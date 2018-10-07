Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 11:00 07.10.2018 - 11:00

ТСЖ или Wohnbau-Genossenschaft «Kraftwerk1» в Цюрихе: такие формы организации жилого и социального пространства позволяют сочетать частное и общее, индивидуальные интересы с нуждами отдельных групп социума. (stuecheli.ch)

Что касается культуры жилья, то Швейцария на данный момент относится к едва ли не самым продвинутым странам мира. Весьма открыта она и для самых разных форм не только архитектуры, но и управления жилой недвижимостью. Наряду с обычными формами (аренда и покупка в собственность) в Швейцарии, как ни странно, очень популярен и такой формат, как товарищество собственников жилья (Wohnbau-Genossenschaft / ТСЖ).

В настоящее время Швейцария переживает настоящий экспериментаторский бум: в немецкой части страны, а также в Женеве, люди во всю творят, выдумывают и пробуют самые разные формы собственности в области управления жилым фондом. Понятно, что за рубежом внимательно следят за всеми этими процессами, в надежде попользоваться швейцарским опытом. Особенно в этом смысле перспективен Цюрих.

Именно тут ТСЖ сейчас переживают самый настоящий расцвет и именно здесь власти и общество вплотную взялись за поиск ответов на фундаментальные вопросы, возникающие в Конфедерации вокруг жилья и принципов организации городского пространства, среди которых не последнее место занимают постоянный рост стоимости аренды и процесс так называемой «джентрификации» (см. об этом материал ниже).

«Третий путь»

В этой ситуации ТСЖ многим представляется «третьим путём», позволяющим избежать проблем, связанных как с арендой, так и с покупкой жилой недвижимости. В Швейцарии для организации товарищества собственников жилья требуется не менее семи человек, которые соединяют свои силы и ресурсы для совместного строительства/приобретения и дальнейшего управления объектом недвижимости без цели извлечения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды на основании принципов демократического равенства и равной же ответственности.

Товарищество собственников жилья Kalkbreite в Цюрихе. (Keystone)

Этот так называемый «третий путь» и в самом деле ведет поначалу к заметной экономии средств пайщиков такого кооператива, однако последствия, к которым приводит выбор данной формы собственности, могут быть куда более серьёзными и глубокими. И в самом деле, в последние годы ТСЖ приобретают в Швейцарии популярность не только в качестве чисто технического способа организовать решение жилищного вопроса, но еще и как формат социальной самоорганизации на основе прогрессивных форм самоуправления с акцентом на экологичность, устойчивость, самоокупаемость и общественную солидарность.

Вот только несколько примеров такого рода ТСЖ из Цюриха: благотворительный жилищный кооператив WogenoВнешняя ссылка, основанный в 1981 году на принципах полного самоуправления; ТСЖ Kraftwerk1Внешняя ссылка, идеальный пример инновационного, экологического и солидарного формата организации жилого и общественного пространства с прицелом на углублённые контакты с соседями по кварталу; товарищества Mehr als WohnenВнешняя ссылка и KalkbreiteВнешняя ссылка, давно уже прославившиеся далеко за пределами Швейцарии за счет применённых ими инновационных энергетических, архитектурных, организационных решений.

Эти и другие похожие на них ТСЖ являются для Швейцарии относительно новыми явлениями. Стремление не отгородиться от мира, но, напротив, войти с ним в контакт, до последнего времени и в Швейцарии считалось слишком уж «прогрессивным». Тем не менее, возникли они вовсе не на пустом месте. Базис для их появления и процветания заложили три феномена: утопический социализм на принципах Робера Оуэна и Шарля Фурье, кооперативное движение в Швейцарии в начале 20-го века и молодёжная контркультурная революция в Швейцарии в 1980-х годах.

Жилищные утопии 19 века

Утопически-социалистические представления о том, как должно выглядеть идеальное и справедливое жильё будущего оказали на нашу современную культуру жилья влияние, которые еще далеко не изучено полностью и которое является куда большим, чем это можно было бы себе представить. Идеи освобождения рабочего класса, мечты о построении «города солнца» на земле и прочие прожекты социалистически-религиозного характера, все они, так или иначе исходили из необходимости перехода от частных к общественным формам решения жилищного вопроса.

Деревня будущего (Robert Owen), какой ее представляли в 1838 году, напоминает почему-то московский Кремль. (F.Bate, 1838)

Одним из самых известных социалистов-утопистов был Робер Оуэн (Robert Owen, 1771–1858), который развивал идеи «патерналистского социализма», пусть структурно не столь уж и разработанные и отчётливые, как идеи других его единомышленников, но все равно, достаточно влиятельные и плодотворные для того, чтобы поставить перед собой вопрос организации жилой сферы в «светлом будущем» и предложить вариант его решения. Будучи активным политическим, общественным и профсоюзным деятелем своей эпохи, он сникал себе репутацию глубокого теоретика социализма и умелого практика.

Много этажей В Швейцарии высотное жилье становится элитным Автор: Хелен Джеймс ( Helen James Городская Швейцария расширяется, количество жилых высотных домов растет. Почему возвращается эта форма решения «квартирного» вопроса?

Робер Оуэн исходил из того, что человеческий характер формируется его социальным окружением. В качестве альтернативы городской нищете и грязи он выдвигал общественную модель кооперативного управления как жилой, так и промышленной собственностью. Разделение труда, конкурентное соперничество и стремление к извлечению прибыли являлись, по его мнению, ложными началами, лежащими в основании промышленного и социального устройства.

Улучшение же, по его мысли, начнётся только тогда, когда отдельные группы производителей, пользуясь производительными силами, почти безграничными на почве новых усовершенствований соединятся в кооперации, для производства при помощи собственного труда и капитала и для удовлетворения собственных потребностей. Кроме того, он считал, что обязанность заботиться о наёмных рабочих вполне совпадает с интересами работодателя.

В 1825 году Робер Оуэн приобрёл в Америке 30 тысяч акров земли и организовывал в штате Индиана на реке Уобаш коммунистическую производительную общину «Новая гармония», устав которой основывался на принципах уравнительного коммунизма. Попытка пересоздать природу людей путём преобразования внешних условий оканчилась полным провалом. Предприятие поглотило почти всё состояние Оуэна, в 1829 году он вернулся на родину и в дальнейшем вёл очень скромный образ жизни.

Другим значительным представителем утопического социализма был Шарль Фурье. Будучи отпрыском богатой купеческой семьи, он, тем не менее, критически относился к господствующему в его эпоху духу меркантилизма. В качестве альтернативы он предлагал организовывать жилое пространство вокруг т.н. фаланстера — дворца особого типа, являющегося центром жизни фаланги, или самодостаточной коммуны из 1 600–1 800 человек, трудящихся вместе для взаимной выгоды.

Проект жилого комплекса Phalansterium, создан по идеям Франсуа Мари Шарля Фурье (François Marie Charles Fourier; 1772 — 1837), французского философа, социолога, одного из представителей утопического социализма. Его проект жилья в «светлом будущем» больше напоминает тюрьму. (wikipedia.com)

Сам Фурье из-за отсутствия финансовой поддержки так и не смог основать ни одного фаланстера, но некоторым его последователям это удалось. Например, этим же путем пытался пойти и Жан-Батист Андре Годен (Jean-Baptiste André Godin; 1817 — 1888), французский фабрикант и филантроп, деятель в области социальных реформ. Недалеко от своей фабрики он пытался основывать фамилистеры — ассоциации рабочих на принципах Шарля Фурье. Однако в итоге ни одна фаланга не просуществовала дольше 12 лет. У них у всех в основе лежал некий фундаментальный изъян. Какой? Сейчас это станет ясно.

Движение кооператоров

А вот в основании так называемых кооперативов этого изъяна, как видно, не было. И в самом деле, они тоже возникали в качестве форм, объединяющих ресурсы и средства на основе идеи общественной справедливости, но в итоге они все равно играли по общественным и экономическим правилам реального общества, будучи только лишь, что уже немало, формой более адекватного и эффективного распределения объективных тягот и сложностей. Каких-то революционных идей они перед собой не ставили, примером чему было товарищество Migros, основанное швейцарским предпринимателем Г. Дуттвайлером (подробности в материале по этой ссылке).

Среди самых разных видов кооперативов в Швейцарии возникали, наряду с потребительскими и производственными, аграрными и кредитными, также и жилищные кооперативы или же товарищества застройщиков и собственников жилья. В конце 19 века такие кооперативы, возникшие в городах немецкой части Швейцарии, стали реакцией на ужасающие жилищные условия, которыми обычно приходилось довольствоваться появившемуся тогда в стране рабочему городскому классу.

В начале 20 века, а особенно в период после Всеобщей стачки 1918-го года, коммунальные, кантональные и федеральные власти все активнее использовали эту форму в качестве эффективного решения насущного жилищного вопроса, поддерживая прежде всего кооперативы, которые строили доступное социальное жильё.

Новый этап ускоренного развития кооперативного жилого строительства пришёлся на послевоенный период, когда страна быстро развивалась и испытывала необходимость куда-то расселять все более многочисленных гастарбайтеров. Вплоть до 1960-х гг. общественные бюджеты (кантональные и федеральный) активно поддерживали возведение социального бюджетного жилья на основе принципов кооперативной солидарности.

От сквоттерства к модному хипстерскому жилью

Решающим и третьим «источником и составной частью» новой волны популярности кооперативного жилья в Швейцарии стали молодёжные протестные движения начала 1980-х. Многие в те годы принимали решение повернуться к городу спиной и предпочесть ему «простое» в руссоистском понимании этого слова жильё на природе. Но было немало и тех, кто стремился вдохнуть новые жизнь и смысл в уже имеющиеся формы городской, урбанной жизни. И те, и другие стремились, таким образом, избавиться «от гнёта» маклеров и рынка, участвуя даже в официально противозаконных захватах пустующих жилых объектов.

Это так называемое сквоттерство было в свое время весьма популярно в городах немецкой Швейцарии, а также в Женеве. Городские власти часто просто закрывали глаза на все эти самозахваты, заключая даже с их участниками почти официальные соглашения о пользовании теми или иными объектами, исходя из того, что пусть уж в них живет хоть кто-нибудь, предохраняя от окончательного разрушения и избавляя улицы от лишних «лиц без определённого места жительства». Позже многие такие сквоттерские поселения превращались во вполне приличные жилые комплексы, как, например, это произошло со комплексом Squat Lissignol в Женеве.

Таким образом многие из новомодных жилых комплексов, пусть и не все, возникли именно из сквоттерских поселений, став формой «институционализации» и «легализации» некогда нелегальных форм организации жилья. В настоящее время в Швейцарии ТСЖ пользуются значительной степенью популярности. Параллельно возникают и социально-политические движения, выступающие, например, против финансовых спекуляций на рынке недвижимости. Многие из них активно пользуются инструментами прямой демократии, выступая авторами народных законодательных инициатив в пользу, например, более активной роли государства в борьбе за то, чтобы на рынке было больше качественного, но при этом дешёвого жилья все равно какой формы собственности.





Перевод на русский: Игорь Петров

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