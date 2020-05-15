Первый приз в категории «Объект исследования»: «Подошва стопы азиатского слона» Паулин Вендлер (Paulin Wendler), аспирантки Цюрихского университета. (Paulin Wendler)

Швейцария — это страна передовой науки. Ученые и эксперты, работающие тут, достигают порой совершенно фантастических результатов. Проблема только в том, что до последнего времени о них никто не знал! В плане самопиара в лучшем смысле этого слова швейцарские исследователи до последнего времени сильно отставали. И вот теперь их напрямую мотивируют делать их непростую работу более заметной для широкой публики, используя фотографии, видео-форматы и иные способы (само)презентации.

«Швейцарский национальный научный венчурный фонд» (SNSF) проводит с недавних пор ежегодный конкурс проектов в области самого удачного продвижения лучших инженерно-технических идей и решений, разработанных в Швейцарии. Этот конкурс служит наглядным доказательством того, что и в Швейцарии теперь осознали на государственном уровне: в наши дни все должно быть в социальных сетях. «Я в Инстаграме — следовательно я существую».

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И, следовательно, широкая публика может узнать, каким образом ведётся в Швейцарии научная работа и что, собственно, делают ученые, когда они, как говорится, «удовлетворяют свое личное любопытство за государственный счет». Ну, или за счет инвесторов! В итоге самим ученым тоже становится в какой-то момент интересно взять в руки камеру и задокументировать свою работу так, чтобы это было научно корректно и медийно профессионально!

Победителям конкурса в каждой категории международное жюри присуждает Гран-при, дотированные суммами по 1 000 швейцарских франков (1 030 долларов США, 75 000 рублей, 27 000 гривен), а также поощрительные призы по 250 франков каждый. Отмеченные наградами работы выставляются в рамках традиционного фестиваля фотоискусства в городе Биль (Бьен) на западе кантона Берн. С ними могут ознакомиться как широкая публика, так и представители СМИ, научно-академических кругов и бизнес-сообщества. И кто знает, может быть среди них найдется новый инвестор или спонсор.

Представляем победителей этого конкурса за 2019 год:

1. Паулин Вендлер (Paulin Wendler) фотографировала ступни полутора сотен азиатских слонов, живущих в зоопарках Европы, в рамках исследования факторов, влияющих на состояния конечностей животных, находящихся в неволе. На получившем приз фото изображена подошва правой передней ноги десятилетней слоновьей особи мужского пола. Природные бороздки на подушечке стопы слона подобны линиям протектора на человеческой обуви или на автошинах. Более светлые края — это кончики ногтей животного. Его ступня имеет диаметр 117 см и под воздействием веса она как бы расплющивается, обеспечивая более плотное сцепление подошвы с почвой.



​​​​​​​2. Каан Мика (Kaan Mika) сфотографировал свою подругу и коллегу Норин (Norine), которая, находясь в окружении лабораторного оборудования, осторожно и с любовью держит в руках сосуд со своей подопытной рыбкой «данио-рерио» (лат. Danio rerio, вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых, лат. Cyprinidae). Эта рыбка — отличный объект для изучения динамики развития самых разных заболеваний, поскольку растут они быстро, а сами рыбки прозрачные и все их органы видны невооруженным глазом, что позволяет учёным в режиме реального времени наблюдать, как под воздействием заболеваний уже на самых ранних стадиях развития формируются дефекты тех или иных внутренних органов.



Первый приз в категории «Женщины и мужчины в науке»: «Женщина, изучающая рыб, в лаборатории» Каана Мики (Kaan Mika), аспиранта Университета Лозанны.

(Kaan Mika)

3. Проект Аники Кёниг (Anika König) реализуется в области антропологии и посвящён он транснациональному суррогатному материнству. На своих фотографиях она показала, как живёт суррогатная мать, интервью с которой она проводила в Киеве. В Украине суррогатное материнство — вынашивание на заказ чужого ребёнка — стало с недавних пор прибыльным бизнесом. Малоимущие женщины видят в нём возможность заработать за девять месяцев беременности больше, чем они обычно получают за десять лет. Но в Украине это занятие имеет дурную репутацию, женщины скрывают свою беременность даже от родных и друзей. Как только их «интересное положение» становится заметным, они переезжают на отдельную квартиру, такую, как та, что показана на фотографии. Жильё им предоставляют обычно агентства услуг суррогатного материнства.



Первый приз в категории «Места и инструментарий»: «Комната суррогатной матери в Киеве» Аники Кёниг (Anika König), преподавателя Университета Люцерна. (Anika König)

4. Вращающая модель Lego Петера фон Нидерхойзерна (Peter von Niederhäusern) стала прозрачной благодаря рентгеновской компьютерной томографии. Цветные структуры и элементы — это следы воздействия радиоактивного излучения. Изображение было получено с использованием сканера радионуклидной визуализации SPECT, объединяющего компьютерную томографию и изотопный индикатор. Комбинируя два разных сигнала, можно зафиксировать точное положение контрастного вещества. Эта методика имеет жизненно важное значение для наблюдения за результатами терапии в медицине. Кирпичики Lego особенно подходят для этой цели благодаря их точно известным размерам. Подобные инновационные, оригинальные и недорогие решения могут реально помочь в достижении очень серьёзных научных целей.

Video loop Transparency Video loop Победитель в категории «Видео»: «Прозрачность в науке» Петера фон Нидерхойзерна (Peter von Niederhäusern), аспиранта Федеральной политехнической школы Лозанны

Поощрительные премии:



1. Цель этого исследования — показать, насколько мало производители и продавцы сельскохозяйственной продукции и мелкие фермеры в Уганде знают об опасностях, связанных с использованием пестицидов. Ученые предложили тамошним фермерам приобрести на обычных рынках пестициды для борьбы с нашествием на посевы кукурузы насекомого-вредителя Spodoptera Exempta (африканской совки). В итоге эксперты обнаружили, что продавцы агрохимикатов не предоставляют своим покупателям ни информации о составе химикатов, ни (почти) никаких рекомендаций по адекватному их применению.

На фотографии показаны вещества, купленные в разных торговых точках по всей стране. Уровень потенциальной опасности пестицида для организма человека и защитные меры при его использовании должны по идее обозначаться на упаковке специальными метками, как правило, в виде красной или жёлтой полосы в нижней части бутылки. Присмотревшись, вы можете увидеть только какие-то нечитабельные пиктограммы и пестрые линии.

Поощрительный приз в категории «Объект исследований»: «Пестициды, купленные в атмосфере тайны в Уганде» Курдина Брюггера (Curdin Brugger), студента магистратуры Базельского университета. (Curdin Brugger)

2. Этот снимок был сделан во время этнографических полевых исследований в юго-восточной провинции Китая Фуцзянь, там, где повседневная жизнь проходит под воздействием активных изменений в городской среде, носящих антропогенный характер. Женщина, укрывшаяся от солнца под зонтом, идёт по беговой дорожке легкоатлетического стадиона. На этой фотографии Жером Гапани хотел запечатлеть момент уединения в ситуации густонаселённой городской среды.

Его исследование посвящено общественным пространствам и новым методам обеспечения современной мобильности в китайских городах в условиях, когда периоды летней аномальной жары в юго-восточном Китае, случающиеся все чаще, становятся для регионов, отмеченных процессами стремительной урбанизации, все более серьёзной социальной и инфраструктурной проблемой.

Поощрительный приз в категории «Объект исследования»: «Прогулка под солнцем» Жерома Гапани (Jérôme Gapany), аспиранта Университета Лозанны. (Jerome Gapany)

3. На этом фото изображена коллега Стефано Данци Юань Сяо (Yuan Xiao) во время её последнего рывка перед защитой диссертации и получением кандидатской степени. Его вдохновила полная самоотдача молодой учёной, сделавшей заставкой на экране своего компьютера лозунг «Сохраняй спокойствие и пиши!». Впечатлила его и невероятная скорость, с которой той удалось завершить свою диссертацию.

Поощрительный приз в категории «Женщины и мужчины в науке»: «Сохраняй спокойствие и пиши!» Стефано Данци (Stefano Danzi), аспиранта ETH в Цюрихе. (Stefano Danzi)

4. Редкий кадр: астроном, смотрящий в окуляр телескопа. Еще в 1980-е годы прошлого столетия астрономы проводили визуальные наблюдения, сидя ночами в так называемых «кабинах телескопа» (таких, как на этом фото). С появлением высокочувствительных электронных устройств глаз астронома стал куда менее востребованным инструментом. В настоящее время детекторные системы, используемые в астрономии, способны регистрировать даже отдельные фотоны.

Поощрительный приз в категории «Женщины и мужчины в науке»: «Астроном» Николаса Блинда (Nicolas Blind), научного сотрудника Университета Женевы. (Nicolas Blind)

5. На снимке: несколько столетних лиственниц (живых и мёртвых) на участке лавового потока протяжённостью 56 км, сформированного потухшим Анюйским вулканом на северо-востоке Сибири. Малоизученные вулканические области на крайнем северо-востоке России представляют собой уникальный архив, в котором хранится информация по истории климата Земли. Чувствительные к изменениям температуры годичные кольца у лиственниц, используемые в дендрохронологии, формировались в течение нескольких столетий, и даже тысячелетий.

Поощрительный приз в категории «Места и инструментарий»: «Сибирские деревья – свидетели тысячелетней истории изменения климата» Андреаса Риглинга (Andreas Rigling), профессора Федерального научно-исследовательского института леса, снега и ландшафта. (Andreas Rigling)

6. В 1877 году Эдвард Джэймс Майбридж (Eadweard Muybridge, 1830-1904) изобрёл хронофотографиюВнешняя ссылка: разновидность фотографии, позволяющую фиксировать движение какого-либо объекта при помощи съёмки его отдельных фаз через короткие равные интервалы времени. Этот метод сыграл важнейшую роль в понимании механики и логики функционирования человеческого опорно-двигательного аппарата. Рето Тоньи (Reto Togni) запечатлел реальное применение этого научного метода. На фотографии мы видим исследование походки при помощи техники отслеживания и фиксации движений испытуемых с параллельным использованием рентгеновских лучей для анализа кинематических характеристик костей.

Поощрительный приз в категории «Места и инструментарий»: «Последовательное задание последовательности» Рето Тоньи (Reto Togni), аспиранта ETH в Цюрихе. (Reto Togni)

7. Как выглядит нормальный эмбрион и при помощи какой технологии можно выяснить это? Данное видео иллюстрирует симуляцию 36-часового эмбриона рыбки данио-рерио. Современная оптическая микроскопия позволила создать трёхмерные реконструкции живых эмбрионов этих рыб. С помощью вычислительных алгоритмов модели эмбрионов модифицируются таким образом, чтобы устранить все рандомные различия в их положении и форме. В результате взаимного наложения и усреднения всех полученных изображений мы получаем идеально-типическую модель эмбриона. Обработка изображений была выполнена на высокопроизводительном компьютере и продолжалась два дня.

Поощрительный приз в категории «Цифровой прототип эмбриона» Поощрительный приз в этой категории получил видеоролик Марвина Альберта (Marvin Albert), студента аспирантуры Цюрихского университета. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) science story - revolving tadpoles

Жюри

Председатель жюри — Надин Витлисбах (Nadine Wietlisbach), директор Музея фотографии г. Винтертур (Швейцария). В состав жюри также вошли Эмманюэль Ферран (Emmanuel Ferrand), математик из Сорбонны (Франция); Йенс Хаузер (Jens Hauser), куратор (Дания); Ирэн Хедигер (Irène Hediger), директор программы «Художники в лабораториях» Цюрихской Высшей школы прикладного искусства (Швейцария); Доминик Пейссон (Dominique Peysson), художник из Высшей национальной школы искусств (Франция); Жиль Штайнманн (Gilles Steinmann), фоторедактор газеты Neue Zürcher Zeitung (Швейцария). С момента учреждения конкурса в 2017 году на него было представлено уже около 1 600 фото- и прочих изображений.

С момента учреждения конкурсаВнешняя ссылка в 2017 году на него было представлено около 1 600 изображений.

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