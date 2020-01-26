Сегодня в Швейцарии в больницах установлено восемь специальных устройств-окон, где можно оставить ребенка.

(Keystone / Peter Schneider)

Жители Швейцарии были глубоко шокированы историей новорожденной девочки, которую нашли здесь в мусорном контейнере в начале января. Младенец успел пострадать от гипотермии. Притом, что здесь существует гораздо более безопасное решение, которое позволяет матерям в критической ситуации оставить своего ребенка, не ставя его жизнь под угрозу.

В самом начале года эта драмаВнешняя ссылка тронула Швейцарию: в кантоне Берн прохожий обнаружил новорожденную девочку в контейнере для мусора. Ребенок пострадал от переохлаждения и находился в критическом состоянии. Полиция быстро обнаружила мать. Та сказала, что сознательно выбрала оживленное место, чтобы бросить своего ребенка, в надежде, что так его быстро найдут.

Однако для таких отчаявшихся матерей в Швейцарии другой путь: в нескольких больницах страны установлены так называемые бэби-боксы. Что это такое и как система «окон жизни» для младенцев работает в этой стране?



Что собой представляют бэби-боксы Конец инфобокса

Это специальное устройство, которое позволяет женщине открыть дверцу и положить внутрь своего новорожденного ребенка, тем самым отказавшись от него анонимно и не подвергая младенца опасности. Больницы устраивают такое «окно жизни» в укромном месте своего учреждения, на него не направлены камеры слежения. Матери могут открыть окно и положить ребенка в кроватку с подогревом. Если это произошло, через несколько минут раздается сигнал тревоги, и приходят сотрудники больницы, которые позаботятся о ребенке. Внутри бэби-бокса лежит письмо для матери с советами и списком контактов, к которым она может обратиться за помощью. Если в дальнейшем она передумает, у нее есть один год на то, чтобы сообщить властям о происшедшем и заявить права на своего ребенка.

Новорожденные, помещенных в эту кроватку, считаются найденными детьми. Заботу и ответственность за них берет на себя ведомство опекунства, которое затем начинает в отношении их процедуру усыновления.



Сколько в Швейцарии окон жизни для младенцев? Конец инфобокса

Первое «окно жизни» было оборудовано в 2001 году в больнице АйнзидельнаВнешняя ссылка в кантоне Швиц. Эта система была разработана по инициативе христианского фонда Швейцарская организация помощи для матерей и детей (Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind, SHMKВнешняя ссылка), который занимается благотворительностью и выступает против абортов, после того как на берегу озера Зиль в 1999 году был обнаружен мертвый новорожденный ребенок.

Сегодня в Швейцарии восемь такого рода устройств. Они находятся в больницах в Айнзидельне, Давосе, Ольтене, Берне, Цолликерберге (кантон Цюрих), Беллинцоне, Базеле и Сьоне. Шесть из них представляют собой совместный проект каждой из больниц и Швейцарской организации помощи для матерей и детей. В Цолликерберге им занимается благотворительный фонд Diakoniewerk Neumünster и больница. В Сион бэби-бокс был создан по поручению кантональных властей.

Германия и Австрия были первыми странами в Европе, которые в 2000 году вновь внедрили бэби-боксы. Интересно, что настоящим нововведением они не стали – практика подкидывания младенцев в безопасные места уже была широко распространена в средние века, но с приближением к современности практически исчезла больше чем на целое столетье. Сегодня такое решение для отчаявшихся матерей предлагается во множестве стран мира.



Как часто они используются? Конец инфобокса

С момента установки первого такого устройства для отказных младенцев в 2001 году, согласно данным Швейцарской организации помощи матери и ребенку и правительства, было оставлено 24 новорожденных.



Оспаривается ли такая возможность отказа от ребенка? Конец инфобокса

Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка рекомендует запретить их использование, поскольку это нарушает право ребенка на то, чтобы знать свое происхождение и быть воспитанным своими родителями.

Дети и общество «Окна жизни»: проблема или решение? Специальные контейнеры, в которых женщины смогут анонимно оставить нежеланных новорожденных детей, пользуются в Швейцарии все большим спросом. Автор: Соня Фенацци (Sonia Fenazzi)

Бэби-боксы уже несколько раз становились темой парламентских вмешательствВнешняя ссылка: их требовали закрыть. Некоторые депутаты считают, что данная практика не уважает права ребенка, противоречит обязательству информировать о рождении и создает риск, что новорожденный ребенок будет изъят у матери без ее согласия.

Однако большинство депутатов парламента и правительство не хотят запрещать детские «окна жизни». В отчете за 2016 годВнешняя ссылка Федеральный совет, подводя итоги различных мер поддержки беременных женщин в Швейцарии, пришел к выводу, что приоритетным направлением является поощрение учреждений, которые помогают этим женщинам, предоставляя советы и поддержку.

В нем также добавляется, что запрет на «окна жизни» может привести к тому, что некоторые матери откажутся от своего ребенка и тот из-за этого не получит надлежащей медицинской помощи: «Чтобы предотвратить это, Федеральный совет считает, что мы должны быть готовы принять негативные аспекты окон для младенцев (нарушение права знать о его происхождении и нарушение обязанности сообщать о рождении). Спасти жизнь ребенка – гораздо важнее, чем гарантировать ему право знать свое происхождение».

Эти бэби-боксы действительно спасают младенцев? Конец инфобокса

С момента открытия первого окошка для анонимного отказа от младенцев в 2001 году число обнаруженных мертвых новорожденных значительно сократилось. Этот вывод можно сделать на основе данных, о которых рассказывали СМИ, и цифр, предоставленных полицией. В период с 1996 по 2000 год было известно о семи случаях гибели брошенных детей, тогда как в период с 2016 по 2020 год их было только два.

Со своей стороны, правительство не нашло доказательств того, что присутствие бэби-боксов увеличило число брошенных детей. Учитывая, что это устройство действительно способно спасти человеческие жизни, оно рекомендует продолжать использовать его в качестве экстренного решения, не вводя его в закон или не запрещая.

Гарантируется ли анономность матерям? Конец инфобокса

Женщина, которая помещает своего новорожденного ребенка в «окно жизни», не виновна ни в каком уголовном преступлении и, следовательно, не будет разыскиваться, утверждают в Швейцарской организации помощи матери и ребенку. Больницы специально не устанавливают перед этим местом камер наблюдения. При этом ассоциация все-таки призывает матерей открыть свою идентичность: ведь это может пригодиться ей в дальнейшем, так как в Гражданском кодексе ШвейцарииВнешняя ссылка указано, что для процедуры усыновления не нужно согласие одного из родителей в случае, если он неизвестен или не известно его место жительства.

Оставить таким образом своего новорожденного ребенка – это единственный способ в Швейцарии сохранить анонимность. (Keystone / Cyril Zingaro)

Восемнадцать кантонов предлагают конфиденциальные роды, что гарантирует матери не полную анонимность, но достаточно широкую свободу действий: ее контактные данные передаются только в органы гражданского состояния и защиты детей. Родственники или отец ребенка не уведомляются о его рождении, в его документах в качестве официальных будут указаны приемные родители. Но когда ребенок достигает совершеннолетия, он имеет право узнать о личности своей биологической матери. При этом конфиденциальные роды в Швейцарии остаются малоизвестной и редко используемой формой отказа от детей.

Анонимные роды в Швейцарии запрещены, поскольку это противоречит праву ребенка знать свое происхождение, а также и праву государства быть информированным о рождении нового человека. При этом анонимные роды являются законными в таких странах, например, как Россия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия или Словакия.

Однако в долгосрочной перспективе с распространением международных баз данных ДНК родителям все труднее будет сохранять анонимность. Благодаря генетическим тестам, предлагаемым некоторыми компаниями, можно уже сейчас найти людей, которые имеют одни и те же гены: двоюродного брата, дедушку, дядю или сводную сестру. И таким образом, человек получит информацию, которая позволит ему проследить собственное происхождение.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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