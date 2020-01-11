Отец Джеральд — священник в церкви Святого Христофора в Гранче. Он также преподает историю религии в средних школах региона. (© Didier Ruef)

Чтобы осуществить свою мечту и последовать призванию всей своей жизни Джеральду Чуквуди Ани пришлось рано повзрослеть и многое преодолеть. Сегодня он передает свой духовный опыт верующим своего прихода, а также ученикам в школах кантона Тичино.

А началось все во время футбольного матча. Полусредний нападающий его команды отдал пас в штрафную площадку, Джеральд Чуквуди Ани был уже готов принять мяч на грудь, обработать его и точным ударом переправить в сетку ворот... Он, безусловно, сумел бы это сделать, и он в своей жизни забил бы еще больше голов, сумев сделать многообещающую карьеру в футболе. Но он захотел ударить эффектно... Ударить с разворота. Фатальное решение. Потеряв равновесие, пятнадцатилетний футболист упал на землю и сильно повредил спину. И так футбольного бога из него не получилось, зато он стал... служить Богу.

Мы встречаемся с ним в доме священника при храме Святого Христофора в Гранче (San Cristoforo in Grancia) небольшом городке в кантоне Тичино, в пяти километрах к югу от Лугано. Пастор Джеральд улыбается, приветствуя нас, и эта улыбка будет сопровождать весь его рассказ. Сегодня ему 45 летний, но он все равно способен вспомнить каждую деталь своего детства, которое он провел в Нигерии, и тот опыт, который он накопил, уже живя в Европе: имена, даты, места и даже одежду, которую он носил по тому или иному конкретному случаю.

Хижина из глины и бамбука



Джеральд Чуквуди Ани родился 15 декабря 1974 года в Агбани что на юго-востоке Нигерии, там где с 1967 по 1970 годы находилось «независимое государства» Биафра. Война Нигерии и Биафры была долгим и кровавым конфликтом, в который была вовлечена и Швейцария (здесь подробнееВнешняя ссылка). Его отец был священником местного анимистского культа, в центре которого стояла вера в существование души и духов, а также в одушевлённость всей природы. Мать работала в поле и продавала перед домом кукурузный пудинг и блины.

Келья священника. (© Didier Ruef)

«Нас было много. Мой отец имел четырех жен. В общей сложности у него был 21 ребенок и около ста внуков», — говорит он. Семья жила в лесу. Джеральд делил хижину из глины и бамбука с матерью и восемью братьями. «Вместе с нами там спали еще 24 кошки и 12 собак. Всё это напоминало Ноев ковчег», — говорит он. Сейчас это кажется ему забавным. Каждый день семья вставала со вторыми петухами, то есть на заре, с первыми лучами солнца. Путь пешком от дома к колодцу занимал час, столько же требовалось, чтобы добраться к мельнице, где делалась мука из кукурузы и бобов.

Для отца-священника время сева, а потом уборки урожая было самым «горячим». Вместе с ним Джеральд ходил в лес, будучи свидетелем анимистических церемоний и жертвоприношений. «Жизнь была трудной. Но, по крайней мере, у нас было достаточно еды, мы имели то, что производили сами, без особых ожиданий и претензий к жизни».

«Худший день в моей жизни»

29 сентября 1979 года. Пятилетний Джеральд сыт по горло работой. Обычно в местной школе начинают учиться с шести лет, но он хочет стать школьником на год раньше. Старшая сестра сопровождает его в сельскую школу, где их ждет директор, который должен проверить, можно ли ребенка записывать в школу. Проверка проводилась следующим образом: «Ты должен был поднять руку вверх, приложить предплечье к голове и дотронуться пальцами до противоположного уха. Тот, кто способен это сделать, считался готовым к школе».

Но маленький Джеральд этот «экзамен» не прошел. «Для меня рухнул мир, директор просто взял и разрушил все мои мечты о школе». Весь в расстроенных чувствах он побежал искать утешения у отца, но вместо этого дома он нашел мать в слезах. «Твой отец умер», — сказала она ему. Оказалось, что во время полевых работ с отцом произошел несчастный случай, он упал неудачно, а поскольку ближайшая больница была в двух часах езды, то он умер еще по пути к медикам.

Отец Джеральд во время мессы. (© Didier Ruef)

«Это произошло как в тот момент, когда он был мне нужен больше всего. Мне его так не хватало. Это был худший день в моей жизни», — вспоминает сегодня Джеральд. Только младшие братья остались с матерью — сестры уже повыходили замуж и разъехались. В возрасте пяти лет Джеральду пришлось срочно повзрослеть и стать главой семьи. На следующий год он пошел-таки школу. В начале ему было очень трудно, но вскоре он стал одним из лучших в классе. А потом, однажды ночью, в возрасте десяти лет он приобрел некий опыт, который навсегда изменил его жизнь. «Тогда-то всё и началось», — вспоминает пастор Джеральд.

Болезнь? Нет, божественный знак!

«Мне приснился странный сон: я стоял с распростертыми руками и пел какие-то слова, которые мне были совершенно непонятны. Только позже я осознал, что это были литургические тексты церковной службы в латинском обряде Римско-католической Церкви», — говорит он. Этот сон возвращался каждую ночь.

Мать реагировала испугом и рукоприкладством. «Она думала, что я оказался в сетях злых духов, которые, которые, по ее мнению, убили и моего отца». Мать хотела отвести Джеральда к шаману на сеанс изгнания злых духов. «Но как только шаман увидел нас, уже издалека, он тут же обратился в бегство, громогласно требуя от матери, чтобы она к нему со мной не приближалась. Он сказал, что видит во мне что-то такое необычное. Но я-то чувствовал себя нормально и я ничего не понимал».

Путь, которым ему предстояло следовать всю жизнь, показал ему чуть позже его приятель, с которым он играл в футбол. Этот мальчик, выросший в городе, регулярно ходил в церковь и как-то он пригласил Джеральда на воскресное богослужение. Джеральд надел самые красивые шорты, «те, на которых была только одна дырка», и впервые оказался в огромном здании, которое до этого видел лишь издалека. «Церковь была переполнена. Я был в полном замешательстве».

Отец Джеральд совершает обряд крещения. (© Didier Ruef)

А потом он услышал латинские слова, произносимые священником. Это были те же самые слова, что снились ему почти каждую ночь. И это был для него шок. С криком, привлекая внимание всех присутствующих, он убегает из церкви. Однако через несколько дней священник объяснил ему, что его сны — это не болезнь, а божественное знамение. «Он сказал мне тогда, что мне суждено стать священником».

Лучшая страна в мире?

Джеральд смиренно продолжил учебу и начал катехизацию (изучение основы христианской религии и вероучения человеком, готовящимся принять крещение и стать членом Церкви, — прим. ред. рус.). Кроме того, он «брался практически за любую работу, чтобы оплатить школу», — вспоминает отец Джеральд. «Я работал на стройплощадках, рубил дрова, собирал фрукты».

В свободное время он всего себя посвящал себя своей большой страсти, футболу. Сначала он играл в школьной команде, затем в районной, потом — в команде штата, и в конце концов его отобрали в национальную молодежную сборную Нигерии. Он играл до тех пор, пока с ним не произошел тот несчастный случай с падением на поле в возрасте 15 лет. «Я на полгода почти полностью потерял мобильность. Былой гибкости уже не было. Поэтому я решил бросить футбол и сосредоточиться на учебе».

Джеральд крестился и поступил в семинарию. Он получил диплом по латинскому языку, освоил духовные направления и учение католической церкви, защитил кандидатскую диссертацию по философии. Чуть позже благодаря полученной стипендии он начал изучать богословие в Италии, сначала в Риме, затем в Неаполе и Катандзаро (Catanzaro), небольшом живописном городке на побережье Калабрии. На службу в Швейцарию его призвали 16 августа 2006 года. Тогдашний епископ города Лугано Пьер Джакомо Грампа (Pier Giacomo Grampa) лично пригласил его поработать в его епархии.

Отец Джеральд во время обеда со своими учениками.

(© Didier Ruef)

«Меня очень хорошо приняли в Тичино. Многие нигерийцы рассказывали мне о том, как они здесь сталкивались с расизмом. Но лично я никогда не испытывал ничего подобного, в том числе и дискриминации из-за цвета моей кожи», — говорит отец Джеральд. С 2016 года он занимает должность священника в церкви Святого Христофора в Гранче. Он также преподает историю религии в средних школах региона. Наряду с этим он продолжает заниматься футболом. «Я организую футбольные турниры и я не чувствую себя здесь одиноким. Думаю, что я проведу здесь всю свою оставшуюся жизнь. Но если епископ доверит мне сан в Нигерии, то я вполне вернусь туда, в страну, которая остается для меня лучшей в мире».

«Не повод сидеть сложа руки»

А пока он довольствуется одним визитом на родину в год. Последний раз он был в Нигерии летом 2019 года, в этой поездке его сопровождал швейцарский фотограф Дидье Рюф (Didier RuefВнешняя ссылка). Отец Джеральд был счастлив заново открыть для себя и показать своему гостю культуру, еду, музыку и человеческое тепло, характерные для его страны. «С моей маленькой швейцарской зарплатой я все-таки всегда стараюсь помочь, особенно когда встречаю молодого человека, который хочет учиться».

Однако его очень раздражают те, кто называет его «Спасителем отечества». В его родном городе всем от него нужна помощь, совет, все хотят денег. Многие хотели бы уехать с ним в Европу. «Слушайте, но ведь это вовсе не решение проблемы!», — не удерживается он от откровенности. «Вот эта позиция жертвы угнетает меня больше всего. Я сам никогда не сидел просто так и не ждал, что кто-то что-то сделает за меня. В Нигерии все чего-то требуют, но никто ничего не делает для достижения поставленных целей».

И это при том, что в Нигерии, по его мнению, даже больше возможностей, чем в самой Швейцарии. «Там можно начать свое дело даже без денег, за один день». Священник понимает, откуда берутся проблемы в его страны — все это происходит от бездействия государства, коррупции и религиозных конфликтов. «Но это вовсе не значит, что люди должны сидеть, сложа руки, и ничего не делать. Я всегда говорю своим соотечественникам: сделайте что-нибудь для себя сами! Я все еще надеюсь, что однажды ситуация в стране изменится».

Культурные связи Священник Дон Алессио из Санкт-Петербурга стал настоятелем в Тичино С сентября 2019 г. Алексей Яндушев-Румянцев, священник из Санкт-Петербурга, назначен настоятелем в кантоне Тичино. Предрождественское интервью. Автор: Юлия Ильина, специально для SWI Swissinfo, г. Ваккало, кантон Тичино, Швейцария

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