Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 8:00

Когда подростки, да и взрослые, выходя в интернет, в основном проводят время на Facebook и в других социальных сетях и мессенджерах, основной их интерес, конечно, составляют не новости и информация о политике, а развлечения и поддержка социальных связей.

(sda-ats)

Расширенные, или «мягкие» новости, а также захват дебатов на общественные темы приватными каналами обмена информацией (мессенджерами), политики в качестве авторов повестки дня, концентрация СМИ – швейцарский медиа-ландшафт подвергся большим изменениям. Теперь стране нужен новый «медиапатриотизм», утверждается в ежегодном исследовании качества швейцарских СМИ, подготовленном в Цюрихском университете.

Вышел «Ежегодник качества СМИ» за 2019 год. Международный информационный портал swissinfo.ch предлагает обзор результатов, а также знакомит с мерами, которые это исследование предлагает для разрешения обозначенных им проблем.

Способы, которым читатели и зрители средств массовой информации знакомятся с новостями, изменились, а стоит за этими изменениями все большая роль таких технологических платформ, как Google, Facebook, Youtube и других. В Швейцарии, как и в других странах, они также оказывают давление на профессиональную новостную журналистику, которая является незаменимой для политико-демократического процесса.

Основные выводы, к которым приходит исследование: Концентрация СМИ значительно увеличилась. Растет доля рынка крупных медийных компаний. При этом количество владельцев СМИ и изданий сокращается. С другой стороны, технологические гиганты играют все более и более доминирующую роль.

Услуги мессенджеров становятся все более распространенными и все чаще используются для передачи новостей. WhatsApp – наиболее широко используемое в настоящее время приложение среди социальных сетей, им регулярно пользуются тремя четверти швейцарцев.

Иерархия влиятельных составителей повестки дня перевернута с ног на голову: до сих пор тон дискуссии задавали ведущие СМИ, они же предлагали ее темы. Сегодня этим занимаются и другие участники (частные лица, политики).

Уже существующие средства информации теряют в качестве. Они смогли сохранить профессиональные журналистские стандарты (публиковать информацию только на основании фактов, пользоваться надежным источником, редактировать информацию и добавлять к ней журналистскую составляющую), благодаря чему читатели доверяют им. Однако актуальность и разнообразие контента при этом снизились. Все большее значение приобретают «мягкие новости», снабженные подробностями, в отличие от кратких и прямых «жестких новостей». Конец инфобокса

(swissinfo.ch)

К каким проблемам ведет данное развитие в Швейцарии?



«Создание общественно значимого контента требует от журналистов необходимых навыков и ресурсов». Конец цитаты

Снижается политическая информированность граждан. Все больше и больше пользователей отказываются от чтения и просмотра журналистских материалов о политике или интересуются ими недостаточно. Уменьшается участие граждан в политико-демократическом процессе, а вместе с этим – и доверие к государственным институтам.

Программы для обмена сообщениями, такие как приложение WhatsApp, способствуют приватизации социальных дискуссий. Это идет вразрез с интересами общества, поскольку ориентировано на частные интересы и увеличивает риск незаметного распространения проблемного информационного контента, например, ложных новостей.

Однако, по мнению авторов ежегодного анализа качества СМИ, для демократического общества необходимы профессиональные новостные издания. «Освещение общественно значимых тем требует наличия журналистов, которые обладают необходимыми навыками и ресурсами и руководствуются профессиональными стандартами и стандартами качества», – пишут они.

Что можно противопоставить этому негативному сценарию? Конец инфобокса

«Локальные профессиональные средства массовой информации должны получать поддержку в преддверии грядущих трудностей на медийном рынке». Конец цитаты

Исследователи СМИ не ограничиваются анализом развития событий. Они предлагают реагировать на негативные события «новым медиапатриотизмом» – то есть поддержкой СМИ. Ее можно оказывать следующими способами и с соблюдением следующих критериев:

Налогообложение доходов от рекламы, генерируемых журналистским контентом через технические платформы.

Продвижение и поддержка СМИ должны быть расширены, должны сделаться прямыми и «всеобщими». Другими словами, следует оказывать поддержку различным качественным информационным средствам, помимо общественного радио и телевидения (SRG SSR). Опыт работы с SRG SSR (к которому также относится swissinfo.ch) показал, что редакционная независимость и журналистская объективность в результате не страдает.

Для того, чтобы противостоять мировым гигантам, необходимо иметь всеобщую «цифровую альтернативу», то есть общую инфраструктуру, доступную для профессионалов информационной журналистики. Это возможно только при условии наличия конкуренции среди СМИ и разнообразного предложения в информационной сфере. Следовательно, помощь и поддержка СМИ должны быть негосударственными и не диктоваться различными заинтересованными сторонами.

«Следует поддерживать локальные профессиональные СМИ с учетом предстоящего неблагоприятного развития на рынке», – говорится в ежегодном отчете.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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