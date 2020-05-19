Blick auf die Südseite des Theodulgletschers, an der italienisch-schweizerischen Grenze.

(Stephan Rappo / 13 Photo)

Из-за таяния альпийских ледников в результате потепления климата линия государственной границы между Швейцарией и Италией постоянно меняет свою конфигурацию. В высокогорных регионах степень территориальных приращений или утрат может быть очень небольшой, составляя всего несколько сот квадратных метров. Тем не менее, и этого тоже может хватить для возникновения конфликтов.

Применительно к Альпийскому региону мы вполне можем говорить о реальной, то есть настоящей, геополитике в изначальном смысле этого слова, то есть о роли географических и геоморфологических особенностей ландшафта в процессе демаркации государственной границы. В горах линии рубежей поневоле следуют природным особенностям, проходя по линиям водоразделов, по горным и ледниковым хребтам.

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Классических пограничных столбиков в этих районах практически нет, если их где и можно встретить, то, скорее, на немногочисленных КПП или на перевалах. «В Альпах границы определяются направлением стока воды», — говорит Ален Вихт (Alain Wicht), ведущий сотрудник Федерального Ведомства геодезии и топографии Швейцарии swisstopoВнешняя ссылка, отвечающий за демаркацию государственных границ. Однако из-за глобального потепления и таяния льда и снега линии водоразделов могут смещаться. «Природа меняет ландшафты, соответствующим образом следует адаптировать и линии госграниц», — говорит А. Вихт.

В Соглашении о Делимитации границ, подписанном Швейцарией и Италией в 2008 году, концепция «мобильной границы» была признана и зафиксирована специально и отдельно. Общая протяженность итало-швейцарской границы составляет, напомним, 1 935 километров, это самый длинный участок всей государственной границы Швейцарии. Из них 594 км проложены по линиям водоразделов, а из них около 40% расположены высоко в горах на территории ледников или полей вечного снега, а потому весьма чувствительны к природным изменениям.



Граница проведена по линии водораздела: слева Италия, справа Швейцария. Таяние ледников приводит к смещению линии госграницы. Вид на регион Фургзаттель (Furggsattel), на заднем плане гора Маттерхорн (Matterhorn). (Stephan Rappo / 13 Photo)

Это совершенно уникальная ситуация, потому что граница Швейцарии с Германией, Австрией и Францией проведена по стабильным с точки зрения геологии местностям. А. Вихт указывает, что каждая демаркация «новой» границы с Италией, как правило, не приводит к серьезным разногласиям, поскольку речь в данном идет об удаленных и труднодоступных регионах, где населения фактически нет, нет там и какой-то экономической деятельности.

Однако в одном отдельном случае Швейцария и Италия так пока и не смогли прийти к соглашению. Речь идет о регионе Теста Григия (Testa Grigia) и глетчере Верхний Теодул (Oberer Theodul-Gletscher) на высоте более 3 400 метров на границе между итальянской автономной провинцией Долина Аоста и кантоном Вале в регионе швейцарского курорта Церматт и горы Маттерхорн.

Горный приют, который стал яблоком раздора

Там этот глетчер в период с 1940 по 2000 годы в значительной степени растаял и исчез, в результате чего естественная линия водораздела, которая теперь оказалась проведена по голым скалам, сместилась на несколько сот метров так, как показано на нижеследующем рисунке. По мнению швейцарских властей, новая граница должна быть адаптирована применительно к новой морфологии данного региона, однако Италия хочет сохранить статус-кво.

Смещение границы в результате таяния ледников в горах.

(Bundesamt für Landestopographie)

Камнем преткновения, в смысле яблоком раздора, является горный приют для альпинистов «Рифуджио Гид дель Червино» (Rifugio Guide del Cervino / Matterhorn-HütteВнешняя ссылка) на территории итальянского муниципалитета Вальтурненче (Valtournenche / Долина Аоста). По швейцарской версии около двух третей площади турбазы теперь находятся на территории Швейцарии. Построенный в 1984 году, этот горный приют с рестораном является очень популярным местом для лыжников из итальянского региона Брейль-Червиния (Breuil-Cervinia) и швейцарского Церматта. Для локальной экономики эта база отдыха имеет критически важное значение.

Турбаза «Рифуджио Гид дель Червино» расположена на высоте 3 480 м над уровнем моря на горе Теста Григия.

(Hartmut Wimmer / Outdooractive)

«Как раз тут мы имеем дело не с пустыней на большой высоте, напротив, это очень оживленное место, с которым связаны прямые экономические интересы», — говорит А. Вихт. Несколько лет назад нечто похожее произошло с горной станцией канатной дорогиВнешняя ссылка к леднику Фурггзаттель (Furggsattel-Gletscher) в том же регионе. Первоначально построенная на территории Италии, она в результате таяния льда «переехала» в Швейцарию, а эксплуатирующая канатную дорогу компания больше не обязана платить ежегодный концессионный сбор итальянским властям.

Кресельный подъемник «Фурггзаттель» в верхней части глетчера Теодул. (Stephan Rappo / 13 Photo)

Решение до конца 2020 года?

Спор по поводу конфигурации новой границы не только стал источником разногласий на дипломатическом уровне, но негативно отразился на проекте реконструкции турбазы, который пришлось отложить на будущее. «В нынешней ситуации ни одна из стран не признает вариант демаркации границы, предложенный другой стороной. Поэтому итальянцы не могут начинать строительные работы без нашего разрешения — и наоборот», — объясняет А. Вихт.



Итало-швейцарская граница проходит по хребту Фурглерграт (Furglergrat). (Stephan Rappo / 13 Photo)

В настоящее время швейцарско-итальянская Комиссия по делимитации границы (Schweizerisch-italienische Grenzkommission), в состав которой входит и сотрудник swisstopo, пытается сгладить противоречия и найти общий знаменатель, на основе которого можно было бы двигаться вперед. «Мы работаем с нашими итальянскими коллегами над вопросом взаимного признания границ. Целью является такое соглашение, в соответствии с которым горный приют остался бы на итальянской земле», — говорит А. Вихт.

Самый высокогорный пограничный КПП находится на горе Testa Grigia, где проходит граница Италии и Швейцарии. (Stephan Rappo / 13 Photo)

Швейцария же в качестве компенсации рассчитывает получить от Италии эквивалентный по площади участок территории. Очередное заседание Комиссии, которое было запланировано на май, было отложено до конца ноября из-за коронавирусного кризиса. Итоги остаются открытыми, но ясно одно: глобальное потепление будет все чаще приводить к необходимости пересмотра и уточнения государственных границ, и не только между Италией и Швейцарией.

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