Примерно две тысячи людей, нелегально проживающих в Женеве уже длительное время, смогли легализоваться благодаря «Операции Папирус», завершающейся в 2018 году. (© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Предположительно на данный момент в Швейцарии проживает 76 тыс. нелегалов (больше информации — ниже в инфобоксе), из них в кантоне Женева осели примерно 13 тыс. человек. В 2015 году местные власти совместно с федеральным центром запустили единственный в своём роде пилотный проект, названный «Operation Papyrus» — «Операция Папирус», целью которого стало выдать обитателям подполья «бумаги», то есть документы, без которых те и людьми как бы не считаются.

В итоге к концу 2018 года проект позволил выйти из тени 2 000 недегальным иммигрантам, проживающим здесь уже долгое время и даже имеющим постоянную работу. Одновременно группа ученых Университета Женевы презентовалаВнешняя ссылка итоги своего четырёхлетнего исследования, в центре которого находилась тема условий и качества жизни нелегальных мигрантов в кантоне, а также итоги процедуры легализации.

Всего эксперты опросили 450 нелегалов, из которых 300 участвовали в «Операции Папирус», и вот в конце декабря 2018 года были озвучены первые результаты. Оказалось, что степень легальности пребывания напрямую связана с качеством жизни. Например, 38% нелегальных мигрантов вообще не обращались за медицинской помощью. Для сравнения, избегали визита к врачу из-за его дороговизны 14% швейцарских граждан и только 22% тех, кто участвует в «Операции Папирус».

Наиболее частой медицинской проблемой у нелегальных мигрантов без базовой медицинской страховки являются такие хронические болезни, как депрессия. Признаки клинической депрессии были отмечены у 60-ти процентов опрошенных нелегалов. «Вызывает беспокойство ухудшение психического здоровья мигрантов, каковое выступает следствием их особой подверженности разного рода стрессам из-за их статуса», — таким выводом поделился соавтор исследования, врач Женевской университетской клиники (HUG) Ив Джексон (Yves Jackson) с газетой Tribune de GenèveВнешняя ссылка.

По его словам, «на депрессию и волнения часто не обращают должного внимания, однако они оказывают сильное негативное влияние на качество жизни». Опрос также пролил свет и на то, где и как работают нелегалы, и на что они живут. Подтвердилось предположение, что в основном они заняты в качестве домашнего обслуживающего персонала (это главная работа для нелегалок). Средняя их зарплата в месяц варьируется у них от 1 600 до 2 800 франков, причем у тех, кто уже легализовался или подал запрос на легализацию, она заметно выше.



Операция «Папирус» завершена, что дальше?

Упомянутое исследование, которое финансирует Швейцарский национальный научный фонд (SNF), будет продолжаться еще несколько лет, а вот «Операция Папирус» близка к финалу. Пилотный проект продлится ещё до конца 2018 года, а затем он будет закрыт и в ближайшие недели власти кантона Женева подведут его итоги. Чего дальше следует ожидать все еще нелегальным жителям Женевы, которые захотят выйти из тени в будущем?

Ответа на этот вопрос пока нет. «Нам остается только надеяться, что процесс (легализации нелегалов) будет продолжаться, но многое зависит от нового министра юстиции Карин Келлер-Суттер в Берне», — пояснил Реми Каммерманн (Remy Kammermann), юрист в Протестантском социальном центре, хорошо известной в Женеве организации, которая на общественных и благотворительных началах занимается решением проблем людей в сложных ситуациях, в том числе и нелегалов.

В своем желании помочь людям без документов Женева уже намного опередила другие кантоны Швейцарии. Некоторые субъекты федерации, впрочем, также предпринимают определённые шаги в этом же направлении. Так, парламент Цюриха недавно поддержал идею ввести удостоверения личности для всех жителей города, в том числе и для нелегальных, о чём мы уже сообщали. На разработку соответствующего закона у города на Лиммате есть теперь два года. Предполагается, что так называемую карту «Züri City Card» ее владельцы будут предъявлять по требованию властей, в частности — сотрудников полиции. Сторонники этого нововведения хотят, чтобы карта обеспечивала нелегалам доступ к ряду базовых государственных и частных услуг без опасений быть задержанным и депортированным, так же, как это уже делается в Нью-Йорке.

В других городах, например, в Берне, городе федерального значения, тоже задумываются над внедрением аналогичной «Городской карты». А вот в Тичино, как пишет воскресная газета Il Caffe, недавно была выпущена инструкция для сотрудников сферы здравоохранения о необходимости «систематически сообщать властям обо всех лицах без документов, о предположительных просителях убежища, об иностранцах, пересекающих кантон транзитом, а также о подозрительных лицах, которые обращаются в службу срочной медицинской помощи самостоятельно или доставляются машинами скорой помощи».

Кристина Оберхольцер-Казартелли (Cristina Oberholzer Casartelli), директор Службы социальной поддержки и интеграции, выпустившей такую инструкцию — действительную только для кантона Тичино — пояснила для газеты Le Temps,Внешняя ссылка что целью властей вовсе не является вмешательство в работу медицинских учреждений и их персонала, но что это «необходимо для административной и бухгалтерской отчетности с тем, чтобы упросить подготовку счетов на покрытие медицинских услуг». Местные медики и медицинские чиновники, однако, уже выразили свою серьёзную озабоченность в связи с появлением такого распоряжения. Роль врача, считают там, состоит в том, чтобы заботиться о пациенте, а не доносить на потенциального нелегального иммигранта.

Нелегальная миграция в цифрах Самая свежая информация по этой теме содержится в исследовании Государственного секретариата по миграции (SEM) от 2015 года. Если верить этим данным, то в Швейцарии без какого-либо законного основания проживают примерно 76 тыс. мигрантов, из них 12% — несовершеннолетние. Почти половина из них проживает в четырёх кантонах: Цюрих (28 тыс. чел.), Фрибур (20 тыс.), Женева (13 тыс.) и Во (12 тыс.). Примерно 43% нелегалов — родом из Латинской Америки, в основном из Эквадора, Боливии и Бразилии. Еще 24% попали в Швейцарию из европейских государств, не являющихся членами ЕС или ЕАСТ, например, республик бывшей Югославии. Некоторая доля нелегалов представляет страны Африки (19%) и Азии (11%). В основном нелегальные мигранты работают в качестве домашнего персонала, на стройках, в гостиничной сфере и в сельском хозяйстве. Исследование также показало, что 19% из них живут в Швейцарии свыше 10 лет, 35% — от 5 до 10 лет, еще 25% — меньше пятилетки, а у 21% мигрантов срок проживания не дотягивает и до года. Конец инфобокса



Русскоязычная версия материала подготовлена Людмилой Клотю

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