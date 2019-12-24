Декриминализация потребления таких лёгких наркотиков, как марихуана, станет ударом по «черному рынку».

(© Keystone / Christian Beutler)

В Швейцарии могут разрешить проведение научных исследований в области оценки перспектив и рисков употребления совершеннолетними лицами марихуаны с развлекательными целями. Большинством голосов депутатов Национальный совет, большая палата парламента, принял решение о необходимости обсудить соответствующие поправки и дополнения к Федеральному Закону «О порядке регулирования оборота наркотических и психотропных веществ» (Betäubungsmittelgesetz).

Исследования в области возможных ограничений, порядка, модальностей и особенностей регулирования немедицинского рынка продукции из каннабиса в Швейцарии могут быть разрешены: но при условии строжайшего контроля. Национальный совет, большая палата парламента, принял в начале декабря 2019 года (100 голосов «за», 85 «против» и 2 голоса «воздержались») решение о необходимости обсудить соответствующие поправки к Федеральному Закону «О порядке регулирования оборота наркотических и психотропных веществ».

Моника Коэлла: «Это просто чудо-средство!» Моника Коэлла страдает от периодически возникающих болевых приступов. Спасением для нее стал дронабинол. Автор: Карло Пизани (Carlo Pisani)

Эти поправки должны разрешить проводить экспериментальные испытания на добровольцах с целью оценки перспектив и рисков «рекреационного использования продукции из каннабиса». Цель таких проектов заключается в том, чтобы выяснить, каким образом контролируемая продажа сигарет с полноценной марихуаной отражается на функционировании механизмов привыкания и как меняются потребительские привычки тех, кто регулярно курит «траву».

Важный сигнал нового парламента

Предполагается, что декриминализация потребления таких лёгких наркотиков, как марихуана, станет ударом по «черному рынку», прежде всего в рамках уличной торговли, поможет усовершенствовать механизмы контроля, профилактики и ограничения возможного ущерба, возникающего в результате курения каннабиса, а также поможет модернизировать методы медицинского и терапевтического ухода за людьми с тяжелыми формами наркотической зависимости.

Речь идет при этом о строго регламентированных пилотных научных исследованиях с максимальной продолжительностью не более 5 лет. Участники проектов должны быть старше 18 лет и должны быть в состоянии доказать, что они уже употребляют каннабис и имеют соответствующий потребительский опыт. Кроме того, исследование не должно выходить за границы какого-то одного конкретного географического региона, число каждого такого проекта должно быть ограничено 5 000 человек.

Все детали будут проработаны и сформулированы в соответствующих парламентских комиссиях и комитетах обеих палат федерального парламента, а затем представлены для возможного обсуждения на пленуме. По словам Жана-Феликса Савари (Jean-Félix Savary), генерального секретаря западно-швейцарской (франкоязычной) Рабочей группы по изучению проблем наркомании и наркозависимости (Groupement Romand d’Etudes des Addictions / Westschweizer Gruppierung für Suchtstudien — GREAВнешняя ссылка), это решение, принятое новым составом швейцарского парламента, стало первым, но очень важным сигналом.

Жан-Феликс Савари (Jean-Félix Savary).

(RTS-SWI)

swissinfo.ch: Голосование прошло, решение принято, что скажете?

Жан-Феликс Савари: Жаль, что дебаты в парламенте опять зациклились на вопросах защиты интересов и здоровья несовершеннолетних лиц. А ведь все эти пилотные программы и тесты предназначены исключительно для потребителей старше 18-ти лет. То есть на самом-то деле речь должна была бы в первую очередь идти о необходимости декриминализовать науку, а также о вопросе создания правовых основ легализации употребления каннабиса с исследовательскими целями.

Желание большинства депутатов Национального совета рассмотреть вопрос разрешения таких пилотных программ стало очень четким сигналом о том, что Швейцария все-таки хочет наконец добиться здесь какого-то прогресса. Страна готовится к неизбежным переменам. И в самом деле, пора бы уже: эксперты ведь уже 30 лет подряд говорят, что политика в области регулирования условий потребления каннабиса должна измениться, да и Федеральный совет, правительство, уже 20 лет твердит одно и тоже, а именно, что пора уже, мол, провести кардинальные реформы в области правовых основ регулирование рынка каннабиса.

Существуют тысячи убедительных научных исследований, которые доказывают, что политика регулирования рынка каннабиса лучше курса на полный запрет.

Конец цитаты

В реальности же мы последние 15 лет видим, что политики не только не готовы пойти на это, но что они даже не допускают и мысли о необходимости создать условия для долговременных исследовательских проектов. Но теперь я вижу возникновение тенденции, направленной сторону хотя бы начала дебатов о новых подходах к такого рода проблематике. И это правильно!

swissinfo.ch: Какими могут быть результаты таких пилотных проектов? Что нового они способны дать обществу?

Жан-Феликс Савари: Согласен, предмет дискуссий нам всем уже довольно хорошо известен. Существует уже очень большое количество научных исследований, в настоящее время в разных странах проходят апробацию самые разные модели и форматы решения этого вопроса. Всем уже хорошо известно, что работает, а что нет.

В Швейцарии же необходимо провести такие пилотные испытания прежде всего с целью установить особенности каждого города, каждого региона, с тем чтобы мы сразу имели форматы решения вопроса модернизации законодательства, регулирующего оборот марихуаны, адаптированные к местным условиям. Швейцарский федерализм мог бы позволить нам получить очень дифференцированное законодательство и сделать так, чтобы каждый кантон имел свою собственную модель, адаптированную к своим реалиям, проблемам и особенностям.

В любом случае, имеется уже достаточно доказательств того, что лучше регулировать рынок каннабиса, чем запрещать его. Так что теперь наступила фаза дебатов по конкретным моделям. Подходы тут могут быть разные: продажа в аптеках, создание Ассоциаций потребителей конопли и т.д.

swissinfo.ch: Противники такого подхода опасаются, что пилотные проекты могут стать первым шагом на пути ко всеобщей либерализации конопли. Каково Ваше мнение?

Жан-Феликс Савари: Речь идет о научных исследованиях. А это значит, что эти люди просто боятся, что их результаты четко покажут: регулирование эффективнее запрета. Но если это так и есть, то почему бы тогда, в самом деле, и не пойти в этом направлении? Конечно, мы исходим из того, что именно так и будет, и что результаты этих тестов покажут, что смоделированная ими ситуация лучше, чем нынешняя ситуация в этой области. Но мы не торопимся и хотим научно проверить, так ли это?

swissinfo.ch: Какими могли бы быть преимущества регулируемого рынка каннабиса?

Жан-Феликс Савари: На самом деле на международном уровне тема давно закрыта. Существуют тысячи убедительных научных исследований, которые доказывают, что политика регулирования рынка каннабиса лучше курса на полный запрет его оборота с немедицинскими целями. Так что теперь мы должны подумать и решить, чего мы хотим добиться в Швейцарии. Если мы посмотрим на пример Квебека, то мы увидим, что там конопли нигде не видно, на улицах нет ни одного дилера, зато на профилактику и поддержку потребителей выделены солидные бюджетные средства.

Более того, там даже несколько сократились объёмы употребления каннабиса именно молодыми людьми, поскольку доступ к нему для несовершеннолетних лиц был ограничен, а черный рынок при этом просто схлопнулся. С другой стороны, наблюдался незначительный рост частоты и объёмов употребления каннабиса среди пожилых людей, которые, правда, употребляют коноплю в основном в качестве лекарства.

В Швейцарии регулирование позволит осуществлять эффективный контроль качества и дозировки продуктов с каннабисом. Потребители смогут выбирать то, что они хотят употреблять, в то время как сегодня, приобретая такую продукцию на улице с рук, вы просто играете в русскую рулетку. Если каннабис будет легален, то люди будут меньше бояться открыто говорить о нём и просить, в случае необходимости, о помощи. Я уже не говорю о том, что можно было бы ввести налог на каннабис, а получаемые за счет него средства направлять в сферу профилактики негативных последствий употребления марихуаны.





Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!