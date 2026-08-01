Флаги, традиционные костюмы и красная кепка на лугу Рютли
Главной темой мероприятий, прошедших по случаю Национального праздника 1 Августа на лугу Рютли, в этом году стали традиционные национальные костюмы. Президент Швейцарской Конфедерации в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin) назвал «живые и разнообразные традиции» одной из основ Швейцарии.
На горный луг Рютли в кантоне Ури приехали более 1100 человек. Праздник организовало Швейцарское благотворительное общество (SGG), арендатор исторического луга, на котором, согласно легенде, в 1291 году были заложены основы швейцарской государственности. Почётным гостем праздника стала Швейцарская ассоциация традиционного костюма (Schweizerische Trachtenvereinigung), основанная сто лет назад в Люцерне.
Многообразие традиционных костюмов придало празднику особую красочность. Президент Ассоциации Дениз Хинтерманн (Denise Hintermann) заявила, что национальный костюм — это часть чего-то большего, часть истории, «которую мы продолжаем писать сегодня».
Ги Пармелен: Switzerland — Great Since 1291
Ги Пармелен также обратился к теме традиционных костюмов. По его словам, традиция остаётся живой, пока люди продолжают её носить — в том числе в буквальном смысле. В Швейцарии существуют не только разные «языки одежды», но и национальные языки, регионы и традиции. Луг Рютли, отметил Ги Пармелен, президент Швейцарии в 2026 году, показывает и то, что люди разного происхождения «вместе сильнее, чем поодиночке».
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«Неважно, что на них надето: традиционный костюм, обычный костюм или красная бейсболка», — сказал он и помахал своей знаменитой красной кепкой. Сам Пармелен назвал её ироническим «подмигиванием» в адрес США.
Иньяцио Кассис: «Швейцария не возникает сама собой»
Член Федерального совета и глава МИД Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), выступаяВнешняя ссылка в Дюдингене в кантоне Фрибур, сравнил Швейцарию с полем, за которым необходимо ухаживать. Он призвал беречь страну и назвал нейтралитет активным инструментом обеспечения её благосостояния. «Швейцария не падает с неба. Её возделывают», — сказал Иньяцио Кассис. По его словам, наше всё более нестабильное время напоминает о том, что о Швейцарии необходимо заботиться трудом, доверием и терпением.
Карин Келлер-Зуттер: «Швейцарский псалом» и политика
Глава Минфина Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), выступая 1 Августа в общине Крадольф-Шёненберг в кантоне Тургау, призвала сохранять стабильность, здоровые государственные финансы и способность находить консенсус. «На принятие решений в Швейцарии требуется больше времени, чем в других странах, однако это укрепляет доверие к достигнутому компромиссу», — отметила Карин Келлер-Зуттер.
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Эту особенность швейцарской политики она с иронией проиллюстрировала на примере национального гимна «Швейцарский псалом». Этот гимн был написан ещё в 1841 году. Однако Федеральный совет долгое время, по её словам, «не считал себя высшей инстанцией в вопросах пения». В итоге прошло 140 лет, прежде чем «Швейцарский псалом» стал официальным гимном страны. А официального девиза у неё нет до сих пор.
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Элизабет Бом-Шнайдер: «Многоязычие как основа сплочённости»
Глава МВД Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), курирующая культуру, социальный блок и здравоохранение, назвала знание других национальных языков одним из ключей к сплочённости страны. «Многоязычие — одно из величайших богатств нашей страны», — заявила она вечером в пятницу, 31 июля, в Люцерне. По словам Элизабет Бом-Шнайдер, именно многоязычие гарантирует нам способность «действительно понимать друг друга».
Альберт Рёшти: «Климатическую политику нельзя навязывать сверху»
Курирующий энергетику и транспорт Альберт Рёшти (Albert Rösti), выступая в Феральторфе в кантоне Цюрих, пообещал, что федеральное правительство не останется безучастным к проблемам жары и засухи. «Мы должны защищать людей от жары и засухи, но не навязывать решения сверху», — сказал Альберт Рёшти. По его словам, инициатива должна исходить от общин и кантонов.
Беат Янс: «Швейцария — страна многообразия»
Глава министерства юстиции и полиции Беат Янс (Beat Jans), выступая в Тервиле в кантоне Базель-Сельский, назвал Швейцарию «страной многообразия». В своей речи вечером в пятницу он призвал к открытости и сплочённости. «Наша история — это не история изоляции, а история многообразия, открытости и сплочённости», — подчеркнул Беат Янс.
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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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