Заглядывая в будущее: женщин, занимающихся научными исследованиями и имеющих степени кандидатов и докторов наук, будет в Швейцарии становиться все больше. (© Keystone / Gaetan Bally)

В образовательной сфере Швейцарии женщины постепенно не только обошли мужчин в сфере получения дипломов бакалавров и магистров, они также скоро не только догонят, но окончательно перегонят их и на уровне послевузовского образования (аспирантуры и докторантуры).

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Согласно данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (по состоянию на 2019 год), женщины в структуре швейцарского студенчества, причем во всех 12 кантональных вузах университетского уровня Швейцарии (национального университета в Швейцарии нет) составляют 51%, то есть небольшое большинствоВнешняя ссылка.

Напомним, в Швейцарии существуют десять Университетов и две Высших технических школы в Цюрихе и Лозанне, высоко котирующиеся в мировых рейтингах высших учебных заведений.

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Таким образом тенденция, начавшаяся еще в 2008 году, когда число студенток впервые превысило число студентов, в Швейцарии продолжает развиваться в том же направлении. А ведь еще в 1990 году женщины составляли в Конфедерации долю всего 38,8% в структуре швейцарского студенчества. Основная причина таких позитивных изменений — рост доли учащихся женского пола (в настоящее время — около 60%) в гимназиях и колледжах (средние специальные учебные заведения), то есть на старшей ступени школы, готовящей к поступлению в университет.

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Это уточнил для нас Стефан Каппелли (Stéphane Cappelli), глава подразделения Федерального статистического ведомства (BfS), занимающегося вопросами высшего образования. «Точно такая же пропорция наблюдается в структуре абитуриентов, желающих поступить в университеты», — сообщил он нам по электронной почте (карантин еще продолжается).

Женщины идут в науку?

Так что в итоге в университетах и вообще вузах Швейцарии девушек стало больше, чем юношей, в частности, их теперь больше среди тех, кто учится в бакалавриате и магистратуре. Правда пока что женщины еще не составляют большинства там и тогда, где и когда речь идет о послевузовском образовании, итогом которой становится международная квалификационная степень PhD, которая нередко становится важной платформой построения для академической и исследовательской карьеры на высоком уровне.

Кстати, аспирантура в Швейцарии не такая уж и редкость: эта страна среди стран ОЭСРВнешняя ссылка после Люксембурга занимает второе место по доле обладателей степени PhD среди выпускников вузов. Однако, как отмечает С. Каппелли, женщины уже наверстывают упущенное: в 2000 году они составляли 36% тех, кто учится в аспирантуре, а к 2019 году — уже почти 48%.

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«Мы можем наблюдать это „наверстывание“, в частности, в двух областях, которые уже привлекают наибольшее количество аспирантов: это естественно-научные дисциплины и медицина», — сказал С. Каппелли порталу швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch. — «Данные области становятся все более популярны и среди женщин, так что именно такое развитие во многом и объясняет общий рост доли женщин, получающих ученую степень».

По его словам, еще одна причина связано еще и с тем, что женщины стали чаще получать степени кандидатов наук и в тех областях, где, как правило, наплыв аспирантов традиционно был не такой большой, например в области социальных наук.

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Согласно последним статистическим данным женщины для получения кандидатских и докторских степеней реже всего в математику (22% в 2019 году), точную механику и электронику (23,7% в 2019 году), что коррелирует с давними сложностями, с которыми Швейцария традиционно сталкивается в деле привлечения девочек к предметам так называемой группы «STEM» (наука, технология, инженерные предметы, математика). Это и есть то самое «гендерное неравенство», о котором говорилось в последнем отчете ОЭСР по швейцарской системе образования.

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Парадокс, но факт: после получения ученой степени многие женщины не продолжают карьеру и уходят из научной среды. По последним данным, только один из четырех профессоров в Швейцарии — женского пола. Как мы уже сообщали, основными причинами этой «утечки мозгов» являются объективные сложности в области совмещения в Швейцарии семейных обязанностей с требованиями, предъявляемыми к тем, кто хочет делать академическую карьеру, а также существующее все еще в науке и исследовательской среде скептическое отношение к женщинам.

В Швейцарии относительно небольшая доля молодежи выбирает путь университетского образования. Здесь гораздо более популярно среднее специальное и профессиональное образование, две трети всех молодых людей идут по этому пути, тем более, что в Швейцарии не требуется иметь «корочку» вуза для того, чтобы ощущать себя «человеком» и иметь объективные предпосылки для обеспечения достойного уровня жизни. Такой подход часто жестко сталкивается с постсоветским менталитетом, в ДНК которого видимо надолго, если не на всегда, «вшито» представление о неразрывной связи с успешной карьерой именно и только высшего образования. Кстати, в Швейцарии, по данным Федерального статистического ведомства, именно мужчины чаще всего стремятся получить профессиональную квалификацию, на их долю приходится более 50% федеральных дипломов профессиональной зрелости.

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Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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