Отношение СМИ в самой Швейцарии к Даниэлю Коху двойственное: немецкоязычные журналисты хвалят его за проделанную работу, а вот в Тичино и во франкоязычной части страны в его адрес раздается много критики. (Keystone / Anthony Anex)

Еще вчера совершенно незнакомый широкой публике, сегодня этот незаметный чиновник — на всех телеэкранах страны. Его то превозносят, то жестоко критикуют. Даниэль Кох, руководитель Отдела инфекционных заболеваний Федерального Ведомства здравоохранения (BAG) уходит на пенсию. Именно на его плечах лежала сложная и не всегда благодарная необходимость разъяснять общественности стратегию швейцарского правительства в области противостояния пандемии. А эта стратегия во многом отличается от курса, которым следуют соседние страны: в Швейцарии не стали вводить тотальный комендантский час, сделав ставку на личную ответственность швейцарских граждан. Наш портрет.

В эти дни свои пресс-конференции Даниэль Кох проводил почти ежедневно, неустанно, в течение многих часов, отвечая на порой довольно острые вопросы журналистов, и можно только догадываться, чего ему стоит не терять спокойствия и придерживаться рассудительного и трезвого тона даже в те моменты, когда ему приходится признавать: «Да, ситуация драматическая». Как раз за это спокойствие его и хвалят в немецкоязычных СМИ Швейцарии, так как Даниэль Кох — эта идеальный тип немецкого швейцарца.

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«Будучи похожим на гуру аскетической медитации, ему удается снизить пульс швейцарцев, по понятным причинам взволнованных и даже порой напуганных последними событиями, до приемлемого уровня», — пишет ежедневная швейцарская газета Berner Zeitung. «Несмотря на весь драматизм происходящего, он вовсе не сбивается на мелодраматический тон в стиле Уинстона Черчилля и его знаменитой речи о „крови, поте и слезах“. Говоря о вирусе, он никогда не употребляет сравнений с военными действиями, как это делает французский президент», — добавляет региональная газета Luzerner Zeitung.

«Я пережил множество ужасных вещей»

Бурная, извилистая и богатая на события карьера Даниэля Коха научила его сохранять присутствие духа даже в самых сложных ситуациях. «На своем веку я повидал множество ужасных вещей», — признавался недавно этот 64-летний врач по образованию в одном из интервью. Окончив медицинский факультет Бернского университета, он сразу же пошел на работу в Международный Комитет Красного Креста. Его сотрудничество с МККК продлилось 15 лет.

В этой структуре он занимал должность медицинского координатора, многократно становясь свидетелем человеческой жестокости и даже откровенного варварства. И того, и другого он немало повидал, в частности, на протяжении десятилетней гражданской войны в Сьерра-Леоне в период с 1991 по 2002 годы. «Это была исключительно жестокая война, во время которой совершались настоящие зверства. Людям отрубали руки, из детей делали солдат», — рассказывал он в своё время швейцарской газете Blick. Позже Даниэль Кох лечил жертв войны в Уганде, а в 1994 году, будучи в Южной Африке, он наблюдал оттуда за геноцидом в Руанде.

>> Даниэль Кох выступает в программе "Rundschau talk" на телеканале SRF, передача на немецком языке (18. 03. 2020 г.)



Daniel Koch Rundschau-Talk Beitrag zum Artikel

Но и опасные вирусы — его давние знакомые. В 2002-2003 годах, уже перейдя на работу в Министерство внутренних дел, которое в Швейцарии курирует культуру и здравоохранение, он разрабатывал стратегии противодействия вирусам SARS и птичьему гриппу H5N1. «Наличие опыта работы в кризисной ситуации, безусловно, помогает сохранять спокойствие и холодную голову», — сказал он в недавнем интервью СМИ.

Но сейчас в его карьере наступила особенная эпоха. На ближайшие недели, если не на несколько месяцев Даниелю Коху, главе отдела инфекционных заболеваний Федерального ведомства здравоохранения (BAG), придется мобилизовать весь свой опыт для того, чтобы разрабатывать и реализовывать меры противодействия беспрецедентному кризису, полностью изменившему стиль жизни целой страны. Ведь он главный инфекционист страны, это его прямая обязанность. Вместе с небольшой командой из семи человек он работает день и ночь, семь дней в неделю.

И это, разумеется, не может не влиять на его частную жизнь. Конечно, пока еще он не ушел из семьи и не развелся, как это порой бывает с измученными врачами в других странах, но все равно, ему, отцу двух дочерей, а с недавних пор и еще и дедушке, пришлось полностью пожертвовать, например, своим хобби — собаками. Оказывается, он большой любитель каникросса (вид спорта, в котором собака тянет за собой бегущего спортсмена).

Много лет Даниэль Кох проработал медицинским координатором Международного Комитета Красного Креста. (SRF/Screenshot)

Но сейчас своих двух питомцев он был вынужден сдать в «собачью гостиницу», на время, пока ситуация не успокоится. Об этом рассказывает, в частности, газета Blick. Выступая на немецкоязычном федеральном телеканале SRF, он недавно заверил обеспокоенных телезрителей: «Я сплю достаточно. Я ем достаточно. Я всегда был такой худой».

«Драматическая непоследовательность»

Давление, которое испытывает сейчас «Господин Коронавирус», очень велико. Немецкоязычные СМИ его хвалят, но так называемые «латинские регионы» Швейцарии — Тичино и западная, франкоязычная ее часть — активно критикуют план действий его ведомства. Так, на франкофонном западе страны сейчас все громче звучат призывы ввести в стране полный карантин. Граждане даже начали сбор подписей под соответствующей петицией.

В италоязычном кантоне Тичино, который наиболее сильно пострадал от коронавируса, также звучат требования перевести Швейцарию на «итальянский режим», жестко и почти полностью ограничив мобильность гражданского населения. В частности, муниципальный совет (правительство) города Аскона направил Даниэлю Коху письмо, в котором критиковались «неясные и расплывчатые указания федерального правительства относительно поведения граждан в условиях эпидемии», особенно в той их части, где говорится о возможности собираться с друзьями на посиделки, но группами не более пяти человек. «Мы призываем вас пересмотреть ваши заявления и рекомендовать всем швейцарцам оставаться дома и ни с кем не контактировать».

Даниэль Кох во время разговора с главой Федерального ведомства здравоохранения BAG Паскалем Штруплером. Обратите внимание и на плакаты: они часть информационной кампании правительства по предупреждению распространения коронавируса.

(Keystone / Alessandro Della Valle)

За рубежом стратегия Швейцарии в области противодействия вирусу также подвергся критике. Например, во Франции сенатор от региона Верхняя Савойя Лоик Эрве (Loïc Hervé) обратился к министру иностранных дел Франции, попросив того немедленно обратиться к швейцарским властям с соответствующим демаршем. Депутат считает, что Швейцария подвергает опасности не только себя, но и, что еще важнее, департаменты Эн и Верхняя Савойя, где проживают многие «фронтальеры», тот есть французы, работающие в Швейцарии. «Все предпринимаемые нами здесь усилия окажутся бесполезны, если политика в области здравоохранения на другой стороне границы останется такой, как сейчас, слабой и драматически непоследовательной», — посетовал он недавно в эфире радио France Bleu Pays de Savoie.

«Мы не хотим становиться тоталитарным режимом»

Как бы там ни было, меры швейцарских федеральных властей в очередной раз обнаружили и доказали наличие в Швейцарии радикального социально-культурного барьера, разделяющего франкофонную часть страны от немецкоязычной: в то время как западные швейцарцы, в большинстве своем левые коллективисты, требуют введения полного карантина, жители немецкоязычной Швейцарии, правые либералы и индивидуалисты, вполне довольны ситуацией, призывая просто быть ответственными и придерживаться действующих правил — в индивидуальном порядке.

«В рамках германской культуры предполагается, что индивидуальная локальная ответственность неизменно ведет к коллективной. Такое видение чуждо, однако, патерналистской и дирижистской левой культуре юга, в рамках которой порядок должен исходить, наоборот, сверху и от властей», — анализирует швейцарский историк Оливье Мёвли (Olivier Meuwly) в швейцарской газете Le Temps. Так что сталкиваясь с критикой с французского запада страны, Даниэль Кох не устает раз за разом, терпеливо, прямолинейно и равномерно, как и полагается немецкому швейцарцу, разъяснять стратегию кабинета министров.

Половину своего свободного времени Даниэль Кох проводит, раздавая интервью. Информационно-разъяснительная работа очень важна сейчас для страны.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

«В будущем мы сможем, может быть, еще слегка ужесточить меры, но наша цель вовсе не состоит в том, чтобы посадить швейцарцев под замок», — отметил он недавно, выступая в новостной программе швейцарского общественного негосударственного телеканала SRF «Rundschau» («Обозрение»). Как это и принято в Швейцарии, он полагается на самодисциплину, присущую швейцарцам как нации. «Меры, которые мы принимаем и реализуем, должны отвечать нашей культуре, нашему обществу и нашей демократии. Мы — не Китай и мы не хотим становиться тоталитарным режимом».

Пока вроде бы слова «Главного по коронавирусу» звучат убедительно. Ему в частности и властям в целом доверяют на данный момент 63% швейцарцев. Таковы итоги опроса, проведенного Институтом изучения общественного мнения Sotomo из Цюриха. Продолжит ли Даниэль Кох свою карьеру после завершения антивирусной миссии? Ранее он планировал уйти на пенсию после того, как ему исполнится 65 лет, а произойдет это уже совсем скоро, 13 апреля 2020 года. Но теперь, как видно, выход на честно заслуженный отдых отодвинулся у него в неясную перспективу.





Русскоязычную версию подготовили Людмила Клот, Игорь Петров.

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