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Сегодня, 17 декабря 2019 года, на околоземную орбиту будет выведен космический телескоп «Хеопс». Проект курирует астроном Бернского университетаВнешняя ссылка Вилли Бенц.

«Конечно, у нас нервы на пределе, еще бы, ведь там, под головным обтекателем мощной ракеты-носителя, смонтированы результаты семилетнего труда команды в 150 человек», — говорит Вилли Бенц (Willy BenzВнешняя ссылка). «Хеопс» — так называется искусственный спутник Земли, основной объём которого занимает одноимённый космический телескоп. Его главной целью будут планеты с массами от массы Венеры до массы Нептуна в соседних с Солнечной звездных системах.

Он будет не столько искать новые планеты, сколько детально изучать уже найденные. Цели для исследования будут выбираться из данных, собранных наземными проектами по поиску экзопланет, такими как SuperWASPВнешняя ссылка. Затем, используя данные «Хеопса», ученые уже будут выбирать кандидатов для более тщательного изучения уже с помощью больших телескопов, таких, как будущий европейский супертелескоп E-ELT или преемник телескопа «Хаббл» — телескоп «Джеймс Вебб». Билли Бенц уверен, что запуск пройдет успешно. А что потом?

Телескоп (в центре), самый важный технологический узел спутника Cheops, проходит пуско-наладочные испытания в стерильной лаборатории Бернского университета. Фото: 2017 год. (swissinfo.ch)

«Затем нам ничего не останется другого, как ждать весны, когда мы получим первые данные с телескопа», — говорит он. Вилли Бенц является профессором кафедры астрофизики Бернского университета и оперативным курирующим главой проекта «Хеопс». Данные, о которых говорит В. Бенц, будут передаваться дважды в день через пункт космической спутниковой связи в Испании непосредственно в Обсерваторию Женевского университета для дальнейшего анализа.

В области исследований космического пространства Швейцария давно уже полностью интегрирована во все основные европейские структуры, даже не будучи с политической точки зрения участником Европейского союза. «Хеопс», первый «малый» (миссия S-класса) проект Европейского космического агентства (ЕКА) с бюджетом в 100 млн. евро, является прежде всего швейцарским достижением, даже несмотря на то, что участие в нем принимают научные институты и частные коммерческие компании десятка других стран.

Швейцария играет в лиге чемпионов

В сфере изучения космического пространства и особенно в области «охоты за экзопланетами», то есть мирами, вращающимися вокруг других звезд и теоретически могущими иметь условия для возникновения жизни, Швейцария уже давно играет в Лиге чемпионов. В 1995 году ученые Женевской обсерватории Мишель Мэр и Дидье Кьело предоставили первое научное доказательство существования экзопланет. За это они были в 2019 году удостоены Нобелевской премии по физике.

Четверть века спустя каталог экзопланет содержит уже более 4 000 объектов. Этот список наверняка будет значительно расширен после введения в строй европейского телескопа E-ELT и американского телескопа «Джеймс Вебб». Что может перед лицом такой конкуренции сделать маленькая Швейцария? То, что она умеет делать лучше всего: улучшать, совершенствовать и уточнять то, что уже есть. Иными словами, при помощи телескопа «Хеопс» она будет, изучая уже известные экзопланеты, собирать и предоставлять в распоряжение науки большое количество детализированной информации.

Перспективные планеты

«Хеопс» отсканирует несколько сотен уже известных планетарных систем и значительно уточнит параметры так называемого «транзита», то есть феномена снижения степени светимости звезды при прохождении между нею и наблюдателем экзопланеты. Так как речь идет об объектах с известной массой, полученные более точные данные позволят более точно рассчитать их плотность.

А уже из этого можно будет точно сделать вывод, являются ли данная планета относительно небольшим скальным небесным телом, каковыми являются Земля и Марс, или же мы имеем дело с газовыми гигантами, такими как Юпитер и Сатурн, на которых жизнь невозможна изначально. Речь идет, таким образом, о попытке выделить планеты, наиболее перспективные с точки зрения условий зарождения на них жизни, то есть ученые смогут составить себе список небесных тел, за которыми стоит наблюдать и дальше с использованием уже более точных инструментов, которые, вероятно, появятся уже в ближайшем будущем.

Как говорит Вилли Бенц, поиск «зеленых человечков» в первоочередные задачи миссии «Хеопс» не входит. «Но мы попытаемся проследовать за некоторыми планетами по всей их орбите, и не только тогда, когда они совершают транзит, то есть проходят между нами и их звездой. Анализируя свет, который они отражают, мы можем получить ключ к разгадке состава возможной атмосферы этих планет. Есть ли там облака? Имеются ли в наличии признаки достаточного количества воды или кислорода? Если да, может быть тогда мы будем иметь дело со следами какой-то биологической активности». В любом случае нас ожидает масса интересных открытий.

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanet Satellite Спутник (телескоп) для поиска и изучения экзопланет транзитным методом. Вес спутника: 280 кг, из них 60 кг весит телескоп. Диаметр зеркала: 30 см (для сравнения: диаметр зеркала спутника Corot — 30 см; телескопа Kepler — 1 метр; спутника Tess — 4×10 см). Орбита: аппарат будет работать на солнечно-синхронной орбите высотой около 700 километров, так что он всегда наблюдать темную сторону неба, находясь «спиной» к Солнцу. Запуск: планируется на 17 декабря 2019 года с космодрома Куру, Французская Гвиана, при помощи ракеты-носителя «Союз», которая одновременно запустит итальянский спутник для наблюдения за регионом Средиземноморья. Стоимость: около 100 млн. евро, из которых 50 млн. евро поступили из бюджета Европейского космического агентства (ЕКА), 33 млн. евро — из бюджета Швейцарской Конфедерации, остальные деньги предоставили в разных пропорциях еще 10 других стран. Конец инфобокса

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