Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 16:38

Мобильная клиника, оборудованная в спортивном зале: в Люцерне создано дополнительно 220 мест для тяжелых больных с коронавирусом Covid-19.

(Urs Flüeler/Keystone)

Число зараженных: 21 394, число умерших: 735 (по состоянию на 06.04. 2020 г., 14.00 часов среднеевропейского времени, на основании официальных данных из всех кантонов Швейцарии и Княжества Лихтенштейн). В связи с задержками в обработке данных на федеральном уровне портал SWI swissinfo.ch в настоящее время публикует цифры, которые поступают непосредственно из кантоновВнешняя ссылка.

Даниэль Кох из Федерального ведомства здравоохранения (BAG) Швейцарии повторил на пресс-конференции 4 апреля 2020 года: «Мы, конечно, еще не достигли пика эпидемии, так что думать насчет смягчения (карантинных) мер пока не время».

Федеральные власти не знают, каков процент медицинского персонала, зараженного коронавирусом. Однако как сообщил Д. Кох «госпитализировано пока только 2,6% от общей его численности, это значит, что защита персонала организована на достойном уровне».



На пресс-конференции Д. Кох также впервые рассказал о структуре смертности на сегодняшний день: 6% смертей приходятся на людей в возрасте до 65 лет. Медианный показатель находится на уровне 83 лет. Это значит, что половина умерших младше этого возраста, половина старше. В 97% случаев смерть была вызвана сопутствующим заболеванием: повышенным кровяным давлением или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.



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«Экономика уже не сможет выйти из этого кризиса без ущерба», — заявила 4 апреля 2020 года на пресс-конференции руководитель Госсекретариата по вопросам экономики SECO Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш. На укороченный рабочий день переведены 1,3 млн работников.



Кризисные кредиты, выделяемые на оказание помощи бизнесу востребованы даже больше, чем казалось ранее. Поэтому Федеральный совет (правительство Швейцарии) принял решение увеличить объем бюджетных банковско-кредитных гарантий до 40 миллиардов швейцарских франков. Об этом представители кабинета сообщили на своей ежедневной общенациональной пресс-конференции.

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии), в течение первых восьми дней действия финансовых гарантий было заключено 76 034 кредитных договора с оценочной средней суммой одной гарантии в 188 000 швейцарских франков и с оценочным общим объемом в 14,3 миллиарда швейцарских франков. Это означает, что количество предприятий, действительно зависящих от помощи, в Швейцарии довольно велико.

На данный момент из 42 млрд франков, выделенных на помощь бизнесу, бюджетными гарантиями государства обеспечены около 40 млрд франков. Что это означает конкретно? Предприниматели могут просто подать заявку на получение кредита в своем банке. Кредиты до 0,5 млн швейцарских франков выдаются на беспроцентной основе, госбюджет гарантирует эти кредиты от невозврата на 100%.

Для кредитов в размере от 0,5 до 20 миллионов швейцарских франков банки взимают проценты по ставке 0,5% годовых. Федеральный бюджет гарантирует 85% таких крупных займов, получить которые могут только компании с торговым оборотом от и более 5 миллионов швейцарских франков в год. Компании должны будут погасить все эти кредиты в течение следующих пяти-семи лет.

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По состоянию на 3 апреля Швейцария вернула в Швейцарию из-за рубежа чартерными рейсами 2 100 швейцарских граждан и 1 600 граждан иностранных государств, постоянно проживающих в Конфедерации. Кроме того, более 800 швейцарских граждан были перевезены иностранными государствами-партнерами. «Мы будем продолжать эти рейсы до тех пор, пока в них есть необходимость», — заверил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. И если кого-то по объективным причинам нельзя будет вернуть на родину, то тогда «мы рассмотрим форматы поддержки таких людей на местах, в том числе финансовой поддержки».

Федеральный совет намерен также получить в свое распоряжение большие полномочия в плане координации поставок медицинских материалов, системно важных для борьбы с коронавирусом. Среди прочего кантоны теперь обязаны сообщать в центр о своих текущих запасах таких материалов, с тем чтобы уже на ранней стадии можно было бы выявлять узкие места в снабжении и целенаправленно их устранять. К таким материалам относятся респираторное оборудование (аппараты ИВЛ), диагностические тесты, хирургические маски, защитные костюмы, а также некоторые лекарственные средства и препараты.

new map карта коронавирус с Швейцарии

По словам Штефана Блеттлера (Stefan Blättler), председателя Постоянного совещания глав кантональных ведомств полиции (Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten), большинство населения страны с пониманием относится к ограничительными антикризисным мерам. На пресс-конференции в четверг 2 апреля Ш. Блетлер заявил, что «правила антикризисного поведения сохраняют свою значимость для элементарного выживания даже в такую хорошую погоду, как сейчас в Швейцарии».

В зависимости от ситуации и поведения населения в ближайшие Пасхальные выходные власти могут еще дополнительно ужесточить антикризисные меры. «Присутствие полиции в общественном пространстве будет в ближайшие дни усилено», — сказал Ш. Блеттлер. По его словам, велик риск, что многие немецкоговорящие швейцарцы, следуя давним привычкам, отправятся на Пасху на юг, то есть в кантон Тичино. «Сейчас не время для таких поездок», — предупредил Ш. Блеттлер. Автобаны перекрываться не будут, но органы правопорядка буду проводить проверки на дорогах, ведущих в Тичино.

Что еще важно знать?

В противодействии вирусу задействованы около 5 000 сотрудников структур гражданской обороны, которые развернуты, главным образом, в Тичино и во франкоязычной Швейцарии.

Около 1 300 военнослужащих Вооруженных сил Швейцарии приданы на усиление клиникам и больницам страны. Всего на дежурстве в данный момент всегда находятся до 4 900 военнослужащих.

Кроме того, власти начинают уже сейчас обсуждать стратегию выхода из режима карантина, включая порядок постепенного свертывания принятых эпидемиологических мер.



«Швейцарская почта» («Die Post») вводит ограничения на число почтовых отправлений (бандероли и посылки) для 100 самых крупных в стране компаний по количеству в среднем пересылаемых ими бандеролей. В противном случае «почта не сможет больше справляться с массами посылок и с обеспечением бесперебойного снабжения страны услугами почтовой связи. Бизнес, живущий за счет онлайн-торговли, уже встревожен и в рамках поиска решения этой проблемы требует изъятия из сферы действия данных ограничений продовольственных товаров.

Велосипедная гонка «Тур де Свисс 2020» отменена. Организаторы крупнейшего швейцарского велосипедного турнира, как и организаторы многих других спортивных первенств, вынуждены смириться с ситуацией кризиса.

В Цюрихе в ближайшем будущем пациенты всех больниц и клиник пройдут тестирование на коронавирус. По словам Даниэля Коха из BAG «такие меры вполне осмысленны». Соответствующим образом будут пересмотрены и модернизированы рекомендации федерального правительства по противодействию пандемии.

Правительство также внесло временные коррективы в правила, регулирующие процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии. Так, теперь в одном помещении в рамках собеседования с соискателями убежища будет находиться меньшее количество людей, а сроки организации добровольной реадмиссии лиц, по ходатайствам которых были даны отрицательные заключения, будут продлены. Упрощен порядок переоборудования военных и гражданских объектов с целью временного размещения потенциальных беженцев и вынужденных мигрантов.

Парламент возвращается

Сейчас правительство Швейцарии (Федеральный совет) обладает чрезвычайными полномочиями в соответствии с Законом об эпидемиях. Швейцарский парламент оказался на втором плане.

Однако было объявлено о том, что 4 мая 2020 года в большой и малой палатах должно состояться специальное пленарное заседание по ситуации с коронавирусом. Как разъяснили спикеры Национального совета Изабель Море (Isabelle Moret) и Совета кантонов Ханс Штёкли (Hans Stöckli), это решение было принято рабочими бюро палат парламента.

Слежка за швейцарцами?

Насколько дисциплинированны швейцарцы и как они выполняют предписания Федерального совета (правительства) о «самоизоляции»? Выходят ли они из дома только в исключительных случаях, например для похода в магазин за продуктами, для посещения врача, прогулки или для занятий спортом? Чтобы выяснить это, компания Swisscom, ведущий провайдер услуг мобильной связи в стране, должна проанализировать на основе больших объемов данных картины мобильности швейцарцев за период перед началом пандемии и на данный момент.

Как заявил представитель Федерального ведомства здравоохранения Швейцарии (BAG) Даниэль Кох, Swisscom должен сравнить обе модели движения, используя данные с мобильных телефонов швейцарцев. «Это не наблюдение за людьми, а чистая обобщенная деперсонифицированная калька с маршрутов передвижения швейцарцев в общественном пространстве». Первоначальные результаты сравнения показывают, что население Швейцарии в основном соблюдает запреты, введенные правительством.

Федеральный совет (федеральное правительство) разработал пакет мер по поддержке экономики стоимостью около 42 миллиардов швейцарских франков. Цель этих мер заключается в сохранении занятости, гарантировании заработной платы и поддержке самозанятых лиц. Эксперты Швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH) оценивают потребность экономики в поддержке на уровне в 100 миллиардов долларов.

Эти меры включают в себя кратковременную работу, поддержку ликвидности компаний и немедленную помощь в виде кредитов. К 24 марта 2020 года в Швейцарии были зарегистрированы заявки на получение права введения укороченного рабочего графика в отношении 484 000 человек, что составляет 9,5 процента от всех лиц, состоящих в отношениях занятости.

Федеральный совет (кабинет министров) принял решение отказаться от проведения назначенного на 17 мая 2020 года референдума (главная тема - отношения Швейцарии с ЕС и судьба соглашения о свободе перемещения). Заморожены и процедуры подготовки всех остальных предстоящих федеральных референдумов, включая сроки сбора подписей.

Кабинет также прямо рекомендует кантонам и общинам проводить общинные собрания граждан только в экстренных случаях. Такое уже имело место в прошлом: в 1951 году Федеральный совет отменил целый ряд голосований и локальных референдумов из-за эпидемии ящура.



В связи со все более быстрым распространением коронавируса Федеральный совет переквалифицировал ситуацию в Швейцарии в «исключительную ситуацию» («ausserordentliche Lage») в соответствии с ФЗ «Об основах предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней или эпидемий» (Epidemiengesetz).

В понедельник 16 марта 2020 года Федеральный совет объявил о введении в стране режима «исключительной ситуации». В рамках такого режима страна переходит к формату централизованного управления. Кантоны на время лишаются всех своих полномочий.



Актуальные цифры

По заказу общественной негосударственной швейцарской Телерадиокомпании (SRG SSR), автономным подразделением которого является наш сайт Швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch, НИИ изучения общественного мнения Sotomo (Цюрих) провел репрезентативный опрос, который должен был дать срез настроений, царящих сейчас в обществе Швейцарии.

Ниже приводим основные результаты проведенного онлайн-опроса. В период с 21 по 23 марта в опросе приняли участие 30 460 человек во всех языковых регионах страны частях страны. Статистическая погрешность составляет +/- 1,1 процентного пункта.



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На прошлой неделе 85% опрошенных так или иначе покидали режим самоизоляции и выходили на улицу — чаще всего для того, чтобы отправиться за покупками. Работа и прогулки были второй по популярности причиной для выхода за пределы собственных четырёх стен. Лица старше 65 лет остаются дома чаще, чем молодые люди, из которых так или иначе из дома на улицу выходили 75%.

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Интенсивность использования общественного транспорта сейчас значительно сократилась. Другие виды транспорта, такие как автомобили или велосипеды, используются почти также и лишь немного реже, чем в обычное время.

87% респондентов не знают никого в непосредственной близости от себя, кто бы заболел в результате заражения вирусом. Знают кого-то, у кого отмечено легкое протекание болезни, 11% опрошенных, и только 2% населения знают кого-то, у кого болезнь протекает тяжело.

В Ломбардии в Италии многие больницы сейчас просто перегружены больными. 28% опрошенных также ожидают наступления «итальянских условий» в швейцарских больницах. Три четверти опрошенных считают, что швейцарскую систему здравоохранения может ожидать примерно такая же участь.

Интересно, что как раз особенно уязвимая возрастная группа, то есть люди в возрасте старше 75 лет, реже всего оценивает ситуацию в стране в качестве «тревожной». «Это как раз та группа, необходимость лечить которую в Ломбардии в наибольшей степени ставится сейчас под вопрос», — говорится в исследовании.

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Примерно треть трудящихся переведена в результате кризиса на укороченный рабочий график с сокращенными объемами производственных заданий. Одна треть заявляет об увеличении объема работы, которую нужно выполнить.

Большинство опрошенных считают меры, введенные Федеральным советом (правительством Швейцарии), целесообразными, лишь немногие считают их чрезмерными, 44% даже полагают, что меры не заходят достаточно далеко. Интересно, что респонденты молодой возрастной группы, в частности из франкоязычной Швейцарии, призывают даже к введению дополнительных ограничений в области личной мобильности граждан.



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8% занятых работают больше, потому что кризис привел к увеличению объемов заказов или спроса. Ситуация для самозанятых людей наиболее драматична: 28 процентов сталкиваются с полной потерей доходов, еще 38 процентов получают сейчас меньше заказов, чем до кризиса.

Большинство занятых работают сейчас, по крайней мере частично, на дому. Треть переключилась на домашний офис полностью, и лишь 3% респондентов указали, что их начальство не даёт им работать дома.



Что запрещено с полуночи 16-го марта 2020 года:

Все публичные и частные мероприятия запрещены.

Все магазины, рынки, рестораны, бары и развлекательные заведения, такие как музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы и театры, спортивные центры, бассейны и горнолыжные курорты, будут закрыты.

Точно так же будут закрыты учреждения, где невозможно соблюдать «социальную дистанцию», такие как парикмахерские или салоны красоты.

Правительство гарантирует обеспечение снабжения населения продуктами питания, медикаментами и товарами повседневного спроса. «В стране созданы достаточные запасы товаров первой необходимости», — указывает Федеральный совет.

Что остается открытым:

Останутся открытыми продовольственные магазины, корпоративные столовые и рестораны, службы доставки еды и аптеки, а также автозаправочные станции, железнодорожные вокзалы, банки, почтовые отделения, гостиницы, органы государственного и общественного управления и социальные учреждения.

Мастерские по обслуживанию транспортных средств также могут оставаться открытыми. Все эти учреждения должны соответствовать рекомендациям Федерального ведомства здравоохранения (BAG) в отношении стандартов гигиены.

Больницы, клиники и врачебные кабинеты остаются открытыми, но они должны воздерживаться от медицинских вмешательств (операций) и терапевтических процедур, не имеющих критически срочного характера.

Люди, подверженные особому риску, работают дома. Если это невозможно, то тогда работодатель предоставляет им отпуск с сохранением заработной платы.

Детские дошкольные учреждения могут оставаться открытыми:

для детей, у которых нет возможностей получить уход дома. Для них кантоны должны предоставить все необходимые ресурсы по уходу и опеке.

Детские сады могут быть закрыты только при наличии других подходящих возможностей по уходу за детьми.

Положение на границах

Федеральный совет принял решение о том, что с полуночи понедельника 16 марта 2020 года на усиленный режим охраны границы будут переведены сотрудники швейцарского Корпуса погранохраны на границах с Германией, Австрией и Францией. Въезд в Швейцарию будет продолжаться, но с исключениями.

Только граждане Швейцарии, лица, имеющие вид на жительство в Швейцарии, и лица, вынужденные въехать в Швейцарию по профессиональным причинам, теперь имеют право въезжать в Конфедерацию со стороны четырех сопредельных стран. Для целенаправленной реализации этих задач будут закрыты малые пограничные переходы, открытыми останутся только крупные пограничные КПП.



​​​​​​​Каковы правовые основы действий правительства?

В связи с распространением коронавируса Федеральный совет в соответствии с Федеральным законом «Об основах предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней или эпидемий» (EpidemiengesetzВнешняя ссылка) классифицирует нынешнюю ситуацию в Швейцарии как «исключительную».

Этот позволяет федеральному центру ограничивать суверенитет кантонов и брать на себя в централизованном порядке их полномочия в области мер противодействия эпидемиям, а также отдавать распоряжения о реализации всех необходимых для этого мер, включая запреты на проведение массовых общественных мероприятий.

Нынешняя эпидемия является первым в истории случаем задействования положений швейцарского «Закона об эпидемиях». Кроме того, федеральное правительство обратилось к населению с призывом соблюдать следующие правила гигиены:

Избегайте рукопожатий. Утилизируйте использованные бумажные носовые платки в закрытые мусорные контейнеры. Не ходите к врачам на прием и не появляйтесь в отделениях экстренной помощи клиник без предварительной записи по телефону. Тщательно мойте руки. Соблюдайте дистанцию к окружающим (но без паранойи). Конец инфобокса

Как развивается эпидемия?

Швейцария переживает эпидемическую волну. Внимание национального правительства сосредоточено на системе здравоохранения и экономике. Давление на систему здравоохранения растет. Клиники Швейцарии должны в централизованном порядке сообщать властям, сколько койко-мест для неотложной помощи имеется у них в наличии.

Важное уточнение: до 23 марта 2020 года мы использовали данные швейцарского Федерального Ведомства здравоохранения (BAG). Однако в связи с задержками в обработке количественных показателей (число положительных тестов на коронавирус и число летальных исходов), с которыми сталкивается это ведомство, портал SWI swissinfo.ch в настоящее время перешел на данные, поступающие непосредственно из кантонов, в частности, мы опираемся на информацию Статистического управления кантона Цюрих (здесь подробнееВнешняя ссылка), которая вполне отвечает нашим требованиям по качеству, адекватности, оперативности и охвату ситуации в стране в целом.



В Швейцарии функционируют 82 отделения интенсивной терапии на в общей сложности 950-1000 коек, из которых около 850-ти оборудованы приборами принудительной вентиляции лёгких. Во многих больницах и домах престарелых здоровым людям запрещено посещать своих родственников из числа пациентов. Текущие цифры можно найти в любое время, пройдя по этой ссылкеВнешняя ссылка.

(Kai Reusser / SWI / SRF)

Для предотвращения распространения вируса, насколько это возможно, в Швейцарии зараженных лиц изолируют и помещаются в карантин. Любой, кто имел тесный контакт с больным человеком, т.е. находился менее чем в 2 метрах от него в течение более чем 15 минут, должен оставаться на карантине в течение двух недель.



Он и она на границе между немецким городом Констанц и швейцарским городом Кройцлинген, воскресенье, 5 апреля 2020 года, со швейцарской стороны границы.

Моника разговаривает по телефону 1 апреля 2020 года со своей 88-летней матерью в доме престарелых «Серена» в Лугано, кантон Тичино, Швейцария. Из-за коронавирусного кризиса прямой контакт между людьми запрещен.

Пункт мобильного контроля и тестирования на коронавирус, организованный в Берне, Швейцария, на территории выставочного комплекса BEA Expo, четверг, 2 апреля 2020 года.

Садовому хозяйству «Gärtnerei Meier» недалеко от Цюриха приходится отправить в компост выращенные им цветы и саженцы, изъятые из продажи из-за коронавирусной пандемии.

Закрытая детская площадка на востоке Швейцарии, где прошел легкий снегопад. 30 марта 2020 года, город Эггерштанден (Eggerstanden), кантон Аппенцелль-Внутренний. В магазин за покупками в маске: Лозанна, Швейцария, конец марта 2020 года.

Жители Женевы принимают участие в первой «балконной вечеринке», организованной швейцарским радио Couleur 3 в субботу, 28 марта 2020 года.

Пастор Кристоф Зигрист произносит благословение с одной из двух башен евангельской реформаторской церкви Гроссмюнстер, Цюрих, Швейцария, пятница, 27 марта 2020 года. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Четверг, 26 марта 2020 года, дополнительные койки в предоперационном отделении кантональной клиники кантона Базель-сельский (KEYSTONE/Georgios Kefalas).

Подготовленная к раздаче пища для людей с зависимостями, фонд Suchthilfe, 26 марта 2020 года. Освещенная гора Маттерхорн как знак надежды: с 24 марта по 19 апреля 2020 года швейцарский художник Джерри Хофштеттер (Gerry Hofstetter) будет освещать Маттерхорн ежедневно между закатом солнца и 23.00.

Статуя Фредди Меркьюри в хирургической маске и призыв «Оставайся дома», Монтрё, Швейцария, понедельник, 23 марта 2020 года (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott).

«Железные дороги Швейцарии» (концерн SBB) паркует на запасных путях свои составы. 23 марта 2020 года, Цюрих.

К борьбе с распространением коронавируса привлечены также военнослужащие швейцарских Вооруженных сил. Они должны оказывать поддержку медперсоналу клиник и больниц. 21 марта 2020 года. Город Бьер (Bière), кантон Во.

Звезда тенниса Роджер Федерер обратился к Швейцарии посредством видео-ролика. 21 марта 2020 года.

Закрытая детская площадка в субботу, 21 марта 2020 года, на территории дорожного сервисно-рекреационного комплекса (постоялый двор с рестораном, парковкой и АЗС) на автобане в регионе городе Майенфельд, кантон Граубюнден.

Сотрудник городских инженерных служб города Берн в пятницу, 20 марта 2020 г. размещает объявление о том, что Федеральная терраса (парапет позади Федерального дворца с панорамой на город) будет оставаться закрытой до дальнейшего уведомления. Проходить по террасе будет по-прежнему разрешено, но нельзя будет на ней останавливаться.

В пятницу 20 марта 2020 года в Швейцарии прошла акция в поддержку сотрудников клиник, аптек и врачебных практик, находящихся на переднем фронте борьбы с вирусом: выйдя на балконы, люди громко аплодировали им. На фото: Цюрих.

Полиция в Лозанне патрулирует на велосипедах общественные пространства. 18 марта 2020 года. Плакат с информацией об отмене фестиваля Zermatt Unplugged music festival, 18 марта 2020 года, Церматт, кантон Вале.

Закрытый ресторан в международном аэропорту Цюриха, главных воздушных воротах страны. 17 марта 2020 года. Пустая классная комната в начальной школе «Телленматт», город Станс (Stans), понедельник, 16 марта 2020 года. В связи с пандемией коронавируса Федеральный совет закрывает все школы.

В Швейцарии задействована гражданская оборона. Лиесталь, кантон Базель-сельский, 16 марта 2020 года. Германия частично закрыла границу со Швейцарией. В парикмахерском салоне в городе Беллинцона, кантон Тичино, 14 марта 2020 года. Компания SWISS отменила ряд рейсов. В настоящее время анализируется ситуация в США. В Италию швейцарский авиаперевозчик пока не летает. На швейцарско-французской границе 17 марта 2020 года. Швейцарец в защитной маске в храме Sant'Antonio Abate в Лугано.

Вид на внешний мир из окна коронавирусного изолятора в одной из клиник г. Люцерн. Вид на пустые шатры карнавала в Тичино, который был отменен из-за сообщений о случаях коронавирусных инфекций в кантоне. По решению властей был отменен юбилейный 90-ый Женевский международный автосалон (GIMS). Швейцарцы обменивают свои карнавальные маски на защитные повязки на рынке в Базеле после того, как власти запретили проведение всех массовых собраний и мероприятий с числом участников более 1 тыс. чел. Парламентарий от консервативной Швейцарской народной партии (SVP) Магдалена Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher) получила выговор от спикера за несоблюдение запрета скрывать свое лицо в зале большой палаты парламента, Национального совета, Берн. И другие официальные лица! Федеральные чиновники, в том числе эксперт Федерального ведомства здравоохранения (BAG) Даниэль Кох (Daniel Koch, слева) на пресс-конференции в правительственном медиацентре в Берне. Пустой хоккейный стадион во время игры клубов «Амбри-Пиотта» и «Давос».

Два сотрудника Ситуационного центра оперативного реагирования в бернской клинике «Инзельшпиталь».

Дети в школе в городе Стабио (Stabio), недалеко от итальянской границы, получили информационные материалы о том, как уберечься от вируса. Брюс Айлвард (Bruce Aylward), помощник Генерального директора ВОЗ по полиомиелиту, чрезвычайным ситуациям и по сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель совместной миссии «ВОЗ-Китай», предлагает репортёру не руку, но локоть, во время пресс-конференции в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве..

Ален Берсе, министр внутренних дел Швейцарии (курирует здравоохранение, отдельного Минздрава в Швейцарии нет) дезинфицирует руки в здании парламента в Берне. А некоторым все равно и они просто игнорируют запрет на карнавальные шествия, регион г. Базель. В результате вспышки коронавирусной инфекции количество иностранных туристов, особенно из Китая, посещающих Швейцарию, значительно сократилось. На фото: улица в Люцерне, обычно оживленная, но теперь опустелая.

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Какое влияние окажет эпидемия на экономику Швейцарии?

В первой половине 2020 г. экономика Швейцарии, скорее всего, попадет в состояние рецессии. Госсекретариат по делам экономики Seco пересмотрел свой экономический прогноз в сторону спада. Об этом говорит Эрик Шайдеггер (Eric Scheidegger), руководитель Управления экономической политики SECO (Direktion für Wirtschaftspolitik).

При этом «ручаться за точность прогноза нельзя, степень неопределенности необычайно высока», — говорит он. Ожидается, что в 2020 году безработица достигнет 2,8%, а ВВП сократится на минус 2,8 процента до −1,3 процента. Фондовые рынки находятся в режиме падения, что отразилось и на швейцарском фондовом рынке. Текущая ситуация с индексом швейцарского рынка SMI показана на графике ниже.

Каковы перспективы?

Вирус будет продолжать распространяться. Швейцария готовится к тому, что рано или поздно, но её система здравоохранения достигнет своих пределов возможного. Режим закрытия школ и сворачивания масштабов общественной жизни может продлиться дольше, чем казалось изначально.



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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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