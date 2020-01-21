Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 9:30

Подписание документов 18 января 2020 года: в центре - председатель Ассоциации дружбы Швейцария-Беларусь Маргрет Кинер Неллен

(swissinfo.ch)

18 января в здании посольства Республики Беларусь в Берне состоялось учредительное собрание Ассоциации дружбы Швейцария-Беларусь.

Какова цель нового объединения? Целью новой общественной организации является содействие развитию дружеских отношений между Швейцарией и Беларусью. Кроме того, деятельность организации сконцентрируется на реализации значимых проектов в различных сферах, преимущественно, в гуманитарной и культурной, способствующих дальнейшему сближению наших стран и народов.

Больше узнать о Беларуси



В ходе учредительного заседания, участие в котором наряду с швейцарскими инициаторами общества дружбы приняли белорусские дипломаты, прошло обсуждение и утверждение устава учреждаемой ассоциации. На пост Председателя была единогласно избрана основатель и бывший сопредседатель швейцарской парламентской группы Швейцария-Беларусь Маргрет Кинер Неллен (Margret Kiener Nellen).

В разговоре со swissinfo.ch она сказала, что «учреждение Ассоциации дружбы Швейцария-Беларусь продиктовано заинтересованностью в том, чтобы швейцарцы могли больше узнать о Беларуси, которая для них все ещё малоизвестная страна. Одновременно есть желание через мероприятия и проекты выгодно представить Швейцарию белорусам».

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В состав правления Ассоциации вошли все участники учредительного заседания со швейцарской стороны, представляющие различные сферы - от чернобыльских инициатив до бизнеса и органов госуправления Швейцарии. Проведение первого общего собрания Ассоциации дружбы Швейцария-Беларусь состоится в середине мая 2020 года в Берне.

Будучи швейцарским политиком и общественным деятелем, Маргрет Кинер Неллен является и автором идеи образования швейцарского общества дружбы с Беларусью. Публично эта идея впервые была озвучена ею 12 декабря 2019 года в швейцарском парламенте в рамках круглого стола «Беларусь: между Востоком и Западом», приуроченного к двухлетию со дня образования парламентской группы Швейцария – Беларусь.

Инициатива вызвала неподдельный интерес, в ее поддержку были собраны 35 подписей из числа участников мероприятия (порядка 60 человек) - представителей политических и академических кругов, бизнеса и общественности Швейцарии, гуманитарных инициатив, а также белорусской диаспоры.

Открыта для присоединения



Маргрет Кинер Неллен подчеркнула, что «Ассоциация политически и конфессионально нейтральна. Она является дополнительным идеальным открытым каналом развития дружественных отношений между нашими странами в дополнение к уже действующим инструментам - диалогу правительств и парламентов, а также работе межправительственной комиссии и белорусско-швейцарского делового совета».

Что значит для Беларуси учреждение Ассоциации? Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич так ответил на этот вопрос портала swissinfo.ch: «Учреждение швейцарского общества дружбы с Беларусью является свидетельством достижения особого качества и уровня в наших двусторонних отношениях со Швейцарией, которые уже отличает не только интенсивный политический диалог и динамичное развитие торговли и деловых связей, но и реальный общественный спрос на дальнейшее сближение и углубление сотрудничества»

Отметим также, что Ассоциация открыта для присоединения как физических, так и юридических лиц Швейцарии, включая другие общественные объединения, организации и учреждения, заинтересованные в развитии и углублении дружественных швейцарско-белорусских связей.









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