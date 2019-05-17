Главным видимым симптомом кори являются красные пятна по всему телу. (Keystone/Urs Flüeler)

Число случаев заболевания корью в Швейцарии в первом квартале 2019 года уже втрое превысило количество заболеваний за весь 2018 год! Тем не менее, общее количество случаев кори в стране в среднем остается относительно низким.

Всего начиная 1 января 2019 года по 6 мая текущего года в Швейцарии было зарегистрировано 166 случаев кори, что более чем в три раза больше, чем за весь 2018 год. За первые четыре месяца прошлого года в Швейцарии был зарегистрирован только 21 случай заболевания корью.

Таким образом, заболеваемость в стране резко возросла с 2,5 до 19,5 случаев кори на один миллион жителей Швейцарии. Всего за первый квартал 2019 года 62% из известных случаев заболевания корью были зафиксированы внутри страны, в 14% случаев больной заболевал корью за границей и уже больным въезжал в Швейцарию, 8% заболеваний были отмечены у людей, которые контактировали с разносчиками заболевания, прибывшими в страну из-за границы, 16% случаев остались без какой-то внятной классификации.

Таковы данные швейцарского Федерального ведомства здравоохранения (BAG, структурное подразделен Департамента /Федерального министерства внутренних дел). Несмотря на такую в целом тревожную ситуацию о какой-то «катастрофе» в Швейцарии не может быть и речи. Показатели по кори за 2019 год остаются все еще значительно ниже показателей за 2009 и 2011 годы.

(1) график вспышек заболевания корью

Чуть больше недели назад BAG объявил о зарегистрированных в Швейцарии двух случаях смерти от кори. Первым погибшим был 30-летний мужчина, который не был вакцинирован и заразился от родственников. После заражения он получил прививку от кори, но заболел и вскоре умер.

Вторым стал 70-летний мужчина, имевший онкологическое заболевание. Как именно он заразился корью, точно не известно, больной скончался через несколько дней в больнице от пневмонии, вызванной корью.

Цель: уровень вакцинации в 95%

Федеральное ведомство здравоохранения определяет ситуацию в Швейцарии с корью как «неустойчивую, чреватую возможными негативными последствиями». По его данным полное избавление страны от угрозы кори может быть достигнута или гарантирована только в том случае, если по меньшей мере 95% детей и всех взрослых, родившихся после 1963 года, будут вакцинированы, причем двумя дозами.

В Швейцарии вакцинация против кори не является обязательной. В настоящее время Швейцария не планирует вводить обязательную вакцинацию так, как это сделали в Италии, Франции или США. В настоящее время уровень вакцинации в Швейцарии продолжает медленно расти и составляет сегодня показатель на уровне около 94%.

Дополнительные меры

Тем не менее, по мнению BAG, массовые случаи заражения корью, имевшие место в кантонах Невшатель и Берн в этом году, показали, что для предотвращения распространения кори, необходимы, в дополнение к вакцинации, и другие меры, например, организация оперативного выявления носителей заболевания и тех, кто вступал с ними в контакт.

(2) график уровня вакцинации против кори по Швейцарии

Другие меры, предлагаемые BAG: в случае наличия вспышек кори необходимо немедленно отправлять по домам из детских садов и школ, а потом и на немедленную вакцинацию, непривитых детей и подростков из числа находившихся в окружении больных или тех, кто контактировал с ними. Если больной корью пользовался воздушным транспортом, то все пассажиры того же рейса должны быть немедленно проинформированы о ситуации и о том, какие действия им необходимо предпринять.

Корь является заразным вирусным инфекционным заболеванием. Передача его происходит воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Корь опасна своими возможными осложнениями, такими как пневмония и энцефалит. Уровень заболеваемости корью растет сейчас во всем мире.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот-

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