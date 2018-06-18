Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 7:45 18.06.2018 - 07:45

На уроке английского языка в одной из школ кантона Гларус. Профессия учителя по-прежнему остается привлекательной и интересной для молодежи страны. (Keystone)

Куда и кем пойти работать после учёбы? Как выясняется, преподавательская работа все ещё остается довольно привлекательным жизненным выбором для молодых людей в Швейцарии.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если верить этой информации, то швейцарские школьники выпускного возраста чаще своих зарубежных сверстников говорят о том, что в будущем они сами хотели бы сами стать учителями.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития в Швейцарии 6,0% опрошенных из возрастной категории 14-15-ти лет на вопрос «Кем Вы видите себя в возрасте 30-ти лет», отвечают: «Учителем». Средний же показатель по странам ОЭСР находится только на уровне 4,2%. Об этом говорится в исследовании «Effective Teacher Policies: Insights from PISA reportВнешняя ссылка», которое вышло в начале прошлой недели.

Иными словами, швейцарские школьники собираются становиться учителями даже чаще, чем их сверстники в других странах, где эта профессия также довольно популярна, таких, как Финляндия (4,6%) или Сингапур (4,4%). Впрочем, как и в других странах ОЭСР, работой в школе в Швейцарии интересуются больше девочки (9%), чем мальчики (3%), то есть учитель/преподаватель в Конфедерации все еще остается «женской профессией».

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Интересно, что школьники, в будущем видящие себя учителями, уже сейчас относятся к отличникам, в своих классах они «лучшие из лучших». «Возможно, их выбор — это отражение того факта, что профессия преподавателя в Швейцарии относительно хорошо оплачивается, она ценится обществом и предоставляет широкие возможности для профессионального роста», — пояснил аналитик ОЭСР Франческо Аввисати (Francesco Avvisati) порталу swissinfo.ch в своём комментарии по электронной почте в ответ на запрос.

В самом деле, стартовая зарплата преподавателя старших классов, по данным на 2017 год, составила неплохие 5 101 франк в месяц (316 тыс. рублей или 140 тыс. гривен) или 67 483 швейцарских франков в год. Не стоит сбрасывать со счетов, с другой стороны, что такая зарплата даётся учителям нелегко, степень нагрузки на них очень значительна.

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«Как и в большинстве стран с высокоразвитой экономикой в Швейцарии создана хорошо продуманная системы отбора, подготовки и профессионального развития учительских кадров. И пусть в группе преуспевающих по меркам PISA стран существуют различия, все их объединяет то обстоятельство, что здесь непрерывное повышение квалификации и профессиональное усовершенствование являются частью повседневной деятельности учителей и в целом преподавательского состава», — считает Франческо Аввисати.

В своём очередном докладе от 2015 года Международная программа ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) констатировала, что Швейцария относится к числу стран, шансы на успех в которой наиболее сильно зависят от социально-экономического статуса семьи происхождения ученика, то есть от уровня образования родителей, их рода занятий и финансового положения.

Чем выше этот статус — тем выше и шансы учеников на успешную образовательную, а потом и трудовую карьеру. Франческо Аввисати также отметил, что результаты опроса школьников могут быть связаны не с привлекательностью учительской профессии, а с неудовлетворением теми учителями, которые у них есть на данный момент.

«В Швейцарии в школах, в которых наблюдается высокий процент неблагополучных учеников, существуют, как видно, проблемы в организации образовательного процесса. Там ученики не получают всего того, что они могли бы получить от преподавательских кадров.

Почти в половине (44%) школ, которые считаются неблагополучными, школьные директора объясняют неспособность обеспечивать более качественное преподавание кадровым дефицитом. Среди благополучных же школ доля учебных заведений с проблемами в области полноценного укомплектования профессорско-преподавательского состава не превышает 3%.

Выделение дополнительных ресурсов для наиболее проблемных школ могло бы помочь в обеспечении более справедливого распределения жизненных и карьерных шансов среди детей, вне зависимости от их социального происхождения», — резюмирует Франческо Аввисати.



Перевод с английского языка: Людмила Клот, swissinfo.ch

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