Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?

Пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на Новый год унёс жизни 40 человек, ещё 119 человек получили порой тяжёлые травмы. Keystone / Jean-Christophe Bott

Отсутствие ежегодных проверок мер пожарной безопасности, ремонт, выполненный владельцами заведения собственными силами, использование легко воспламеняющихся звукоизоляционных панелей — всё это заставило швейцарские СМИ заговорить о возможной халатности, приведшей к гибели по меньшей мере 40 человек.

Пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на Новый год унёс жизни 40 человек, ещё 119 человек получили порой тяжёлые травмы. В следующую пятницу, 9 января 2026 года, в стране будет объявлен день общенационального траура, а пока внимание прессы и общественности сосредоточилось на вопросе о том, кто в итоге понесёт ответственность за всё произошедшее.

Прокуратура кантона Вале, как сообщается, уже начала уголовное расследование в отношении владельцев бара — супружеской пары, граждан Франции. Им вменяются в вину причинение смерти по неосторожности, причинение вреда здоровью по неосторожности, а также неосторожное создание очага крупного возгорания. Власти подчёркивают, что до вынесения окончательного судебного решения действует презумпция невиновности. Тем не менее швейцарская пресса уже активно рассуждает о том, кто мог бы быть виновным в гибели столь большого числа людей.

Соответствовал ли бар Le Constellation требованиям пожарной безопасности?

На пресс-конференции член правительства кантона Вале и глава кантонального министерства безопасности Стефан Ганзер заявил, что у «пожарной службы не было информации о выявленных в ходе проверок нарушениях». Предполагалось, что проверки пожарной безопасности проводились как положено. Согласно нормам и правилам, такие инспекции должны осуществляться ежегодно. Однако, как сообщает онлайн-издание Watson, владельцы бара утверждают, что за 10 лет их заведение проверяли лишь три раза. За проведение таких проверок отвечает муниципальное правление Кран-Монтаны.

Мэр Кран-Монтаны Николя Феро не считает, что муниципальные власти несут ответственность за произошедшее. «Я убеждён, что никакой халатности со стороны властей допущено не было», — заявил он швейцарскому общественному франкоязычному радио RTS. При этом муниципальное образование Кран-Монтана само является истцом в уголовном процессе против владельцев бара, и как бы выглядела вся ситуация, если бы муниципальные власти сами были признаны виновными в излишне мягком подходе к мерам противопожарной безопасности?

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках. Screenshot/X

Как сообщают газеты, когда нынешние владельцы купили в 2015 году бар Le Constellation, они решили провести ремонт помещений своими силами. Согласно уже удалённым из социальных сетей фотоматериалам, полученным газетой Blick, в ходе этих работ лестница, ведущая из подвального зала на первый этаж, предположительно была специально сужена, что могло привести в итоге к эффекту «бутылочного горлышка» и затруднить эвакуацию посетителей во время пожара. Как сообщает NZZ am Sonntag, неизвестно, получали ли владельцы официальное разрешение на внутреннюю перепланировку.

Нормы допускают исключения

По словам издания, за последние 11 лет в официальном бюллетене кантона Вале, где, как правило, публикуются заявки на получение разрешений на такого рода работы, не появлялось ни одной публикации о каких-либо работах в этом баре. В то же время не исключено, что никакого разрешения вообще не требовалось, особенно если ремонт был признан властями «несущественным»: нормативы кантона Вале подобное исключение допускают. Особое внимание воскресная пресса уделила звукоизоляционным материалам, использованным в баре и загоревшимся от искр бенгальских огней, прикреплённых к бутылкам шампанского.

Где находится бар, в котором произошла трагедия. map.geo/SWI

По данным NZZ am Sonntag, фотографии и видеозаписи, сделанные в этом заведении, указывают на то, что именно эти панели и могли стать причиной катастрофы. Газета предполагает, что речь шла о дешёвых и легко воспламеняющихся материалах из обычных строительных магазинов. Два эксперта, опрошенные SonntagsZeitung, заявили, основываясь на имеющихся фотоматериалах, что, кроме того, изоляционный материал мог быть смонтирован ненадлежащим образом. «Мы проверяем, соответствовал ли этот материал стандартам. Пока мы этого не знаем», — заявила прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, курирующая расследование причин пожара.

Вопрос аварийных выходов

Пресса также обратила внимание на вопрос аварийных выходов, учитывая, что в момент начала пожара большинство людей покидали бар через главный вход. Согласно онлайн-порталу 20 Minuten, заведение, способное принять более 100 человек, должно иметь как минимум три выхода, а максимальная длина эвакуационного пути не должна превышать 35 метров. Пока остаётся без ответа вопрос, были ли эти требования соблюдены в сгоревшем баре. Глава министерства безопасности кантона Стефан Ганзер заявил в пятницу 2 января, что по меньшей мере один дополнительный выход в баре был.

Матиас Ренар (Mathias Reynard), председатель Государственного совета (правительства) кантона Вале, Стефан Ганзер (Stéphane Ganzer), министр безопасности кантона Вале, а также федеральный президент Швейцарии Ги Пармелен (слева направо) во время осмотра места пожара в баре Le Constellation в городе Кран-Монтана. Keystone / Alessandro Della Valle

«Дверь на выход была не одна, хотя создаётся впечатление, что большинство людей пытались покинуть помещение бара именно через главный вход», — отметил он. По его словам, густой дым мог значительно снизить видимость, из-за чего лишь немногие смогли найти другие двери. Пока нет признаков того, что эти выходы были плохо обозначены, заперты или заблокированы. Мэр курорта Николя Феро сообщил порталу 20 Minuten, что в распоряжении прокуратуры кантона Вале находятся сейчас все релевантные документы, включая строительные планы.

