Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 11:00 21.10.2018 - 11:00

Набор средств, который предоставляется наркозависимым в новом центре безопасного приема наркотиков в Лозанне. (Keystone)

Прагматичность Швейцарии в деле борьбы с наркозависимостью широко известна. Во многих странах ее нередко берут в качестве перспективного и адекватного примера того, как можно осуществлять ограничение ущерба от наркомании. А между тем едва ли не центральный элемент такой политики — это наличие мест, где человек может в чистой и спокойной обстановке самостоятельно принять наркотик.

Вот уже на протяжении более 30-ти лет центры безопасного приёма наркотиков действуют в восьми швейцарских городах. Открытие де каждого такого центра сталкивается со значительными трудностями, примерном чему является Лозанна, где подобный центр заработал только что после долгих месяцев согласований и политической борьбы.

В новом центре для безопасного приёма наркотиков в Лозанне посетителей встречает стойка регистрации. На ней — в белых пластиковых коробках сложены для бесплатной раздачи листы алюминиевой фольги, одноразовые шприцы, трубки для ингаляций и другие принадлежности, хорошо знакомые наркозависимым посетителям. Помещения новенькие, со свежей красивой отделкой — белые стены с лимонным оттенком. Здесь несколько небольших похожих на медицинские кабинетов. Вот это «зал для инъекций» с четырьмя столами и стульями, это «ингаляционное пространство», где четыре человека могут усесться вокруг круглого металлического стола, небольшая больничная палата на одну койку.

Открылся Центр 1 октября 2018 года. Член правления местной общины Оскар Тосато (Oscar TosatoВнешняя ссылка), представляющий местное отделение партии социалистов, был одним из активных сторонников этого рассчитанного на три года экспериментального проекта стоимостью 4 млн франков. По его словам, с открытием Центра город, наконец, сумел закрыть единственную, но серьёзную брешь в рамках городской политики в области поддержки лиц с наркозависимостью и ограничения ущерба, исходящего от этого зла для остальных жителей Лозанны.

Население Лозанны, столицы франкоязычного кантона Во, насчитывает 140 тыс. человек. Правительство города в составе семи человек в большинстве своём принадлежит к «левому крылу», за исключением только одного члена от правоцентристской Либеральной партии (FDP). Парламент кантона Во, состоящий из 150 человек, c политической точки зрения сбалансирован куда лучше. (Keystone)

Он уверен, что благодаря Центру снизятся риски для самих наркозависимых, а в Лозанне в целом уменьшится количество правонарушений, связанных с наркоманией. «Сегодня люди порой употребляют наркотики в общественных местах, в туалетах, в лесу или во дворах зданий. В этом же центре их ждёт стерильный материал и профессиональная помощь со стороны специалистов», — пояснил он. Центр открывается каждый день в 12:00 и работает до 19:00. В его штате персонал количеством в четыре человек, на усиление им придан сотрудник службы безопасности.

Ожидается, что ежедневно в центр будут приходить от 100 до 150 наркоманов. Расположенный в малоприметном жилом доме в тихом районе Валлон, Центр снаружи особенно в глаза не бросается в глаза. В настоящий момент он размещается в помещении фонда Accueil à Bas SeuilВнешняя ссылка, который был создан еще в 199 году для помощи бездомным и людям с алкогольной и наркотической зависимостями.

Здесь в Лозанне расположен новый центр безопасного приема наркотиков лицами с тяжелыми формами зависимости. (swissinfo.ch)

С его открытием Лозанна присоединилась к списку из восьми других городов Швейцарии, где уже действуют Центры для безопасного приёма наркотиков (это Берн, Цюрих, Базель, Биль/Бьенн, Женева, Люцерн, Золотурн и Шаффхаузен). Применяемая здесь модель была разработана и внедрена в рамках швейцарской стратегии по борьбе с распространением наркотиков, опирающейся на четыре основных принципа: профилактику, терапию, меры по ограничению ущерба и, в самую последнюю очередь, наказание. Такая модель за рубежами Швейцарии давно многими признана новаторской и наиболее гуманной.

А возникла она в 1991 году со вполне прагматической целью найти ответ ответа на серьёзную проблему с наркотиками, с которой сталкивался Цюрих в 1980-90-х годах. «Центры приёма наркотиков являет собой нулевой уровень вмешательства в дела наркомана, позволяя ему, одновременно, не утратить окончательно контакта с обществом и сохранить человеческое достоинство», — бывшая член правительства Швейцарии Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss), а ныне — председатель Глобальной комиссии по наркополитике (Global Commission on Drug PolicyВнешняя ссылка).

Долгие споры

Но для того, чтобы открыть такое учреждение в Лозанне, его инициаторам пришлось выдержать долгую битву с общественностью и властями. А началось всё одиннадцать лет назад, когда местные избиратели на референдуме отвергли идею учреждения специального центра для наркоманов. Затем последовали бесконечные споры, переговоры и даже угрозы провести повторный референдум.

Заглянем в новый лозаннский центр социализации наркоманов, на базе которого лица с зависимосттью могут принять дозу наркотиков в нормальных условиях и под наблюдением специалистов. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)

После того, как в 2007 году предложение Оскара Тосато и его коллег учредить центр было отвергнуто на референдуме, те решили не сдаваться и пересмотреть проект, провести его «перезагрузку». Это был длительный процесс, в ходе которого пришлось совершить поездки в Женеву, Биль и Цюрих с тем, чтобы поучиться на опыте этих городов. А еще нужно было найти партнёров, умеющих работать с наркозависимыми, а также преодолеть множество административных барьеров.

Возможно, свою роль сыграли тут и культурные различия между немецко- и франкоязычными регионами Швейцарии, из-за чего их политика в отношении наркотиков и наркозависимости порой была диаметрально противоположной. Франкоязычной Лозанне оказалось довольно-таки непросто нагнать продвинутых в этом отношении своих немецкоязычных соседей. А ведь в кантоне Во (его население составляет около 780 тыс. человек) насчитывается порядка 3 500 активных потребителей героина, из них в заместительных «метадоновых» программах участвуют около 2 тыс. человек.

Без лишнего морализаторства

Кокаин здесь, на западе Швейцарии, популярен в куда большей степени: здесь его употребляют примерно 16 тыс. человек, то есть 2,5% от всего местного населения, причем из них 20% лиц употребляют кокаин постоянно. «В 1990-х годах регионы „немецкой“ Швейцарии были просто вынуждены найти быстрые и действенные решения. Сила их — в прагматичности. Там сумели обойтись без излишнего морализаторства и осуждения потребителей наркотиков, что является необходимым условием для понимания важности работы по снижению рисков и помощи в выживании», — рассказал недавно в интервью журналу Le Courrier директор Фонда ABS Матье Руэш (Mathieu Rouèche).

Бесплатный раздаточный материал в специализированном центре для безопасного приема наркотиков в Лозанне. (swissinfo.ch)

По его словам, что только для того, чтобы убедить как местные власти, так и население в том, что такой проект полностью согласуется с основными направлениями швейцарской политики в области противодействия наркомании, потребовалось несколько лет. Затем пришлось долго работать на кантональном уровне, убеждая политиков в том, что такой проект необходим. И вот, в итоге, в прошлом 2017 году правительство и парламент кантона Во, наконец, утвердили его, дав «зелёный свет». Оппоненты немного поворчали, но от идеи проведения повторного референдума отказались.

Помогли тут как общественное давление, так и просто, порой, взгляд из окна, откуда могла быть видна, например, площадь Рипонн (Place de la Riponne), которая на протяжении многих лет просто уродовала центр Лозанны, будучи местом концентрации представителей маргинальных слоёв общества. Вид людей, открыто принимавших наркотики, а также конфликты между дилерами, потребителями и нормальными жителями подталкивали к поиску быстрого и прагматичного решения.

Здесь принимают наркотики под наблюдением. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)

Парикмахер по имени Анайя (Anaya) работает в квартале Валлон. По его словам, жители окружающих площадь кварталов уже просто устали постоянно конфликтовать и сталкиваться с людьми «не в себе», видеть, как шприцы и наркотики открыто валяются на улице. Оскар Тосато говорит, что и после запуска Центра есть еще что делать, он считает необходимым провести, например, широкую разъяснительную кампанию среди жителей района Валлон по поводу нового центра для безопасного приёма наркотиков.

Людей также следует регулярно информировать по всем текущим актуальным вопросам. А пока тут решили усилить полицейское присутствие. Анайя говорит, что большинству местных жителей открытие Центра представляется позитивным решением, но им хотелось бы также увидеть и пользу от его работы. «Я предпочитаю, чтобы там работал Центр, чем натыкаться на наркоманов повсюду со всеми вытекающими из этого обстоятельства проблемами», — говорит владелец автомастерской Хосе-Мануэль Карбальо (José-Manuel Carballo) в интервью швейцарскому общественному франкоязычному телевидению RTS.

Всплеск общественного энтузиазма



А вот Франсуаза Лоншан (Françoise Longchamp), представитель Ассоциации против наркотиков (ARCDВнешняя ссылка), остается его убеждённой противницей. «Центр не изменит ситуацию с торговлей наркотиками, так как дилеры попросту переберутся поближе к нему в поисках клиентуры», — говорит она. «И я не считаю, что такое место поможет наркоманам. Оно будет просто поддерживать их состоянии наркозависимости и позволять им „колоться“ в более спокойной обстановке, но вовсе не поможет положить этому конец».

Открытие Центра вызвало всплеск общественного энтузиазма, но насколько он будет продолжителен? Все же существуют некоторые опасения, что наркозависимые все равно продолжат принимать наркотики в общественных местах. Жан-Феликс Савари (Jean-Félix Savary), генеральный секретарь Группы по изучению зависимостей (GREAВнешняя ссылка), предупреждает, Центр не решит всех проблем, с которыми в области наркотиков и наркомании сталкивается Лозанна. В интервью газете 24heures он отметил, что такое решение, с его точки зрения, «почти никак не повлияет на чёрный рынок наркотиков и на возмутительное присутствие наркоманов в общественных местах. Но если проект все-таки сработает, то сосуществование [наркозависимых с жителями] улучшится, а конфликтов между ними, по крайней мере, заметных внешне, может быть и в самом деле поубавится».



Перевод с английского языка и адаптаци: Людмила Клот

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