Флаги, традиционные костюмы и красная кепка на лугу Рютли

Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен позировал с женщинами в традиционных костюмах из самых разных стран, в том числе Украины. Главной темой праздника стали традиции одежды разных народов, а почётным гостем — Швейцарская ассоциация традиционного костюма. KEYSTONE/Urs Flueeler

Главной темой мероприятий, прошедших по случаю Национального праздника 1 Августа на лугу Рютли, в этом году стали традиционные национальные костюмы. Президент Швейцарской Конфедерации в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin) назвал «живые и разнообразные традиции» одной из основ Швейцарии.

Поделиться

5 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en People in traditional dress gather on Rütli on Swiss National Day Читать далее People in traditional dress gather on Rütli on Swiss National Day

Deutsch de Für Parmelin zeigen Trachten Vielfalt und Zusammenhalt der Schweiz Оригинал Читать далее Für Parmelin zeigen Trachten Vielfalt und Zusammenhalt der Schweiz

На горный луг Рютли в кантоне Ури приехали более 1100 человек. Праздник организовало Швейцарское благотворительное общество (SGG), арендатор исторического луга, на котором, согласно легенде, в 1291 году были заложены основы швейцарской государственности. Почётным гостем праздника стала Швейцарская ассоциация традиционного костюма (Schweizerische Trachtenvereinigung), основанная сто лет назад в Люцерне.

Многообразие традиционных костюмов придало празднику особую красочность. Президент Ассоциации Дениз Хинтерманн (Denise Hintermann) заявила, что национальный костюм — это часть чего-то большего, часть истории, «которую мы продолжаем писать сегодня».

Ги Пармелен: Switzerland — Great Since 1291

Ги Пармелен также обратился к теме традиционных костюмов. По его словам, традиция остаётся живой, пока люди продолжают её носить — в том числе в буквальном смысле. В Швейцарии существуют не только разные «языки одежды», но и национальные языки, регионы и традиции. Луг Рютли, отметил Ги Пармелен, президент Швейцарии в 2026 году, показывает и то, что люди разного происхождения «вместе сильнее, чем поодиночке».

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская диаспора Ги Пармелен: «Сила Швейцарии — в её постоянстве» Этот контент был опубликован на «Доверие друг к другу, к нашим институтам, к устойчивости швейцарской модели демократии: именно это и объединяет швейцарцев, где бы они ни жили». Читать далее Ги Пармелен: «Сила Швейцарии — в её постоянстве»

«Неважно, что на них надето: традиционный костюм, обычный костюм или красная бейсболка», — сказал он и помахал своей знаменитой красной кепкой. Сам Пармелен назвал её ироническим «подмигиванием» в адрес США.

Новый опрос показывает, что жители франкоязычной Швейцарии чаще, чем немецкоязычные швейцарцы, воспринимают историю страны через традиционные национальные предания и символы. Показательна в этом смысле и такая кепка, которую прославил недавно министр экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin), при том, что современное федеративное государство было создано в Швейцарии действительно только в 1848 году. Keystone / Jean-Christophe Bott

Иньяцио Кассис: «Швейцария не возникает сама собой»

Член Федерального совета и глава МИД Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), выступаяВнешняя ссылка в Дюдингене в кантоне Фрибур, сравнил Швейцарию с полем, за которым необходимо ухаживать. Он призвал беречь страну и назвал нейтралитет активным инструментом обеспечения её благосостояния. «Швейцария не падает с неба. Её возделывают», — сказал Иньяцио Кассис. По его словам, наше всё более нестабильное время напоминает о том, что о Швейцарии необходимо заботиться трудом, доверием и терпением.

Карин Келлер-Зуттер: «Швейцарский псалом» и политика

Глава Минфина Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), выступая 1 Августа в общине Крадольф-Шёненберг в кантоне Тургау, призвала сохранять стабильность, здоровые государственные финансы и способность находить консенсус. «На принятие решений в Швейцарии требуется больше времени, чем в других странах, однако это укрепляет доверие к достигнутому компромиссу», — отметила Карин Келлер-Зуттер.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Почему «Швейцарский псалом» поют, несмотря ни на что Этот контент был опубликован на Гимн «Швейцарский псалом» (Schweizerpsalm) продолжает звучать несмотря на всю критику и на то, что он, де, не отвечает больше «духу времени». Читать далее Почему «Швейцарский псалом» поют, несмотря ни на что

Эту особенность швейцарской политики она с иронией проиллюстрировала на примере национального гимна «Швейцарский псалом». Этот гимн был написан ещё в 1841 году. Однако Федеральный совет долгое время, по её словам, «не считал себя высшей инстанцией в вопросах пения». В итоге прошло 140 лет, прежде чем «Швейцарский псалом» стал официальным гимном страны. А официального девиза у неё нет до сих пор.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности «Один за всех, все за одного»: как возник неофициальный девиз Швейцарии Этот контент был опубликован на В Швейцарии это не просто литературная цитата и красивый риторический оборот, это руководство к практическому действию. Читать далее «Один за всех, все за одного»: как возник неофициальный девиз Швейцарии

Элизабет Бом-Шнайдер: «Многоязычие как основа сплочённости»

Глава МВД Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), курирующая культуру, социальный блок и здравоохранение, назвала знание других национальных языков одним из ключей к сплочённости страны. «Многоязычие — одно из величайших богатств нашей страны», — заявила она вечером в пятницу, 31 июля, в Люцерне. По словам Элизабет Бом-Шнайдер, именно многоязычие гарантирует нам способность «действительно понимать друг друга».

Альберт Рёшти: «Климатическую политику нельзя навязывать сверху»

Курирующий энергетику и транспорт Альберт Рёшти (Albert Rösti), выступая в Феральторфе в кантоне Цюрих, пообещал, что федеральное правительство не останется безучастным к проблемам жары и засухи. «Мы должны защищать людей от жары и засухи, но не навязывать решения сверху», — сказал Альберт Рёшти. По его словам, инициатива должна исходить от общин и кантонов.

Беат Янс: «Швейцария — страна многообразия»

Глава министерства юстиции и полиции Беат Янс (Beat Jans), выступая в Тервиле в кантоне Базель-Сельский, назвал Швейцарию «страной многообразия». В своей речи вечером в пятницу он призвал к открытости и сплочённости. «Наша история — это не история изоляции, а история многообразия, открытости и сплочённости», — подчеркнул Беат Янс.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Культура Как Швейцария отмечает День 1 Августа Этот контент был опубликован на Отметить национальный праздник Швейцарии День 1 Августа не так-то просто, надо знать, как его отмечать, где и с кем. Мы поможем разобраться. Читать далее Как Швейцария отмечает День 1 Августа

Показать больше

Показать больше История Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…» Этот контент был опубликован на Луг Рютли считается местом, где были заложены основы уникальной швейцарской государственности. Подробности — в нашем видеосюжете. Читать далее Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»

Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое