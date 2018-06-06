Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 11:00 06.06.2018 - 11:00

Сотрудник полиции показывает папе и его маленькому сыну настоящие наручники. (swissinfo.ch)

Швейцарскую юстицию нередко упрекают в скрытости и непрозрачности. В кантоне Берн решили исправить ситуацию, устроив День открытых дверей в одном из окружных судов. Насколько такой формат «связей с общественностью» оправдает себя и окажется ли он пригодным для других кантонов?

Весна, погода прекрасная, природа манит на прогулку или на шашлык, однако в эту субботу довольно большая группа людей решила провести свое законное свободное время не в самом оптимистичном месте, а именно, в окружном суде провинциального города Бургдорф, что в кантоне Берн. Дело в том, что его сотрудники решили провести для всех желающих показательный процесс, чтобы наглядно продемонстрировать, как работают судебные механизмы и как, если уж рискнуть впасть в патетику, вершится швейцарское правосудие!

Скажем только одно: наплыв желающих был столь велик, что многим просто не досталось мест в зале! Впрочем, для них специально были подготовлены «запасные варианты», например, на базе окружного суда региона Эмменталь-Обераргау (Emmental-OberaargauВнешняя ссылка). Там спектакля не было, но зато, с другой стороны, можно было получить бесплатную правовую консультацию и посмотреть, например, как организуется опрос детей, попавших в ситуацию конфликта между родителями. А ещё можно было узнать, как часто в Швейцарии совершаются преступления (спойлер – гораздо чаще, чем принято считать!)

Как стать адвокатом в Швейцарии Тот, кто хочет в Швейцарии стать адвокатом, должен вначале отучиться на юридическом факультете университета и получить по меньшей мере степень магистра. Затем он должен пройти годичную стажировку и сдать государственный экзамен. Продолжительность и характер обязательных стажировок, как и характер экзамена, варьируются от кантона до кантона. Юристы из стран ЕС и ЕАСТВнешняя ссылка могут свободно практиковать в Швейцарии в соответствии с СоглашениемВнешняя ссылка о свободном передвижении граждан между ЕС и Швейцарией. Им нужно только доказать, что в стране их происхождения они уже имели опыт юридической работы и вели адвокатскую практику. Иностранец, желающий постоянно работать в Швейцарии в качестве адвоката, должен зарегистрироваться в кантональном «Ведомстве по госнадзору за деятельностью коллегий адвокатов» (Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und AnwälteВнешняя ссылка). Конец инфобокса

Игра в «пьяного водителя» и «мини-детективы»

Не забыли и детей, для которых тоже были приготовлены самые разные развлечения. Они могли познакомиться с настоящими полицейскими, с их автомобилями и «спецсредствами», например, наручниками. Это только в кино они эффектно защёлкиваются на рыках злоумышленников, а если «на себе примерить»? Или вот, например, на что похоже вождение автомобиля или велосипеда в пьяном виде? При помощи специальных очков такой опыт можно было получить и без употребления алкоголя.

Специальные учебные видеоролики, снятые для повышения квалификации сотрудников полиции, стали неплохими наглядными пособиями для обычных граждан, которые могли оценить свои способности и понять, насколько успешно они смогли бы выступить в роли свидетелей. Драка? Не припомните, сколько людей в ней участвовало? Молодой человек расписывает стены из баллончика с краской — какого цвета была его куртка? И что держала в руке эта разгневанная женщина? Нож! Да нет, это были ножницы...

Звучит просто, но ответить на эти вопросы нелегко, особенно если не знать заранее, на что обратить внимание. Свидетель часто искажает детали происшествия или забывает их. Недаром поговорка есть: врёт, как очевидец. Отсюда и вывод: показания свидетелей в суде следует рассматривать и учитывать с большой осторожностью.

За творческую часть мероприятия отвечали участники литературного фестиваля «Дни Бургдорфских детективов» («Burgdorfer KrimitageВнешняя ссылка»), например, бард и поэт-песенник Питер Хайнигер (Peter HeinigerВнешняя ссылка), который представил публике относительно новый жанр под названием «мини-детектив». Как это выглядит? Примерно так: «У Дани утерялось чувство собственного достоинства. Кто отыщет следы, сообщите куда идти». Или вот, например, такая история (поэт клянётся — реальная): «Так вот где зарыта собака, в моём саду».

Против непрозрачной прововой системы

В последние годы все в СМИ звучат упрёки, мол, в Швейцарии все более широко распространяется «тайное правосудиеВнешняя ссылка»: судебная сфера почти полностью закрытаВнешняя ссылка от гражданского контроля, о предстоящих заседаниях судов практически ничего не сообщается и не анонсируется, создаётся впечатление, что «кое-где у нас порой» процедура аккредитации для журналистов при судах нарочно сделана такой сложной, чтобы отпугнуть их, защита интересов обвиняемыхВнешняя ссылка иногда достигает таких масштабов, что уже не ясно, кто же здесь обвиняемый, а кто пострадавший, наконец, право ознакомления с материалами дела и с текстами судебных решений ограничено или даже вообще по факту отсутствуетВнешняя ссылка.

Большой шаг в сторону открытости сделали сейчас в кантоне Берн. Целью Дня открытых дверей во втором по величине и значению суде кантона по региону Эмменталь-Обераргау как раз и было желание предоставить населению шанс увидеть, чем именно занимается региональный суд, существующий, кстати, на деньги налогоплательщиков. Региональные суды (в некоторых кантонах их называют также окружными или кантональными) являются судами первой инстанции, именно тут начинаются все процессы как гражданского, так и уголовного характераВнешняя ссылка. Тем самым, эти суды ближе всего находятся к гражданам, поэтому если где и начинать реформы — то именно здесь.

Роланд Рихнер (Roland Richner), председатель окружного суда Эмменталь-Обераргау, поясняет: «Идея Дня открытых дверей собственно и заключалась в увеличении степени нашей открытости. Мы не хотим превращаться в кабинетную юстицию. Судебные процессы становятся все более длительными и сложными, из-за этого граждане все реже прибегают к помощи судов. Кроме того, многие приговоры сегодня выносятся в формате сделки со следствием в ускоренном режиме» (этот формат в швейцарском праве называется «Strafbefehl»). В самом деле, более 90% судебных решений в Швейцарии являются результатом сделки со следствием по инициативе прокурорской стороны.



Как стать судьёй в Швейцарии Поскольку Швейцария является федеративным государством, то и судебная система здесь также выстроена в соответствии с тремя уровнями системы швейцарского федерализма. Существуют региональные (или окружные) судыВнешняя ссылка, кантональные суды и, наконец, Федеральные суды в Лозанне (общей юрисдикции), в Беллинцоне (уголовный суд) и в Санкт-Галлене (административный и патентный суды). В большинстве кантонов в судах первой инстанции народ избирает судебных заседателей, мировых судей или судебных асессоров из числа обычных граждан. Особого специального образования им для этого не нужно, большинство таких судей работает неполный рабочий день, сочетая судейство со своей основной специальностью. Тот, кто хочет стать профессиональным судьёй, должен – во многих, но не во всех кантонах – получить диплом юриста. Почти обязательным фактором является партийная принадлежность: кандидаты в судьи выдвигаются политической партией и избираются народом кантона, его парламентом или правительством. Кандидатами на судейские должности федерального уровня становятся, как правило, юристы с многолетним профессиональным опытом работы в судах, юридических фирмах или нотариальных фирмах, а также имеющие патент адвоката. Конец инфобокса

Напомним, что, согласно швейцарскому законодательству, прокуроры имеют право в Конфедерации приговаривать к наказанию в виде лишения свободы на срок максимально до шести месяцев, а также к денежным штрафам, которые назначаются с учётом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осуждённого, а также с учётом возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода. Прокурорские решения об «ускоренных сделках со следствием» и о назначенных мерах наказания обычно направляются осуждённым в письменном виде и без обоснования по почте. Открытых для общества процессов по таким делам не проводится. Тем важнее было, подчёркивает Роланд Рихнер, показать, как работает суд в Швейцарии.

«Публиковать тексты интересных решений»

Так как же населению узнать о том, что на самом деле происходит в судах и как тут «вершится правосудие»? Посредническую роль в этом деле могли бы брать на себя СМИ, прежде всего электронные, однако фото- и видеосъёмка в залах суда в Швейцарии запрещена, поэтому этот источник сведений о буднях тех, кто ведёт «незримый бой» с несправедливостью, оказывается довольно ограниченным.

«Судебное заседание не должно превращаться в дешёвую сенсацию, это слишком серьёзно», — говорит Роланд Рихнер, напоминая о необходимости защищать и охранять от посягательств частную сферу всех участников процесса. «Было бы некрасиво, если бы судья пытался не исполнять добросовестно свой долг, а „пиариться“, создавая себе положительный имидж».

В других странах все иначе. В США, например, буквально каждое слово, сказанное в зале суда, может быть по умолчанию зафиксировано на видео и опубликовано. В Украине и России возможность кино- и фотосъёмки в зале суда следует согласовывать с сами судом и участниками процесса. Так что в Швейцарии, как говорит Роланд Рихнер, сложилась практика, которая исключает «англо-саксонский подход» к судебным разбирательствам, и которая опирается на европейскую правовую традицию (см. инфобокс ниже).

Все это, впрочем, вовсе не означает, что слушания в швейцарском суде — есть нечто очень скучное. Огромный успех постановочного судебного процесса в Бургдорфе это только лишний раз подтверждает. Даже сам судья Рихнер не скрывал своего удивления таким интересом общественности к Дню открытых дверей в местном суде. Каких-то дальнейших шагов в сторону ещё большей открытости здесь не планируют, хотя, например, Федеральный суд в Лозанне уже начал публиковать текстыВнешняя ссылка наиболее интересных судебных решений.

Кстати, окружной суд по региону Эмменталь-Обераргау, похоже, действительно относится к категории образцовых. К примеру, здесь тоже многое стало достоянием гласности, например, даты и темы публичных судебных слушаний можно узнавать через интернет, и это только лишний раз подтверждает известную закономерность: тот, кто готов к контакту с населением, меньше всего боится общественного мнения.

Как выглядит полицейский автомобиль изнутри? В ходе Дня открытых дверей в региональном суде Эмменталь-Обераргау посетители могли увидеть это собственными глазами. (swissinfo.ch)

Итак, поможет ли День открытых дверей сделать швейцарскую юстицию более прозрачной и открытой? Да и нет. С одной стороны, это мероприятие имело явный успех и вызвало у населения самый живой интерес. С другой стороны, избавиться от фундаментальных дефицитов, характерных для швейцарской правовой системы (имеется в виду, например, чрезмерное распространение практики прокурорских сделок со следствием), только при помощи одной такой пиар-акции явно не получится.

С автором статьи @SibillaBondolfi можно связаться через социальные сети FacebookВнешняя ссылка или TwitterВнешняя ссылка.



Швейцарская правовая система В западных странах существуют две основные правовые семьи: Общее право (Common Law) и Гражданское право (Civil Law). Общее право это единая система правовых прецедентов. Является одной из составных частей прецедентного права, находящего в основе права стран англо-американской правовой системы. Центральную роль в такой системе играет судья. Вынося решение по конкретному делу, он тем самым создаёт новый закон, который в дальнейшем посредством прецедентов будет применяться к другим подобным делам. В гражданском праве или в романо-германской правовой семье (совокупность правовых систем, изначально созданных на основе рецепции римского права) основным источником права, подразделяемого на частное право и публичное право, выступает изначально и «заранее» сформулированный закон (нормативный правовой акт). Здесь на первом месте являются уже существующие письменные правовые нормы, которое судья применяет к конкретному делу. Швейцария (как и страны бывшего СССР) применяет континентальную европейскую правовую традицию. Конец инфобокса



Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот

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