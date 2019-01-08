Неподобающее поведение пользователей в швейцарском секторе интернета приобретает угрожающие размеры, причем особо «отличаются», как не странно, самые молодые юзеры. (Keystone)

Оскорбления, хамство и угрозы — неподобающее поведение пользователей в швейцарском секторе интернета приобретают угрожающие размеры, причем особо «отличаются», как не странно, молодые юзеры. Сами соцсети на все эти тревожные тенденции не реагируют, или, по крайней мере, как считают многие эксперты, не реагируют надлежащим образом!

В своём новогоднем послании президент Швейцарии Ули Маурер указал на смартфон как на символ будущего развития! Однако реальность современной цифровой цивилизации выглядит порой более чем нерадостно. Оскорбления, хамство и угрозы — неподобающее поведение пользователей в швейцарском секторе интернета приобретают угрожающие размеры, причем особо «отличаются», как не странно, самые молодые юзеры.

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Объектами нападок и «цифрового моббинга» может стать фактически любой пользователь соцсетей. Не чураются хамских форм обращения и те, кто, по большому счету, должен служить примерном для общества, в частности, политики и разного рода «селебрити».

С другой стороны, они же могут быть и жертвами, как, например, Натали Рикли (Natalie Rickli), известная представительница правой Швейцарской народной партии (SVP), которая стала объектом сексистских оскорбленийВнешняя ссылка со стороны левацких бернских репперов из окружения печально известного альтернативного центра Reitschule. А вот другой молодой политик от той же партии, наоборот, публиковал карикатуры, оскорбительные для цыган. Представитель же Бюргерско-демократической партии (BDP) из кантона Тургау «прославился» сообщением в своем твиттере в том смысле, что «ну, наверное, Адольф Гитлер не был уж таким бесконечно плохим человеком».

Негативное отношение к меньшинствам

Однако все эти примеры являются только отдельными фрагментами общего тревожного положения, складывающегося в социальных СМИ в Швейцарии. Общая уголовная статистика, опубликованная на днях газетой SonntagsZeitungВнешняя ссылка, свидетельствует, в частности, что каждый день правоохранительные органы в Швейцарии регистрируют до 25 случаев уголовно-наказуемого поведения в сети интернет и в социальных СМИ. В 2017 году в судах всех инстанций было заведено 9 555 дел в связи с оскорбительным поведением в сети или по поводу возбуждения ненависти по признаку расы, половой принадлежности, политической или сексуальной ориентации. И это — новый рекорд последних лет.

Право и порядок Швейцария не будет пока регулировать социальные сети По мнению правительства Швейцарии для создания закона, регулирующего деятельность соцсетей, пока нет оснований. Автор: swissinfo.ch Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Cabinet sees no need to regulate social media

«Негативное отношение к меньшинствам становится все более заметным», — свидетельствует Роман Хеггли (Roman HeggliВнешняя ссылка) из швейцарской организации Pink Cross, объединяющей лиц гомосексуальной и лесбийской ориентации, трансгендеров и представителей других сексуальных меньшинств. «Это и понятно: смотря на то, как ведет себя в твиттере Трамп, многие пользователи приходят к мысли о допустимости снижения планки допустимого».

«Интернет предоставил новые возможности для распространения ненависти», — говорит Доминик Пугач (Dominic Pugatsch), исполнительный директор швейцарского «Фонда противодействия расизму и антисемитизму» (Stiftung gegen Rassismus und AntisemitismusВнешняя ссылка). «Злобное слово на улице затрагивает одного-двух человек, в сетях его жертвой могут стать сотни и тысячи. Более того, многие уже даже не скрываются под покровом анонимности, распространяя уголовно и административно наказуемые посты совершенно открыто, под собственным именем. Сами же социальные сети не реагируют на все эти тенденции надлежащим образом».

Так ли это? По данным сети Фейсбук только за 9 месяцев 2018 года её администрация среагировала 8 млн раз (при том, что, по состоянию на апрель 2017 года, месячная аудитория сети составляет 1,968 млрд человек). Речь шла о удалении комментариев, постов и даже профилей, очевидным образом нарушающих правила сообщества. О том, какая доля от этих восьми миллионов приходится на Швейцарию, социальная сеть не сообщает. И здесь помочь может национальная уголовная статистика, регулярно публикуемая швейцарскими правоохранительными органами.

В частности, из нее следует, что многие пользователи, злостно и грубо нарушающие правила сообщества, принадлежат к очень молодым возрастным категориям. В 2017 году ходатайства о возбуждении административных дел в связи с распространением оскорбительных или неподобающих материалов в социальных сетях были поданы в отношении 239 лиц в возрасте в среднем 14-ти лет. Примерно столько же ходатайств было подано в отношении лиц старше 70-ти. Трое из каждых четырёх лиц, в отношении которых были возбуждены такие дела, были мужского пола.

«Разгневанные мужчины» в сети

«В обычных СМИ, в отличие от социальных медиа, женщины традиционно получали меньше возможностей сказать своё слово», — говорит Софи Акерманн (Sophie AchermannВнешняя ссылка), из женской общественной организации Alliance F. «То есть женщины, откровенно и громко высказывающие своё мнение, для мужчин есть пока явление непривычное. Отсюда и их реакция: раздражительная, а порой и оскорбительная».

Как это всегда бывает в Швейцарии, в отсутствие адекватной реакции на проблему самих соцсетей за дело берутся добровольцы. Например, такая организация, как #NetzCourage, которая специально занимается отслеживанием оскорбительных постов с целью обращения на них внимания администрацией социальных сетей. Эта организация предоставляет также разного рода поддержку жертвам «сетевого моббинга», причем только в 2018 году таких случаев организацией было зарегистрировано до одной тысячи.

Иоланда Шпис-Хегглин (Jolanda Spiess-Hegglin), бывшая депутат кантонального парламента Цюриха и основательница инициативы #NetzCourage.

(Keystone)

Об этом говорит Иоланда Шпис-Хегглин (Jolanda Spiess-Hegglin), бывшая депутат кантонального парламента Цюриха и основательница инициативы #NetzCourageВнешняя ссылка. Она сама была в свое время ситуации массированного «цифрового моббинга», и собственно эту структуру она основала с опорой на свой собственный печальный опыт. «С начала существования нашего объединения мы уже направили 180 ходатайств о возбуждении уголовных и административных дел в связи с оскорблениями в сети, причем добрая половина их касалось конкретно моего случая».

Хорошие шансы в суде

Напомним, что в случае вынесения судом обвинительного приговора в Швейцарии личность, уличённая в грубом нарушении сетевого этикета, может быть приговорена к наказанию в виде денежного штрафа, эквивалентного 90 трудовым дням. А вот еще один пример. Автор твита «Её нужно отдать в психушку и больше оттуда не выпускать» был приговорён окружным судом города Криенс (Kriens) что в кантоне Люцерн к штрафу в 150 шв. франков.

В кантоне Цюрих за использование в постах таких слов, как «грязный лжец» (Dreckslügner), «преступник» (Krimineller), дурак (Dummkopf) соответствующие пользователи были приговорены к денежным штрафам на сумму до 900 франков. А вот в городе Винтертур (кантон Цюрих) дело против формального оскорбителя было прекращено потому, что судом было принято решение, что «жертва» сама, что называется, «напросилась» на такую реакцию.

В целом же при подаче жалобы в суд у истцов, противодействующих «цифровому моббингу» в Швейцарии есть хорошие шансы добиться приговора в свою пользу, с учетом того, что интернет, как известно, помнит всё и оскорбления в сети доказать легче, чем просто ругань на улице. Всего в 2017 году суды выносили такие приговоры 3 512 раз, что тоже является новым рекордом.



Русскоязычная версия материала подготовлена Игорем Петровым.

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