Швейцарской народной партии (SVP) Алекс Купрехт (Alex Kuprecht) подтвердил, что за этими атаками стояло российское государство. Федеральная прокуратура (Bundesanwaltschaft) в самом деле заморозила следствие, но отнюдь его не прекратила.

И все равно посол жалуется на то, что он до сего дня не получил извинений от ответственных (за публикации) редакторов. Извинений он не получил и не получит. Если журналисты добросовестно подходят к своей работе, то извиняться за результаты этой работы они не должны. Наши последние статьи также базируются не на выдумках, а на расследованиях. Например, информация о том, что двое агентов, засветившихся в Солсбери, несколько раз бывали в Женеве, поступила от журналистов-расследователей из России и Великобритании.

Посольство России до сих пор не опубликовало никаких комментариев по теме присутствия этих лиц в Швейцарии. Нечего сказать послу как относительно ареста в Голландии двух россиян, поставивших перед собой цель разведать все, что связано с Лабораторией в г. Шпиц, так и в связи с фактом отказа в аккредитации в Швейцарии нескольких российских дипломатов. А тот факт, что Швейцария отказалась аккредитовать нескольких российских дипломатических представителей, был подтверждён министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом».

Теории заговора?

Швейцарский редактор отмечает дальше: «Когда в марте этого года несколько западных государств выслали в ответ на дело Скрипалей российских дипломатов, Швейцария не стала предпринимать такие же шаги. И тогда посол Сергей Гармонин весьма высоко оценил Швейцарию и похвалил ее за то, что она „не подчиняется диктатуре США“. Но с тех пор отношения двух стран (России и Швейцарии), как видно, в значительной степени ухудшились».

«Хорошо было бы услышать от посла России факты. Вместо этого Сергей Гармонин распространяет теории заговора. Посол, как видно, даже представить себе не может, что журналисты, оказывается, могут быть способны на то, чтобы совершенно самостоятельно заниматься расследованиями, без политического контроля, и без каких-либо «заказов», — завершает свой комментарий Бернхард Оденаль. А вот так ответило посольство России Оденталю:

твит твит Lieber Herr Odehnal, Sie haben das Interview von S.E. Botschafter Garmonin für @rianru scheinbar nicht genau gelesen. Er hat sich sehr wohl geäussert zur Ablehnung der Akkreditierung von Diplomaten und zu anderen Themen. Hören Sie doch auf, Lügen zu verbreiten @BernhardOdehnal pic.twitter.com/DzjbVUAs20 — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 19. September 2018 Дорогой господин Оденталь, интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Швейцарии Гармонина агентству РИА вы, как видно, прочитали невнимательно. На самом деле он очень даже высказался относительно отказа в аккредитации дипломатов и по другим темам. Прекратите распространять ложь.

А между тем, как сообщает российское внешнеполитическое ведомствоВнешняя ссылка, «18 сентября в МИД России был вызван Посол Швейцарии в Москве Ив Россье. Потребовали от Ива Россье разъяснений в связи со звучащими в последние дни в Швейцарии бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны в наращивании активности российских спецслужб в Швейцарии, причастности неких „российских агентов“ к „незаконным действиям, направленным против критически важной швейцарской инфраструктуры“. Послу было указано на то, что продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьёзный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям. Ив Россье обещал информировать Берн о нашем демарше», — указано в официальном пресс-релизе МИД России.



Подготовил: Игорь Петров

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